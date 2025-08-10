Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Воскресенье 10 августа

16:37Тест: угадайте советский фильм по кадру с героем в летнем отпуске 14:23Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта
Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта

242

Мир понес очередную утрату. Ушел из жизни Джеймс Ловелл, 98-летний американский астронавт и участник программы "Аполлон".

Путь к звездам

Джеймс Ловелл стал известным благодаря своим выдающимся достижениям в космосе:

• Apollo 8: 21 декабря 1968 года Ловелл вместе с Фрэнком Борманом и Уильямом Андерсом стал первым человеком, покинувшим околоземное пространство. Эта миссия стала исторической, так как они первыми достигли окрестностей Луны.

• Apollo 13: участие в этой миссии сделало его известным во всем мире. В результате взрыва кислородного бака на орбите вокруг Луны экипажу удалось преодолеть серьезные трудности и благополучно вернуться на Землю.

Космическая карьера

Ловелл начал свою карьеру в НАСА в 1962 году и с тех пор совершил несколько значительных полетов:

1. Джемини-7 (4-18 декабря 1965 года)

– Роль: Второй пилот

– Время в космосе: 330 часов 35 минут

– Количество витков: 206

2. Джемини-12 (11-15 ноября 1966 года)

– Роль: Командир

– Время в космосе: 94 часа 35 минут

– Количество витков: 59

3. Аполлон-8 (21-27 декабря 1968 года)

– Роль: Пилот командного модуля

– Время в космосе: 147 часов 1 минута

– Количество витков вокруг Луны: 10

4. Аполлон-13 (11-17 апреля 1970 года)

– Роль: Командир

– Время в космосе: 142 часа 55 минут

– Известная фраза: "Хьюстон, у нас проблема"

В общей сложности за свои четыре полета Ловелл налетал 715 часов 6 минут. Он стал единственным астронавтом, участвовавшим в двух лунных миссиях, но так и не высадившимся на поверхность Луны.

Наследие и признание

Джеймс Ловелл оставил значительное наследие в области космонавтики:

• В 1971 году он был назначен заместителем отдела науки и прикладных исследований в Центре пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне.

• Награжден медалью НАСА "За выдающиеся заслуги" в 1970 году.

• В его честь назван кратер на обратной стороне Луны.

Семья

Джеймс Ловелл был счастлив в личной жизни:

• Жена: Мэрилин Ловелл (1952–2023)

• Дети:

– Дочь: Барбара Ловелл (род. 1953)

– Сын: Джеймс Ловелл III (род. 1955)

– Дочь: Сьюзан Ловелл (род. 1958)

– Сын: Джеффри Ловелл (род. 1966)

• Внуки: 11

• Правнуки: 7

Уход Джеймса Ловелла — это утрата для всего мира космонавтики. Его достижения вдохновили множество людей, а его имя навсегда останется в истории как символ смелости и стремления к знаниям. Память о нем будет жить в сердцах тех, кто продолжает исследовать космос и стремится к новым высотам.

10 августа 2025, 14:23
Фото: Freepik
AP News✓ Надежный источник

