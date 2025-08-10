Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Воскресенье 10 августа

12:19Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы 10:19Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства 06:49Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды 03:12Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе 00:14Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена 16:44Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова 13:08Тест: угадайте советские фильмы по кадру с героями в трамвае 12:31Царствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 10:36Ушел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино 06:17Что нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными 03:54Топ-8 морей России для любителей путешествий: куда поехать в одиночку и с компанией 00:14Не выбрасывайте старую джинсовую куртку: 7 гениальных идей для ее второй жизни, которые преобразят ваш дом 20:04Омар Хайям назвал 4 навыка, которые обеспечат успех в любом деле – возьмите на заметку 17:20Мир прощается с футболистом, покорившим сердца миллионов болельщиков 17:08Павел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд 16:158 августа москвичи несут цветы на Пушкинскую площадь 16:02Уход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 15:20Танцор Сергей Филин рассекретил живущего в Испании взрослого сына 15:17Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Пираты XX века" 14:53Тест: Как хорошо вы помните фильм "Афоня" 14:47Вы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек 13:47"Сделано на века": вот почему советская мясорубка до сих пор работает лучше современных (дело не только в металле) 13:33Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд 13:15В Балашихе работает уникальный центр подготовки контрактников 12:24Запах "бедности" исчезнет навсегда: вот что богатые люди ставят в каждой комнате вместо дорогих освежителей 12:03Концерты, йога, живопись на пленэре: чем заняться в парках Москвы в выходные 11:43Делили детей и судились за миллионы, но она бросила все, когда он начал умирать: трагедия в семье знаменитой певицы 11:28В исторической усадьбе Виноградово проложат экотропу 11:09Этот грех разрушает судьбы и часто приводит людей к гибели 10:42Забудьте про Сочи: 5 малоизвестных городков на побережье России, где отдых лучше и вдвое дешевле 10:18Не стало титана мирового кинематографа, которого называли человеком-оркестром 09:49На строящемся городском вокзале Беговая осталось выполнить треть запланированных работ 09:39Угасшая звезда экрана: невосполнимая утрата для мира искусства 08:46Муж Пугачевой Галкин* попал под колеса автомобиля: разрезало артерию 08:21Невосполнимая потеря для российского кино и театра, не стало создательницы знаковых телепрограмм 06:05Тест: Какой вы артефакт из советской квартиры? 03:25Этот "полезный" завтрак на самом деле вреднее пончика: диетологи назвали продукт, который мы едим зря 00:19Не берите в руки иголку и не ешьте яблоки: что еще нельзя делать 8 августа, в Ермолаев день, чтобы не навлечь на себя беду 21:08Не стало всемирно известного фотографа – мир потерял еще одного уникального визионера 19:48Омар Хайям объяснил, почему пары несчастны в браке – эти слова спасут семью от распада 19:17Ушел из жизни выдающийся музыкант – россияне оплакивают жемчужину отечественной сцены 17:34Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией 15:59Звезды "Дома-2" не стало при странных обстоятельствах – уход 24-летней модели вызвал вопросы 15:41В Видном 1 сентября откроется новая школа на 1100 мест 15:04На Северном речном вокзале появилось новое игровое пространство для детей 14:37Более 150 улиц благоустроят в СВАО и СЗАО в этом году 14:29В Китае вспыхнула новая лихорадка, угрожает ли вирус России? 14:24Стекла в машине будут чистыми месяц: трюк старых дальнобойщиков, который работает лучше автохимии 14:13Комедии, от которых невозможно сдержать смех: подборка фильмов для веселого вечера 13:32На Камчатке обсудили перспективы чистой энергетики и устойчивого развития
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы

Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы
226

Антонио Бандерас – один из самых ярких и харизматичных актеров современного кино. Сегодня он отмечает 65-летие, в связи с чем мы решили вспомнить о тех ролях, которые сделали его настоящей звездой.

1. "Отчаянный" (1995) 16+

Фильм "Отчаянный" стал настоящим прорывом для Антонио Бандераса. Его персонаж — страстный мачо с соблазнительным испанским акцентом, который наигрывает печальные серенады на гитаре и прячет в чехле от инструмента коллекцию оружия. Эта роль была создана благодаря Роберту Родригесу, который снял криминальную трилогию о мстителе El Desperado.

Бандерас отказался выполнять сложные трюки с перестрелками и взрывами, сосредоточив внимание на актерской игре. Он сам исполнил все музыкальные композиции, что добавило фильму особую атмосферу и сделало его еще более запоминающимся. Образ Бандераса стал символом романтики и страсти, что позволило ему завоевать популярность не только в Испании, но и за ее пределами.

2. "Маска Зорро" (1998) 16+

В роли благородного разбойника Зорро Бандерас проявил себя как искусный фехтовальщик и романтический герой. Черная маска и широкополая шляпа стали неотъемлемой частью его образа, а природный горячий нрав вместе с тонкой чувствительностью сделали его идеальным исполнителем этой роли.

