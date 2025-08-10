Ушел из жизни участник первого полета к Луне – весь мир оплакивает астронавта

Путь к звездам
Джеймс Ловелл стал известным благодаря своим выдающимся достижениям в космосе:
• Apollo 8: 21 декабря 1968 года Ловелл вместе с Фрэнком Борманом и Уильямом Андерсом стал первым человеком, покинувшим околоземное пространство. Эта миссия стала исторической, так как они первыми достигли окрестностей Луны.
• Apollo 13: участие в этой миссии сделало его известным во всем мире. В результате взрыва кислородного бака на орбите вокруг Луны экипажу удалось преодолеть серьезные трудности и благополучно вернуться на Землю.
Космическая карьера
Ловелл начал свою карьеру в НАСА в 1962 году и с тех пор совершил несколько значительных полетов:
1. Джемини-7 (4-18 декабря 1965 года)
– Роль: Второй пилот
– Время в космосе: 330 часов 35 минут
– Количество витков: 206
2. Джемини-12 (11-15 ноября 1966 года)
– Роль: Командир
– Время в космосе: 94 часа 35 минут
– Количество витков: 59
3. Аполлон-8 (21-27 декабря 1968 года)
– Роль: Пилот командного модуля
– Время в космосе: 147 часов 1 минута
– Количество витков вокруг Луны: 10
4. Аполлон-13 (11-17 апреля 1970 года)
– Роль: Командир
– Время в космосе: 142 часа 55 минут
– Известная фраза: "Хьюстон, у нас проблема"
В общей сложности за свои четыре полета Ловелл налетал 715 часов 6 минут. Он стал единственным астронавтом, участвовавшим в двух лунных миссиях, но так и не высадившимся на поверхность Луны.
Наследие и признание
Джеймс Ловелл оставил значительное наследие в области космонавтики:
• В 1971 году он был назначен заместителем отдела науки и прикладных исследований в Центре пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне.
• Награжден медалью НАСА "За выдающиеся заслуги" в 1970 году.
• В его честь назван кратер на обратной стороне Луны.
Семья
Джеймс Ловелл был счастлив в личной жизни:
• Жена: Мэрилин Ловелл (1952–2023)
• Дети:
– Дочь: Барбара Ловелл (род. 1953)
– Сын: Джеймс Ловелл III (род. 1955)
– Дочь: Сьюзан Ловелл (род. 1958)
– Сын: Джеффри Ловелл (род. 1966)
• Внуки: 11
• Правнуки: 7
Уход Джеймса Ловелла — это утрата для всего мира космонавтики. Его достижения вдохновили множество людей, а его имя навсегда останется в истории как символ смелости и стремления к знаниям. Память о нем будет жить в сердцах тех, кто продолжает исследовать космос и стремится к новым высотам.