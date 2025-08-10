Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства

Путь к творчеству
Лев Гимов родился 19 марта 1935 года и недавно отметил свой 90-летний юбилей. За свою долгую карьеру он создал множество произведений живописи и графики, охватывающих разнообразные сюжеты:
• Природа Байкала
• Архитектура деревянного Иркутска
• Отечественная история
Начало карьеры
Иркутск впервые узнал о молодом художнике Гимове во второй половине 1950-х годов. Его участие в выставке выпускников Иркутского художественного училища в 1958 году стало значимым событием для города. В результате этой выставки восемь талантливых иркутян, включая Гимова, получили рекомендации для поступления в столичные вузы.
Преподавательская деятельность и общественная работа
Лев Борисович не только создавал искусство, но и делился своими знаниями с молодым поколением. Он преподавал в Иркутском художественном училище и стал организатором изостудии при заводе имени Куйбышева. Первая выставка работ участников студии состоялась 8 марта 1959 года.
Кроме того, он активно участвовал в жизни города:
• Публиковал заметки о художественных выставках в иркутских газетах.
• Возглавлял областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Цитата Льва Гимова
"Любовь к родному городу, гордость за него, чувство патриотизма, любовь к Родине, народу — вот чувства, которые питает каждый, болеющий за судьбу Иркутска, его прошлое, его будущее", — эти слова, произнесенные более 55 лет назад, остаются актуальными и сегодня.
Забота о культурном наследии
Лев Гимов активно поднимал вопросы сохранения памятников культуры. Он отмечал:
• Общественность недостаточно вовлечена в работу по выявлению и сохранности памятников.
• В Иркутске много уникальных домов с историческими интерьерами, которые могут быть утрачены.
• Школы могут сыграть важную роль в охране памятников, взяв шефство над ними.
Личное увлечение и признание
Лев Гимов был не только талантливым художником, но и увлеченным читателем. Он собирал книги и интересовался экслибрисами. Участие в клубе графики при Иркутском училище искусств обогатило его опыт. Несмотря на талант, его долго не признавали в Союзе художников. Лишь в 1974 году он стал его членом.
Любовь к Байкалу
Особое место в сердце Льва занимал Байкал. В середине 1980-х годов по совету друзей он купил дом в Порту Байкал, где проводил время на природе и создавал новые произведения искусства.
Уход Льва Борисовича Гимова — это утрата для всего художественного сообщества Иркутска. Его творчество и педагогическая деятельность оставили глубокий след в сердцах многих людей. Память о нем будет жить в его произведениях и в тех, кто продолжает его дело.