Бандерас смог прославить фольклорного испанского персонажа на весь мир, превратив его в символ благородства и справедливости. С каждым движением и взглядом он передавал всю силу и страсть своего героя, что сделало фильм настоящей классикой.

3. "Эвита" (1996) 18+

В биографическом мюзикле Алана Паркера о жизни Эвы Перон Бандерас продемонстрировал свои вокальные способности. Несмотря на то что Мадонна привлекала к себе всеобщее внимание, Бандерас умело уходит на второй план, становясь внимательным рассказчиком.

Его персонажи появляются в кадре в самых разных ролях — от бармена до уборщика, но когда он начинает петь, зрители не могут оторвать от него взгляд. Бархатистый тембр голоса и уникальная манера исполнения сделали его выступление незабываемым, а фильм — одним из самых ярких в карьере актера.

4. "Гений" (2017) 18+

Документальная драма Рона Ховарда о Пабло Пикассо стала ещё одной важной вехой в карьере Бандераса. С самого начала создатели фильма видели именно его на роли знаменитого художника, и они не ошиблись.

Бандерас полностью погрузился в образ Пикассо, демонстрируя все грани его таланта и создавая максимально подлинный образ гениального живописца. Актеру удалось передать внутренние переживания своего персонажа, что сделало фильм не только интересным, но и глубоким.

5. "Главная роль" (2021) 18+

Сатирическая трагикомедия «Главная роль» вновь собрала Бандераса с Пенелопой Крус и Оскаром Мартинесом. Творческий тандем Мариано Кона и Гастона Дюпра подарил зрителям возможность увидеть актера в новой роли — актёра секс-символа, сталкивающегося с тщеславным миллиардером и эксцентричным режиссером.

Фильм забавляет и заставляет задуматься о цене искусства и методах его создания. Столкновение различных персонажей создает множество комичных ситуаций, а впечатляющий финал оставляет зрителей с вопросами о природе творчества.

Шоу-бизнес в Telegram

10 августа 2025, 12:19
Антонио Бандерас. Кадр: YouTube-канал The Late Show with Stephen Colbert
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино

У 64-летней звезды Голливуда не закрывается рот после очередной пластики

Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства

Не стало влиятельного русского художника – еще одна большая потеря для мирового искусства
Мир искусства понес утрату – ушел из жизни Лев Борисович Гимов, старейший художник Иркутской области. Его творческий путь был неразрывно связан с развитием изобразительного искусства региона, а его вклад в культуру останется в памяти многих. Путь к творчеству Лев Гимов родился 19 марта 1935 года и недавно отметил свой 90-летний юбилей.

Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды

Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды
10 августа в народном календаре отмечается день Святых апостолов от семидесяти, в частности, Прохора. Этот день был насыщен различными приметами и запретами, соблюдение которых считалось необходимым для предотвращения бед и неудач.

Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе

Омар Хайям объяснил, что сильно влияет на красоту девушки – эти слова поменяют отношение к себе
Великий персидский поэт и философ Омар Хайям оставил нам не только поэтические произведения, но и глубокие размышления о жизни, любви и красоте. Его мудрость помогает понять, что истинная привлекательность женщины зависит не только от внешних факторов, но и от ее внутреннего состояния. Красота и внутренние переживания В одной из своих строк Хайям объясняет, что настоящая причина потери привлекательности заключается в страданиях и муках, которые испытывает человек: "Муки старят красавиц.

Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена

Не стало бывшего игрока сборной России – поклонники оплакивают волевого спортсмена
Мир спорта понес тяжелую утрату. На 53-м году ушел из жизни Алексей Сергеев, бывший игрок сборной России по регби. Его вклад в развитие регби в стране и преданность этому виду спорта навсегда останутся в памяти поклонников и коллег.

Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова

Омар Хайям объяснил, какую цену придется заплатить за истинную любовь – помните эти слова
Омар Хайям был не только поэтом, но и выдающимся математиком и астрономом. Его работы в области алгебры и геометрии стали основой для многих будущих исследований.

Выбор читателей

09/08СбтУшел из жизни знаковый советский режиссер – еще одна тяжелая утрата для мира кино 08/08ПтнУход культового композитора стал ударом для всего мира – люди оплакивают уникального творца 09/08СбтЧто нельзя делать 9 августа, в день Пантелеймона, чтобы не поругаться с родными 08/08ПтнВы убиваете батарею своего смартфона каждый день: главная ошибка при зарядке, которую совершают 9 из 10 человек 09/08СбтЦарствие небесное: актер Иван Краско скончался перед юбилеем из-за рака и инсульта 08/08ПтнПавел Деревянко и Зоя Фуць сыграли свадьбу на Барвихе – история отношений звезд