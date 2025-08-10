Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Воскресенье 10 августа

16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта 12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы 10:19Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 06:49Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 03:12Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе
Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске

Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске
108

Летний отпуск – это время, когда многие из нас мечтают о пляже, солнце и беззаботных днях. Пока мы проводим часы за компьютерами в офисах, где-то на побережье счастливчики наслаждаются теплом и свободой.

Чтобы немного отвлечься от повседневной рутины, мы решили окунуться в атмосферу лета через советское кино. Попробуйте угадать знаковые фильмы эпохи по одному кадру.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Человек ниоткуда"

Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

В) "Деловые люди"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Девушка с гитарой"

Б) "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"

В) "Спортлото-82"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Верные друзья"

Б) "Завтрак на траве"

В) "Сто дней после детства"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Люди и манекены"

Б) "Доктор Калюжный"

В) "Мы с вами где-то встречались"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Дамы приглашают кавалеров"

Б) "День и вся жизнь"

В) "Самая обаятельная и привлекательная"

Правильные ответы:

1. — Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

2. — В) "Спортлото-82"

3. — А) "Верные друзья"

4. — В) "Мы с вами где-то встречались"

5. — А) "Дамы приглашают кавалеров"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

10 августа 2025, 16:37
Кадр из кино СССР
Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта

Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта
Мир понес очередную утрату. Ушел из жизни Джеймс Ловелл, 98-летний американский астронавт и участник программы "Аполлон". Путь к звездам Джеймс Ловелл стал известным благодаря своим выдающимся достижениям в космосе: • Apollo 8: 21 декабря 1968 года Ловелл вместе с Фрэнком Борманом и Уильямом Андерсом стал первым человеком, покинувшим околоземное пространство.

Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы

Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы
Антонио Бандерас – один из самых ярких и харизматичных актеров современного кино. Сегодня он отмечает 65-летие, в связи с чем мы решили вспомнить о тех ролях, которые сделали его настоящей звездой. 1.

Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства

Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства
Мир искусства понес утрату – ушел из жизни Лев Борисович Гимов, старейший художник Иркутской области. Его творческий путь был неразрывно связан с развитием изобразительного искусства региона, а его вклад в культуру останется в памяти многих. Путь к творчеству Лев Гимов родился 19 марта 1935 года и недавно отметил свой 90-летний юбилей.

Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды

Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды
10 августа в народном календаре отмечается день Святых апостолов от семидесяти, в частности, Прохора. Этот день был насыщен различными приметами и запретами, соблюдение которых считалось необходимым для предотвращения бед и неудач.

Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе

Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе
Великий персидский поэт и философ Омар Хайям оставил нам не только поэтические произведения, но и глубокие размышления о жизни, любви и красоте. Его мудрость помогает понять, что истинная привлекательность женщины зависит не только от внешних факторов, но и от ее внутреннего состояния. Красота и внутренние переживания В одной из своих строк Хайям объясняет, что настоящая причина потери привлекательности заключается в страданиях и муках, которые испытывает человек: "Муки старят красавиц.

