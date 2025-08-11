Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 11 августа

13:08Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения 13:05Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции 12:58Не покидая Москвы: где в мегаполисе можно отдохнуть на природе 12:55Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить 12:29Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья 12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной 00:05Не стало легенды мирового футбола – еще одна огромная потеря для спорта 22:20Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы 10:19Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 06:49Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 03:12Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 00:14Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена 16:44Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино 06:17Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными 03:54Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией 00:14Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом 20:04Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку 17:20Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков 17:08Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд 16:158 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь 16:02Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 15:20Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века" 14:53Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня" 14:47Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек 13:47"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле) 13:33Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд 13:15В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников 12:24Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей 12:03Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные 11:43Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы 11:28В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу 11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения

Тест: угадайте поэта по отрывку из стихотворения
39

Русская поэзия – это не только строки, но и отражение эпохи, мировоззрения, внутреннего ритма автора. У каждого поэта есть свой голос, и внимательный читатель способен услышать его даже в нескольких строчках. Мы подобрали шесть отрывков из произведений разных авторов – от XIX века до начала XX. Сможете ли вы безошибочно определить, кому они принадлежат?

1. "Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом."

А. Александр Пушкин

Б. Афанасий Фет

В. Иван Бунин


2. "По мостовой

моей души изъезженной

шаги помешанных

вьют жестких фраз пяты"

А. Владимир Маяковский

Б. Велимир Хлебников

В. Осип Мандельштам


3. "Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,

И звезда с звездою говорит."

А. Михаил Лермонтов

Б. Федор Тютчев

В. Николай Некрасов


4. "О, весна без конца и без края —

Без конца и без края мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита!"

А. Александр Блок

Б. Борис Пастернак

В. Сергей Есенин


5. "Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера..."

А. Александр Пушкин

Б. Иван Бунин

В. Федор Тютчев


6. "Ты меня не любишь, не жалеешь,

Разве я немного некрасив?

Не смотря в лицо, от страсти млеешь,

Мне на плечи руки опустив."

А. Сергей Есенин

Б. Николай Гумилев

В. Александр Блок


Правильные ответы

  • 1. Б — Афанасий Фет ("Весенний дождь", 1842)
  • 2. А — Владимир Маяковский ("Флейта-позвоночник", 1915)
  • 3. А — Михаил Лермонтов ("Выхожу один я на дорогу", 1841)
  • 4. Б — Борис Пастернак ("Весна", 1917)
  • 5. Б — Иван Бунин ("Листопад", 1901)
  • 6. А — Сергей Есенин ("Ты меня не любишь, не жалеешь", 1920)


Результаты

  • 5–6 правильных ответов: Вы настоящий знаток русской поэзии — строки для вас как лица старых друзей.
  • 3–4 правильных ответа: Хорошо! Но пара авторов все же сумела вас запутать.
  • 0–2 правильных ответа: Кажется, пора перечитать школьную хрестоматию — поэзия ждет вас.

Шоу-бизнес в Telegram

11 августа 2025, 13:08
Фото: сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске

Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века"

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции

Невосполнимая потеря для телевидения: ушла легенда, изменившая традиции
Ее имя стало синонимом детской тележурналистики, а созданный ею формат пережил десятилетия и поколения зрителей. Лауреат двух премий BAFTA, она превратила скромный проект в символ целой эпохи, воспитав миллионы зрителей и оставив неизгладимый след в культуре. 10 августа 2025 года мир лишился выдающегося телевизионного продюсера, чьи идеи и энергия изменили представление о том, каким может быть детское телевидение. Ранние годы и первые шаги в профессии Бидди Бактер родилась 25 мая 1933 года в Лестере в семье учителя и пианистки.

Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить

Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить
Известный актер и комик Роман Попов, который стал популярным благодаря своей роли в сериале "Полицейский с Рублевки", вновь столкнулся с тяжелым испытанием. У 40-летнего артиста диагностировали рецидив рака головного мозга, что стало настоящим ударом для него и его семьи.

Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья

Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья
Регулярное употребление чая давно ассоциируется с улучшением здоровья и снижением риска серьезных заболеваний, таких как рак, диабет и сердечно-сосудистые патологии. Но добавление подсластителей может свести на нет эти преимущества. Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, раскрывает, как подобные добавки влияют на профилактические свойства напитка. Уникальные свойства чая и их влияние Чай, особенно черный и зеленый, содержит антиоксиданты, противовоспалительные вещества и соединения с онкопротекторным действием.

Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией

Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией
В России эту актрису называли "талантливой", "интересной", даже "королевой артхауса", Она играла в "Бумере" Петра Буслова, "Первокурснице" Сергея Ткачева, "Русалке" Анне Меликян, ее номинировали на премию "Оскар" в 2008-м, награждали на "Кинотавре" и "Нике" – казалось, живи да радуйся. Но звезда российского кино после событий 2022 года предпочла жить впроголодь в Париже. Мария Шалаева, эмигрируя, заявила: "Почему Париж? Моя жизнь всегда была связана с этим городом.

Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену

Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену
Театр – это искусство, где рождаются истории, способные тронуть сердца и изменить умы. Один из таких мастеров, чья жизнь стала воплощением творчества и преданности, ушел из жизни, оставив наследие, которое продолжает жить в каждом спектакле и каждом зрителе. Его работы, будь то пьесы, фильмы или телесериалы, стали частью культурного кода, а его вклад в развитие театра сделал его настоящей иконой. Путь мастера Родившийся в 1943 году в Феррейра-ду-Валадору (Луго), этот человек стал ключевой фигурой современного галисийского театра.

Выбор читателей

10/08ВскОмар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 10/08ВскЧто нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 10/08ВскНе стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 09/08СбтОмар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 10/08ВскГорсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 11/08ПндЧто нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы