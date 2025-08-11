Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Понедельник 11 августа

Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией
Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией

Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией
95

В России эту актрису называли "талантливой", "интересной", даже "королевой артхауса", Она играла в "Бумере" Петра Буслова, "Первокурснице" Сергея Ткачева, "Русалке" Анне Меликян, ее номинировали на премию "Оскар" в 2008-м, награждали на "Кинотавре" и "Нике" – казалось, живи да радуйся. Но звезда российского кино после событий 2022 года предпочла жить впроголодь в Париже.

Мария Шалаева, эмигрируя, заявила: "Почему Париж? Моя жизнь всегда была связана с этим городом. Когда-то хотела тут жить, но в 2000-х в России было больше заманчивых предложений. Сейчас хочу избежать статуса беженца, думаю, я могу использовать свой талант".

Как оказалось, ее талант в стране, где есть Фанни Ардан, Катрин Денев, Софи Марсо, Одри Тоту и Брижит Бардо, никому не нужен. Шалаева сначала еще пыталась что-то там сделать, но потом поняла, что актерская профессия там ее не прокормит.

"До февраля 2022-го все было хорошо, а потом пришлось поменять жизнь, – говорит она. – Эмиграция — это не травма. Не надо говорить, что уехавший человек принес себя в жертву и больше ничего не сможет сделать".

И она смогла. Устроилась работать таксистом, потому что голод не тетка, а двоих детей кормить надо. "Как-то сложно, неловко, или как-будто стыдно, - говорит она, сидя за баранкой автомобиля. – Сегодня мой первый день в такси. А волнуюсь я так же, будто это мой первый съемочный день в кино".

Поддерживают ее такие же эмигранты. Бывший актер московского театра "ДОК" написал Шалаевой:"Маша, прорвемся! Я тоже стаканы собираю в лондонском баре". Есть цена свободы, и она того стоит".

Остается загадкой, чего всем им не хватало в России и ради чего он бросили родные палестины...

11 августа 2025, 12:19
Фото: Социальные сети
