Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске

Чтобы немного отвлечься от повседневной рутины, мы решили окунуться в атмосферу лета через советское кино. Попробуйте угадать знаковые фильмы эпохи по одному кадру.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Человек ниоткуда"
Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
В) "Деловые люди"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Девушка с гитарой"
Б) "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"
В) "Спортлото-82"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Верные друзья"
Б) "Завтрак на траве"
В) "Сто дней после детства"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Люди и манекены"
Б) "Доктор Калюжный"
В) "Мы с вами где-то встречались"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Дамы приглашают кавалеров"
Б) "День и вся жизнь"
В) "Самая обаятельная и привлекательная"
Правильные ответы:
1. — Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
2. — В) "Спортлото-82"
3. — А) "Верные друзья"
4. — В) "Мы с вами где-то встречались"
5. — А) "Дамы приглашают кавалеров"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!