Понедельник 11 августа

Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком

Ушел из жизни футболист, который забил 75 голов за сборную и стал политиком
135

Выдающийся футболист, тренер и политик, оставил неизгладимый след в истории спорта и общественной жизни своей страны. Родившийся 15 апреля 1944 года, он ушел из жизни 10 августа 2025 года, завершив путь, полный триумфов и преданности делу. Его карьера охватила не только футбольные поля, где он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 1968 года в Мехико и стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами, но и сферы тренерства и политики.

Ранние годы и образование

Жизнь Кунисигэ Камамото началась в Киото, где он провел детство и окончил старшую школу Ямасиро. Поступив в Школу коммерции Университета Васэда, он быстро проявил талант в футболе, становясь лучшим бомбардиром университетской лиги Канто четыре года подряд. В студенческие годы, в 1963 и 1966, он привел команду к победам в Кубке Императора — это стало последним случаем, когда университетский коллектив завоевал такой трофей. В 1966 году Камамото получил степень бакалавра гуманитарных наук в области коммерции, что заложило основу для его многогранной карьеры.

Клубные достижения и рекорды

После университета в 1967 году Камамото присоединился к клубу "Янмар Дизель", ныне известному как "Сересо Осака", и сразу начал играть в каждом матче лиги. Уже в 1968 году он стал лучшим бомбардиром Японской футбольной лиги, а его гол в финале принес клубу первый Кубок Императора. Далее последовали новые успехи:

  • Победа в Кубке Императора 1970 года.
  • Первый чемпионский титул лиги в 1971 году, где Камамото вновь лидировал по голам.
  • Двойной триумф в лиге в 1974–1975 годах плюс Кубок Императора 1974 года.
  • Чемпионство в 1980 году под его руководством как играющего тренера.

Несмотря на тяжелые травмы, включая двойной разрыв ахиллова сухожилия в 1982 году, Камамото завершил карьеру в 1984 году в возрасте 40 лет. За это время он семь раз становился лучшим бомбардиром, четырнадцать раз входил в сборную лучших игроков и семь раз признавался футболистом года в Японии.

Международные подвиги на поле

Дебют Камамото в сборной Японии произошел 3 марта 1964 года, когда, будучи студентом, он забил гол в матче против Сингапура. На Олимпийских играх 1964 года в Токио он сыграл во всех встречах и отметился одним мячом. Кульминацией стала Олимпиада 1968 года в Мехико: Япония взяла бронзу, а Камамото с семью голами возглавил список бомбардиров. Эта команда в 2018 году была удостоена места в Зале славы японского футбола.

В июле 1995 года он получил мандат члена Палаты советников, занимая эту должность до июля 2001 года, внося значительный вклад в общественную жизнь страны.

В память о легенде

10 августа 2025 года в возрасте 81 года футбольный мир потерял одного из своих величайших героев. Его уход стал тяжелой утратой, но наследие продолжает жить в рекордах, трофеях и вдохновении, которое он подарил поколениям. История этого человека — это пример того, как страсть, талант и преданность могут изменить не только спорт, но и целую страну.

11 августа 2025, 10:37
Фото: Freepik
kyodonews.net✓ Надежный источник

