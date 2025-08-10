Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства

Мир искусства понес утрату – ушел из жизни Лев Борисович Гимов, старейший художник Иркутской области. Его творческий путь был неразрывно связан с развитием изобразительного искусства региона, а его вклад в культуру останется в памяти многих.

Путь к творчеству

Лев Гимов родился 19 марта 1935 года и недавно отметил свой 90-летний юбилей. За свою долгую карьеру он создал множество произведений живописи и графики, охватывающих разнообразные сюжеты:

• Природа Байкала

• Архитектура деревянного Иркутска

• Отечественная история

Начало карьеры

Иркутск впервые узнал о молодом художнике Гимове во второй половине 1950-х годов. Его участие в выставке выпускников Иркутского художественного училища в 1958 году стало значимым событием для города. В результате этой выставки восемь талантливых иркутян, включая Гимова, получили рекомендации для поступления в столичные вузы.

Преподавательская деятельность и общественная работа

Лев Борисович не только создавал искусство, но и делился своими знаниями с молодым поколением. Он преподавал в Иркутском художественном училище и стал организатором изостудии при заводе имени Куйбышева. Первая выставка работ участников студии состоялась 8 марта 1959 года.

Кроме того, он активно участвовал в жизни города:

• Публиковал заметки о художественных выставках в иркутских газетах.

• Возглавлял областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Цитата Льва Гимова

"Любовь к родному городу, гордость за него, чувство патриотизма, любовь к Родине, народу — вот чувства, которые питает каждый, болеющий за судьбу Иркутска, его прошлое, его будущее", — эти слова, произнесенные более 55 лет назад, остаются актуальными и сегодня.

Забота о культурном наследии

Лев Гимов активно поднимал вопросы сохранения памятников культуры. Он отмечал:

• Общественность недостаточно вовлечена в работу по выявлению и сохранности памятников.

• В Иркутске много уникальных домов с историческими интерьерами, которые могут быть утрачены.

• Школы могут сыграть важную роль в охране памятников, взяв шефство над ними.

Личное увлечение и признание

Лев Гимов был не только талантливым художником, но и увлеченным читателем. Он собирал книги и интересовался экслибрисами. Участие в клубе графики при Иркутском училище искусств обогатило его опыт. Несмотря на талант, его долго не признавали в Союзе художников. Лишь в 1974 году он стал его членом.

Любовь к Байкалу

Особое место в сердце Льва занимал Байкал. В середине 1980-х годов по совету друзей он купил дом в Порту Байкал, где проводил время на природе и создавал новые произведения искусства.

Уход Льва Борисовича Гимова — это утрата для всего художественного сообщества Иркутска. Его творчество и педагогическая деятельность оставили глубокий след в сердцах многих людей. Память о нем будет жить в его произведениях и в тех, кто продолжает его дело.