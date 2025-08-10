Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена

Его вклад в развитие регби в стране и преданность этому виду спорта навсегда останутся в памяти поклонников и коллег.
Начало карьеры
Алексей Сергеев начал свою карьеру в регби в родном клубе, где его талант был замечен тренером Николаем Владимировичем Нерушем. Именно под его руководством Сергей стал одним из первых воспитанников, который позже прославил подмосковное регби.
Выступления за клуб и сборную
• Клуб "ВВА-Подмосковье":
– С 1989 по 2005 год Алексей играл за «ВВА-Подмосковье», где стал ключевым игроком команды.
• Сборная России:
– С 1992 по 2003 год Сергеев защищал цвета сборной России по регби и регби-7, участвуя в многочисленных международных турнирах.
Личность и влияние
Алексей Сергеев был не только выдающимся спортсменом, но и человеком с большим сердцем. Его доброта и открытость сделали его любимцем как среди товарищей по команде, так и среди болельщиков.
Воспитание нового поколения
После завершения карьеры игрока Сергеев продолжал свою деятельность в регби, передавая свой опыт молодым спортсменам. Он активно участвовал в тренировочном процессе, воспитывая новое поколение регбистов:
• Передача знаний: Алексей делился своим опытом и навыками, помогая молодым игрокам развиваться.
• Поддержка и вдохновение: спортсмен всегда был рядом, поддерживая своих подопечных как на поле, так и за его пределами.
Реакция сообщества
После известия о его уходе из жизни, многие коллеги и поклонники выразили свои соболезнования:
• Сообщество "Регби" в VK: "Алексей Сергеев — человек, без которого сложно представить подмосковное регби. Он всегда был рядом в игре и за ее пределами. Его доброта и открытость навсегда останутся в нашей памяти."
Прощание с легендой
Отпевание Алексея Сергеева состоялось 9 августа в храме Святой Троицы в Лосино-Петровском. Это стало возможностью для всех желающих отдать дань уважения великому спортсмену и человеку.
Алексей Сергеев ушел из жизни, оставив после себя богатое наследие в мире регби. Его преданность спорту, доброта и желание помочь другим будут жить в сердцах тех, кто знал его. Память о Сергеева будет храниться в истории российского регби, а его достижения будут служить вдохновением для будущих поколений спортсменов.