Что нельзя делать 10 августа, в Прохоров день, чтобы не было беды

10 августа в народном календаре отмечается день Святых апостолов от семидесяти, в частности, Прохора.

Этот день был насыщен различными приметами и запретами, соблюдение которых считалось необходимым для предотвращения бед и неудач. Давайте рассмотрим, какие действия лучше избегать в этот день.

Что нельзя делать 10 августа

Прохоров день — это не время для разговоров о своих планах и успехах. По поверьям, делясь своими намерениями, можно навлечь на себя неудачи. Лучше всего держать язык за зубами и не рассказывать даже близким о своих достижениях.

Согласно народным приметам, заключение брака 10 августа считается плохим знаком. Молодожены могут столкнуться с подозрениями в неверности и, как следствие, быстро расстаться.

В этот день стоит быть внимательным к своему рациону. Особенно нежелательны в питании:

• Каши — несмотря на их символику изобилия, их употребление 10 августа может привести к неприятностям.

• Яблоки — эти плоды разрешено есть только после Яблочного спаса.

Однако груши и другие фрукты можно смело включать в свой рацион.

Если вы планируете собирать грибы, важно отправляться в лес с хорошим настроением. Плохие мысли могут привести к тому, что вы не найдете грибов и заблудитесь.

Не стоит одалживать деньги или менять место работы. Это может привести к финансовым проблемам и другим неприятностям.

Что можно делать 10 августа

Несмотря на строгие запреты, есть и положительные моменты, которые можно использовать в Прохоров день.

Груша считается символом спокойствия и гармонии. Она может помочь усмирить вспыльчивых людей и улучшить учебные успехи детей. Рекомендуется угостить близких этим фруктом.

Прохоров день подходит для работы. Трудолюбивые люди могут рассчитывать на удачу и успех в своих делах. Это отличное время для домашних забот и огородных работ.

Верующие могут посетить церковь и помолиться за здоровье близких, особенно если кто-то из родных находится в тяжелом состоянии.

На Руси в этот день чествовали кузнецов, приглашая их к столу и даря подарки, что символизировало уважение к их труду.

Приметы на 10 августа

Народные наблюдения также касаются погоды:

• Красное небо на закате считается доброй приметой, предвещающей теплую погоду до конца месяца.

• Туман над рекой говорит о хорошей погоде.

• Роса на траве утром может предвещать дожди.

10 августа — это день, насыщенный народными приметами и запретами, соблюдение которых может помочь избежать беды. Уважая традиции и мудрость предков, мы можем сделать этот день более удачным и благоприятным для себя и своих близких.