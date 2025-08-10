Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Воскресенье 10 августа

Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера

Горсть пепла: страшная смерть настигла покинувшего в 2022 году Россию знаменитого режиссера
296

Любители искусства Москвы и Петербурга преклонялись перед ним. Он ставил в театре им. Ленсовета, своим "еще одним домом" считал театр Сатирикон, был главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова. Но теперь все это – история. Не стало режиссера Юрия Бутусова.

В 2022 году он покинул Россию. Как сам объяснял, чтобы "остаться в живых". Но в итоге нашел на чужбине смерть.

Юрий Бутусов после эмиграции получил вид на жительство во Франции, ставил в Париже, Вильнюсе и Риге. А смерть настигла его в Болгарии, куда режиссер поехал отдыхать с семьей. По словам коллег, режиссеру не удалось справиться с волнами во время "легкого шторма" на Черном море. Журналистка Сусанна Альперина сообщила, что Бутусова сбила и утащила черноморская волна. Какой нелепый и страшный финал жизни!..

Теперь на родину, которую он покинул, привезут лишь горсть пепла – Бутусова кремируют в Болгарии, прощание с ним состоится в Москве, а похоронят его в Петербурге.

Стоит вспомнить, что в последние годы именно на отдыхе умирали многие знаменитости. Так на 47-м году жизни в ночь с 11 на 12 января 2022 в Пунта-Кане (Доминиканская Республика) от сердечного приступа умер телеведущий Дмитрий Зеленский. А в январе 2023-го во время поездки в Мексику, скоропостижно скончался от инфаркта Владимир Горохов, директор "Геликон-оперы". Ему тоже было 46.

10 августа 2025, 22:20
Фото: Дни.ру
Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта

Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске

Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске
Летний отпуск – это время, когда многие из нас мечтают о пляже, солнце и беззаботных днях. Пока мы проводим часы за компьютерами в офисах, где-то на побережье счастливчики наслаждаются теплом и свободой. Чтобы немного отвлечься от повседневной рутины, мы решили окунуться в атмосферу лета через советское кино.

Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта

Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта
Мир понес очередную утрату. Ушел из жизни Джеймс Ловелл, 98-летний американский астронавт и участник программы "Аполлон". Путь к звездам Джеймс Ловелл стал известным благодаря своим выдающимся достижениям в космосе: • Apollo 8: 21 декабря 1968 года Ловелл вместе с Фрэнком Борманом и Уильямом Андерсом стал первым человеком, покинувшим околоземное пространство.

Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы

Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы
Антонио Бандерас – один из самых ярких и харизматичных актеров современного кино. Сегодня он отмечает 65-летие, в связи с чем мы решили вспомнить о тех ролях, которые сделали его настоящей звездой. 1.

Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства

Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства
Мир искусства понес утрату – ушел из жизни Лев Борисович Гимов, старейший художник Иркутской области. Его творческий путь был неразрывно связан с развитием изобразительного искусства региона, а его вклад в культуру останется в памяти многих. Путь к творчеству Лев Гимов родился 19 марта 1935 года и недавно отметил свой 90-летний юбилей.

Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды

Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды
10 августа в народном календаре отмечается день Святых апостолов от семидесяти, в частности, Прохора. Этот день был насыщен различными приметами и запретами, соблюдение которых считалось необходимым для предотвращения бед и неудач.

