Антонио Бандерасу – 65 лет: эти яркие роли привели актера к вершине славы

Антонио Бандерас – один из самых ярких и харизматичных актеров современного кино. Сегодня он отмечает 65-летие, в связи с чем мы решили вспомнить о тех ролях, которые сделали его настоящей звездой.

1. "Отчаянный" (1995) 16+

Фильм "Отчаянный" стал настоящим прорывом для Антонио Бандераса. Его персонаж — страстный мачо с соблазнительным испанским акцентом, который наигрывает печальные серенады на гитаре и прячет в чехле от инструмента коллекцию оружия. Эта роль была создана благодаря Роберту Родригесу, который снял криминальную трилогию о мстителе El Desperado.

Бандерас отказался выполнять сложные трюки с перестрелками и взрывами, сосредоточив внимание на актерской игре. Он сам исполнил все музыкальные композиции, что добавило фильму особую атмосферу и сделало его еще более запоминающимся. Образ Бандераса стал символом романтики и страсти, что позволило ему завоевать популярность не только в Испании, но и за ее пределами.

2. "Маска Зорро" (1998) 16+

В роли благородного разбойника Зорро Бандерас проявил себя как искусный фехтовальщик и романтический герой. Черная маска и широкополая шляпа стали неотъемлемой частью его образа, а природный горячий нрав вместе с тонкой чувствительностью сделали его идеальным исполнителем этой роли.

Бандерас смог прославить фольклорного испанского персонажа на весь мир, превратив его в символ благородства и справедливости. С каждым движением и взглядом он передавал всю силу и страсть своего героя, что сделало фильм настоящей классикой.

3. "Эвита" (1996) 18+

В биографическом мюзикле Алана Паркера о жизни Эвы Перон Бандерас продемонстрировал свои вокальные способности. Несмотря на то что Мадонна привлекала к себе всеобщее внимание, Бандерас умело уходит на второй план, становясь внимательным рассказчиком.

Его персонажи появляются в кадре в самых разных ролях — от бармена до уборщика, но когда он начинает петь, зрители не могут оторвать от него взгляд. Бархатистый тембр голоса и уникальная манера исполнения сделали его выступление незабываемым, а фильм — одним из самых ярких в карьере актера.

4. "Гений" (2017) 18+

Документальная драма Рона Ховарда о Пабло Пикассо стала ещё одной важной вехой в карьере Бандераса. С самого начала создатели фильма видели именно его на роли знаменитого художника, и они не ошиблись.

Бандерас полностью погрузился в образ Пикассо, демонстрируя все грани его таланта и создавая максимально подлинный образ гениального живописца. Актеру удалось передать внутренние переживания своего персонажа, что сделало фильм не только интересным, но и глубоким.

5. "Главная роль" (2021) 18+

Сатирическая трагикомедия «Главная роль» вновь собрала Бандераса с Пенелопой Крус и Оскаром Мартинесом. Творческий тандем Мариано Кона и Гастона Дюпра подарил зрителям возможность увидеть актера в новой роли — актёра секс-символа, сталкивающегося с тщеславным миллиардером и эксцентричным режиссером.

Фильм забавляет и заставляет задуматься о цене искусства и методах его создания. Столкновение различных персонажей создает множество комичных ситуаций, а впечатляющий финал оставляет зрителей с вопросами о природе творчества.