Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Суббота 9 августа

00:14Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена 16:44Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино 06:17Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными 03:54Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией 00:14Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом 20:04Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку 17:20Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков 17:08Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд 16:158 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь 16:02Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 15:20Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века" 14:53Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня" 14:47Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек 13:47"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле) 13:33Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд 13:15В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников 12:24Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей 12:03Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные 11:43Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы 11:28В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу 11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели 10:42Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле 10:18Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром 09:49На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ 09:39Угасшая звезда экрана: невосполнимая утрата для мира искусства 08:46Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию 08:21Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм 06:05Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры? 03:25Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря 00:19Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду 21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития 13:202 минуты и вы забудете о головной боли: простой, но рабочий метод 13:06Почему собака вас игнорирует: кинологи назвали фразу, которую питомцы ненавидят больше всего 13:03Новые автобусные маршруты свяжут восток и юго-восток столицы 12:35Что будет, если поливать комнатные цветы кофейной гущей?
Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена

136

Мир спорта понес тяжелую утрату. На 53-м году ушел из жизни Алексей Сергеев, бывший игрок сборной России по регби.

Его вклад в развитие регби в стране и преданность этому виду спорта навсегда останутся в памяти поклонников и коллег.

Начало карьеры

Алексей Сергеев начал свою карьеру в регби в родном клубе, где его талант был замечен тренером Николаем Владимировичем Нерушем. Именно под его руководством Сергей стал одним из первых воспитанников, который позже прославил подмосковное регби.

Выступления за клуб и сборную

• Клуб "ВВА-Подмосковье":

– С 1989 по 2005 год Алексей играл за «ВВА-Подмосковье», где стал ключевым игроком команды.

• Сборная России:

– С 1992 по 2003 год Сергеев защищал цвета сборной России по регби и регби-7, участвуя в многочисленных международных турнирах.

Личность и влияние

Алексей Сергеев был не только выдающимся спортсменом, но и человеком с большим сердцем. Его доброта и открытость сделали его любимцем как среди товарищей по команде, так и среди болельщиков.

Воспитание нового поколения

После завершения карьеры игрока Сергеев продолжал свою деятельность в регби, передавая свой опыт молодым спортсменам. Он активно участвовал в тренировочном процессе, воспитывая новое поколение регбистов:

• Передача знаний: Алексей делился своим опытом и навыками, помогая молодым игрокам развиваться.

• Поддержка и вдохновение: спортсмен всегда был рядом, поддерживая своих подопечных как на поле, так и за его пределами.

Реакция сообщества

После известия о его уходе из жизни, многие коллеги и поклонники выразили свои соболезнования:

• Сообщество "Регби" в VK: "Алексей Сергеев — человек, без которого сложно представить подмосковное регби. Он всегда был рядом в игре и за ее пределами. Его доброта и открытость навсегда останутся в нашей памяти."

Прощание с легендой

Отпевание Алексея Сергеева состоялось 9 августа в храме Святой Троицы в Лосино-Петровском. Это стало возможностью для всех желающих отдать дань уважения великому спортсмену и человеку.

Алексей Сергеев ушел из жизни, оставив после себя богатое наследие в мире регби. Его преданность спорту, доброта и желание помочь другим будут жить в сердцах тех, кто знал его. Память о Сергеева будет храниться в истории российского регби, а его достижения будут служить вдохновением для будущих поколений спортсменов.

10 августа 2025, 00:14
Фото: Freepik
Омар Хайям был не только поэтом, но и выдающимся математиком и астрономом. Его работы в области алгебры и геометрии стали основой для многих будущих исследований.

Советское кино оставило нам множество ярких и запоминающихся фильмов. Одним из характерных мест действия в этих картинах является трамвай, который стал символом городской жизни.

23 сентября Ивану Краско исполнился бы 95 лет. Он готовился к юбилею, но у судьбы были иные планы – сердце артиста остановилось... Несколько дней назад известный актер попал в больницу в тяжелом состоянии.

Мир кино понес тяжелую утрату. На 82-м году жизни не стало Анатолия Васильевича Мищенко, выдающегося казахстанского режиссера-документалиста.

9 августа в православном календаре отмечается день великомученика Пантелеймона, который считается покровителем врачей и пациентов. Этот святой олицетворяет сочетание профессионализма и веры, что делает его образ особенно значимым для людей, связанных с медициной.

