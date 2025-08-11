Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Понедельник 11 августа

12:22Обновленный Ленинградский вокзал представят на выставке в "Манеже" 12:19Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией 12:04Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену 11:56Заводу "Электросила" вернут исторический облик 11:46Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году 11:09Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности 11:05Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни 10:37Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком 10:04Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве 09:00Ушел из жизни всемирно известный актер – еще одна огромная потеря для кино и телевидения 06:28Что нельзя делать 11 августа, в день Рождества Николая Чудотворца, чтобы не потерять финансы 03:32Омар Хайям раз и навсегда объяснил, почему люди шепчутся за спиной 00:05Не стало легенды мирового футбола – еще одна огромная потеря для спорта 22:20Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера 16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы 10:19Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 06:49Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 03:12Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 00:14Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена 16:44Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино 06:17Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными 03:54Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией 00:14Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом 20:04Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку 17:20Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков 17:08Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд 16:158 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь 16:02Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 15:20Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века" 14:53Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня" 14:47Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек 13:47"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле) 13:33Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд 13:15В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников 12:24Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей 12:03Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные 11:43Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы 11:28В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу 11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели 10:42Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле 10:18Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром 09:49На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ 09:39Угасшая звезда экрана: невосполнимая утрата для мира искусства 08:46Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию
Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности

Омар Хайям назвал 3 качества идеальной женщины – там нет ни красоты, ни покорности
295

Персидский философ и поэт Омар Хайям, оставивший яркий след в мировой литературе, представил свой уникальный взгляд на женскую сущность.

В своих рубаи он отвергал традиционные представления о женщинах, которые часто сводились к покорности и внешней привлекательности. Вместо этого Хайям выделял три ключевых качества, которые делают женщину поистине идеальной. Эти идеи остаются актуальными и сегодня, спустя девять веков.

1. Мудрость как главное украшение

Одна из самых известных метафор Хайяма — "женщина — книга". Это выражение подчеркивает, что истинная красота заключается в мудрости и внутреннем содержании. В ту эпоху, когда женщин часто воспринимали как простое украшение, поэт утверждал:

• Ценность собеседницы: Способность женщины быть интересной и умной собеседницей делает отношения более глубокими.

• Хранительница знаний: Женщина, обладающая мудростью, становится источником знаний и опыта для своего партнера.

Современные исследования подтверждают, что пары с высокоинтеллектуальными партнершами создают более крепкие и гармоничные отношения. Мудрость становится тем качеством, которое Хайям ставит на первое место.

2. Жизнеутверждающая энергия

Фраза "женщина — свет и очарование жизни" раскрывает второе качество, которое ценил Хайям. Он не искал в женщине покорную служанку, а видел в ней вдохновительницу и источник радости.

• Эмоциональная связь: Нейропсихологи утверждают, что эмоционально насыщенные отношения активируют центры удовольствия в мозге в 2,5 раза сильнее, чем формальные связи.

• Роль вдохновителя: Женщина, обладающая жизнеутверждающей энергией, наполняет жизнь смыслом и радостью.

3. Независимость суждений

Строка "Не вини в невежестве женщину" отражает прогрессивный подход Хайяма к вопросам гендерного равенства. Он отвергал патриархальные нормы своего времени и подчеркивал:

• Отказ от подчинения: мужчина должен расти и развиваться вместе с женщиной, а не требовать от неё слепого подчинения.

• Современные теории: это перекликается с концепцией "равновесия сил" в психологии отношений, где важна взаимная поддержка и уважение.

Идеал женщины по версии Омара Хайяма — это не объект поклонения или подчинения, а равноправный партнер, обладающий мудростью, жизнеутверждающей энергией и независимостью. Его взгляды на женскую сущность продолжают вдохновлять нас пересмотреть традиционные представления о роли женщин в обществе. Качества, которые он выделял, формируют образ женщины как полноценного спутника в жизни, способного внести значимый вклад в отношения и общество в целом.

11 августа 2025, 11:09
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом Шедеврум
Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией

Голод – не тетка: покинувшая Россию звезда кино занялась в Париже "неловкой" профессией
В России эту актрису называли "талантливой", "интересной", даже "королевой артхауса", Она играла в "Бумере" Петра Буслова, "Первокурснице" Сергея Ткачева, "Русалке" Анне Меликян, ее номинировали на премию "Оскар" в 2008-м, награждали на "Кинотавре" и "Нике" – казалось, живи да радуйся. Но звезда российского кино после событий 2022 года предпочла жить впроголодь в Париже. Мария Шалаева, эмигрируя, заявила: "Почему Париж? Моя жизнь всегда была связана с этим городом.

Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену

Весь мир скорбит: не стало гения, который изменил мировую сцену
Театр – это искусство, где рождаются истории, способные тронуть сердца и изменить умы. Один из таких мастеров, чья жизнь стала воплощением творчества и преданности, ушел из жизни, оставив наследие, которое продолжает жить в каждом спектакле и каждом зрителе. Его работы, будь то пьесы, фильмы или телесериалы, стали частью культурного кода, а его вклад в развитие театра сделал его настоящей иконой. Путь мастера Родившийся в 1943 году в Феррейра-ду-Валадору (Луго), этот человек стал ключевой фигурой современного галисийского театра.

Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году

Бессмертие на горизонте: футурологи обещают жизнь длиной в 1000 лет уже к 2050 году
В эпоху стремительных технологических прорывов ведущие футурологи предрекают радикальные изменения в человеческой жизни, где старение перестанет быть неизбежностью, а продолжительность существования достигнет тысячелетия. Такие прогнозы вызывают как восторг, так и сомнения, особенно учитывая потенциальное неравенство в доступе к инновациям. Прогнозы ключевых экспертов Рэй Курцвейл, известный изобретатель и футуролог, уверен, что биологическое бессмертие станет реальностью к 2030 году благодаря наноботам и генной терапии, которые позволят регенерировать клетки и лечить старение как обычную болезнь.

Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни

Назван простой способ победить симптомы изнурительной болезни
В нашем обществе, где стресс и эмоциональное выгорание стали повседневной реальностью для миллионов людей, ученые предлагают простое решение, способное значительно улучшить самочувствие. Ключевые выводы масштабного анализа Новое масштабное исследование, объединившее данные из почти 450 работ, выявило, что всего четверть часа, проведенная на свежем воздухе, помогает снизить симптомы депрессии, уменьшить тревожность и снять усталость.

Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком

Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком
Выдающийся футболист, тренер и политик, оставил неизгладимый след в истории спорта и общественной жизни своей страны. Родившийся 15 апреля 1944 года, он ушел из жизни 10 августа 2025 года, завершив путь, полный триумфов и преданности делу. Его карьера охватила не только футбольные поля, где он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 1968 года в Мехико и стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами, но и сферы тренерства и политики. Ранние годы и образование Жизнь Кунисигэ Камамото началась в Киото, где он провел детство и окончил старшую школу Ямасиро.

