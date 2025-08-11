Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения

1. "Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом."
А. Александр Пушкин
Б. Афанасий Фет
В. Иван Бунин
2. "По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты"
А. Владимир Маяковский
Б. Велимир Хлебников
В. Осип Мандельштам
3. "Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит."
А. Михаил Лермонтов
Б. Федор Тютчев
В. Николай Некрасов
4. "О, весна без конца и без края —
Без конца и без края мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!"
А. Александр Блок
Б. Борис Пастернак
В. Сергей Есенин
5. "Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера..."
А. Александр Пушкин
Б. Иван Бунин
В. Федор Тютчев
6. "Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного некрасив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив."
А. Сергей Есенин
Б. Николай Гумилев
В. Александр Блок
Правильные ответы
- 1. Б — Афанасий Фет ("Весенний дождь", 1842)
- 2. А — Владимир Маяковский ("Флейта-позвоночник", 1915)
- 3. А — Михаил Лермонтов ("Выхожу один я на дорогу", 1841)
- 4. Б — Борис Пастернак ("Весна", 1917)
- 5. Б — Иван Бунин ("Листопад", 1901)
- 6. А — Сергей Есенин ("Ты меня не любишь, не жалеешь", 1920)
Результаты
- 5–6 правильных ответов: Вы настоящий знаток русской поэзии — строки для вас как лица старых друзей.
- 3–4 правильных ответа: Хорошо! Но пара авторов все же сумела вас запутать.
- 0–2 правильных ответа: Кажется, пора перечитать школьную хрестоматию — поэзия ждет вас.