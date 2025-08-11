Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов рассказал о рецидиве рака мозга: Хочется жить

Известный актер и комик Роман Попов, который стал популярным благодаря своей роли в сериале "Полицейский с Рублевки", вновь столкнулся с тяжелым испытанием.

У 40-летнего артиста диагностировали рецидив рака головного мозга, что стало настоящим ударом для него и его семьи. В своем недавнем обращении Роман откровенно поделился своим состоянием и призвал к помощи.

История болезни

• 2018 год: У Романа Попова обнаружили рак головного мозга.

• 2019 год: Благодаря поддержке друзей и коллег актеру удалось победить болезнь.

Рецидив и осложнения

К сожалению, спустя несколько лет после успешного лечения, болезнь вернулась:

• Осложнения: Роман столкнулся с серьезными последствиями — потерей зрения на один глаз и частичной потерей слуха.

• Текущее состояние: Актер сообщил, что сейчас не может вести полноценную жизнь и нуждается в интенсивном лечении.

Призыв к поддержке

В своем личном телеграм-канале Роман объявил сбор средств на лечение, отмечает женский журнал Клео.ру. "У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить", — сообщил артист.

Он подчеркнул, что теперь ему необходима помощь, так как справиться с болезнью в одиночку он не может:

• Сбор средств: Роман призвал всех неравнодушных поддержать его, но также предостерег от мошенников, которые могут попытаться воспользоваться его ситуацией.

• Ограничения: Актер отметил, что на данный момент он не может самостоятельно выполнять многие действия — ему требуется помощь в повседневной жизни.

Ожидания и надежды

Роман выразил надежду на скорое возвращение к работе:

• Планы на будущее: Он надеется продолжить съемки в ближайшие месяцы, несмотря на текущие трудности.

• Поддержка близких: Семья играет важную роль в его жизни — Роман женат на Юлии, с которой у них трое детей.

Реакция поклонников и общественности

Поклонники актера активно выражают свою поддержку:

• Сообщения поддержки: "Ромочка, ты обязательно справишься!", "Мы постараемся сделать все, что возможно!" — такие комментарии заполнили социальные сети.

• Общая вера в выздоровление: Многие верят, что Роман сможет преодолеть это испытание.

Роль семьи в поддержке

Семья Романа также стала для него опорой в это трудное время:

• Супруга и дети: Юлия и трое детей — Федор, Марта и Елизавета — поддерживают его морально и физически.

• История любви: Роман и Юлия познакомились в школе и поженились в 2007 году, что создает крепкий фундамент для их семьи.



