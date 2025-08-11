Это портит все: почему чай теряет пользу для здоровья

Регулярное употребление чая давно ассоциируется с улучшением здоровья и снижением риска серьезных заболеваний, таких как рак, диабет и сердечно-сосудистые патологии. Но добавление подсластителей может свести на нет эти преимущества. Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition, раскрывает, как подобные добавки влияют на профилактические свойства напитка.

Уникальные свойства чая и их влияние

Чай, особенно черный и зеленый, содержит антиоксиданты, противовоспалительные вещества и соединения с онкопротекторным действием. Многолетние наблюдения подтверждают, что регулярное потребление этого напитка коррелирует с более долгой и здоровой жизнью. Но эффект во многом зависит от того, как именно его пьют.

Ранее датские ученые изучали влияние сахара в чае и кофе на продолжительность жизни. Анализ показал, что добавление сахара лишь незначительно повышало риск смертности, но выборка была небольшой — менее трех тысяч человек. Ограниченный объем данных не позволил сделать однозначных выводов.

Новое исследование: масштабный анализ

Китайские медики провели более обширное исследование, опираясь на данные Британского биобанка, включающего информацию о здоровье и пищевых привычках более 500 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. В выборку вошли 195 361 участник, опрошенных в 2009–2012 годах. Их разделили на четыре группы.

Не пьющие чай;

Употребляющие неподслащенный чай;

Добавляющие сахар;

Использующие искусственные подсластители.

Большинство участников (83%) пили чай, преимущественно черный, причем 81,6% предпочитали его без добавок. Сахар добавляли 12,2%, а искусственные подсластители — 6,2%. Наблюдения продолжались в среднем 13,6 года, за которые зарегистрировали 11 718 смертей, включая 6415 случаев от рака и 2202 — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевая находка: несладкий чай спасает

Анализ выявил четкую связь между употреблением неподслащенного чая и снижением риска смертности. Участники, выпивавшие 3,5–4,5 порции (250 мл) ежедневно, имели риск смерти на 20% ниже по сравнению с теми, кто не пил чай. Снижение риска смерти от рака составило 14%, а от болезней сердца — 27%. Эта зависимость сохранялась в большинстве групп, за исключением людей с низкой физической активностью, небелым цветом кожи и диабетом.

В то же время у тех, кто добавлял сахар или искусственные подсластители, подобной корреляции не обнаружили. Статистически значимого снижения риска ухода из жизни или заболеваний не наблюдалось, что указывает на ослабление полезных свойств чая из-за добавок.

Рекомендации для здоровья

Полученные данные подчеркивают важность потребления чая без сахара и подсластителей для максимальной пользы. Хотя точные механизмы, по которым добавки снижают эффект, требуют дальнейшего изучения, уже сейчас ясно, что неподслащенный чай — простой и доступный способ поддержания здоровья и долголетия. Этот вывод подтверждает необходимость осознанного подхода к пищевым привычкам, где даже небольшие изменения, такие как отказ от сахара в напитке, могут иметь долгосрочные преимущества.