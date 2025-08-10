Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера

Любители искусства Москвы и Петербурга преклонялись перед ним. Он ставил в театре им. Ленсовета, своим "еще одним домом" считал театр Сатирикон, был главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова. Но теперь все это – история. Не стало режиссера Юрия Бутусова.

В 2022 году он покинул Россию. Как сам объяснял, чтобы "остаться в живых". Но в итоге нашел на чужбине смерть.

Юрий Бутусов после эмиграции получил вид на жительство во Франции, ставил в Париже, Вильнюсе и Риге. А смерть настигла его в Болгарии, куда режиссер поехал отдыхать с семьей. По словам коллег, режиссеру не удалось справиться с волнами во время "легкого шторма" на Черном море. Журналистка Сусанна Альперина сообщила, что Бутусова сбила и утащила черноморская волна. Какой нелепый и страшный финал жизни!..

Теперь на родину, которую он покинул, привезут лишь горсть пепла – Бутусова кремируют в Болгарии, прощание с ним состоится в Москве, а похоронят его в Петербурге.

Стоит вспомнить, что в последние годы именно на отдыхе умирали многие знаменитости. Так на 47-м году жизни в ночь с 11 на 12 января 2022 в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) от сердечного приступа умер телеведущий Дмитрий Зеленский. А в январе 2023-го во время поездки в Мексику, скоропостижно скончался от инфаркта Владимир Горохов, директор "Геликон-оперы". Ему тоже было 46.