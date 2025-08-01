Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Пятница 1 августа

20:11Цвет, который вы носите, говорит о вас больше, чем вы думаете: что ваш гардероб раскрывает о ваших тайных страхах 19:35Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи 18:02Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине 17:54Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус 16:35Нейробиологи в восторге: эта 2-минутная утренняя привычка “чистит” мозг лучше, чем 8 часов сна 16:22Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире 15:52Мир оплакивает популярного актера, который играл в известных сериалах 15:36Сын фронтовика и уборщицы стал девятикратным чемпионом мира 15:24Заканчивайте день так – и продлите себе жизнь на 10 лет 15:11Омар Хайям рассказал, как достойно пройти через разлуку – эти слова заглушат боль 14:43"Ползала пьяная на карачках по подиуму": Лолита объяснила свою обиду на Киркорова 12:40Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи 12:37Звезда СССР, выброшенная на обочину: как легенда Спартака стал сторожем 12:26Тимберлейк сделал заявление о серьезном диагнозе – в чем проявляется заболевание певца 12:15День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные 11:54Музыкальный мир лишился легенды: ушел мастер своего времени 11:53Москвичи оценят работу уличных библиотек 11:51Неудача – не приговор: как один прием помогает не сдаваться 11:13Кто звонит и сбрасывает, раскрыта тайна пропущенных вызовов 10:49Экс-президент РБК покинул этот мир: ушел медиагигант, основатель The Moscow Times 10:45Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе 09:03Мир оплакивает народного артиста – еще одна тяжелейшая утрата для искусства 06:37Омар Хайям назвал причину, по которой нельзя просить помощи у друзей – запомните эти слова 03:19Что нельзя делать 1 августа, в в Макринин день, чтобы не притянуть неудачу 00:26Ушел из жизни знаменитый хоккеист из НХЛ – еще одна огромная потеря для мирового спорта 20:05Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР 19:42Та самая вещь: интернет и приметы в один голос твердят, что ЭТО нельзя выбрасывать из дома 19:14Еще Омар Хайям знал, как легко найти себе пару: секрет, которому 1000 лет 18:08Три режиссера за три дня: мир прощается с кумирами целой эпохи 17:18Начав день с этого, вы буквально притянете удачу: секрет первых 5 минут после пробуждения 16:59Тест: Продолжите стихотворения великих русских поэтов 16:50Мир скорбит: не стало одного из величайших режиссеров современности 16:4761-летняя Лолита откровенно рассказала о частоте своих половых отношений в период климакса 16:00Невосполнимая утрата: ушла актриса, покорившая сердца поколений 15:50Народный рейтинг: россияне выбрали лучшую бюджетную зубную пасту для защиты от кариеса 14:33Ношеный носок Майкла Джексона был продан на аукционе за внушительную сумму – история артефакта 14:23Фестиваль "Шаляпин" состоится 9 августа в Сергиево-Посадском округе Подмосковья 13:55Люди несут цветы к дому балерины Илзе Лиепе в центре столицы 13:41На Фестивале детства в "Лужниках" откроют уникальную спортплощадку 13:10Собянин: 1 августа в столице откроется масштабный форум-фестиваль "Москва 2030" 12:58Как отличить натуральное сливочное масло от подделки – 5 простых признаков 12:58Легенда мировой сцены ушла навсегда: история жизни и творчества великого артиста 12:42Почти 8 млн пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 августа 12:11Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса "Аутентичность" 12:06Фестиваль "Сады и цветы" украсил площадки у станций метро в Москве 12:04Самое длинное солнечное затмение века: что ждет нас в 2027 году 11:26Московские водоемы находятся под контролем усиленных групп спасателей 11:02"Я не альфонс!" Прохор Шаляпин объяснил свою страсть к женщинам постарше 10:51Ушла из жизни звезда "Ведьмака" – мир оплакивает жемчужину кинематографа 10:48В "Лужниках" пройдет Фестиваль детства
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи

Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи
190

Когда мы думаем о причинах развода, на ум сразу приходят громкие драмы: неверность, финансовые скандалы, непримиримые разногласия. Мы привыкли бояться больших, очевидных угроз. Но семейные терапевты, которые десятилетиями наблюдают за угасающими отношениями, в один голос твердят: большинство браков разрушает не взрыв, а тихий, незаметный яд, который партнеры принимают каждый день, даже не осознавая этого.

Измена или крупная ссора — это симптомы, а не сама болезнь. Это уже агония отношений. Настоящая проблема начинается гораздо раньше, в тишине будней, в самых обыденных разговорах. Мы фокусируемся на громких событиях, потому что их легко идентифицировать и обвинить. Гораздо сложнее признать, что фундамент нашего союза подтачивало нечто невидимое и коварное.

Раскрыт настоящий "тихий убийца": эмоциональное обесценивание

Запомните это понятие: эмоциональное обесценивание (или инвалидация). Это и есть тот самый убийца браков. Проще говоря, это любое действие или слово, которое дает вашему партнеру понять, что его чувства — неправильные, неважные, глупые или преувеличенные.

Это происходит, когда один партнер делится своей тревогой, усталостью или радостью, а в ответ получает не поддержку, а холодную оценку, критику или полное игнорирование. Это медленный яд, который капля за каплей убивает доверие и близость.

"Ты все преувеличиваешь": 3 фразы, которые являются чистым ядом для отношений

Вы наверняка слышали или даже произносили их. Они кажутся безобидными, но действуют разрушительнее любой ссоры.

  • "Да ладно, это ерунда / Не парься из-за этого". Вы только что сказали человеку: "Твои переживания не имеют значения. То, что для тебя важно, для меня — пыль".
  • "Ты слишком остро реагируешь / Ты все преувеличиваешь". Это прямая атака. Вы не просто обесценили чувства, вы обвинили партнера в неадекватности.
  • "Просто успокойся". Эта фраза никогда никого не успокаивала. Она транслирует: "Твои эмоции мне мешают. Сделай так, чтобы мне снова стало комфортно".

Каждый раз, когда звучит подобная фраза, между вами вырастает еще одна кирпичная стена. И однажды вы обнаруживаете, что живете с чужим человеком.

Противоядие: как воскресить связь с помощью одного простого навыка

К счастью, противоядие существует, и оно до смешного простое. Это эмоциональное подтверждение (валидация). Оно не требует от вас соглашаться с партнером или решать его проблемы. Оно требует лишь одного: признать право его чувств на существование.

Вместо ядовитых фраз попробуйте сказать:

  • "Я вижу, что ты расстроен(а) из-за этого".
  • "Понимаю, почему это тебя злит".
  • "Это, должно быть, очень обидно".

Все. Этого достаточно. Этим вы говорите: "Я тебя слышу. Твои чувства важны. Ты важен(на) для меня". Этот простой навык способен потушить 90% всех потенциальных конфликтов и заново построить мост доверия между вами.

Перестаньте бояться мифических монстров вроде измены. Начните замечать настоящего врага — обесценивание, которое прячется в повседневных разговорах. Дайте вашему партнеру самый ценный подарок — право чувствовать. Именно из таких маленьких актов признания и состоит то, что мы называем настоящей любовью и крепким браком.

Шоу-бизнес в Telegram

1 августа 2025, 19:35
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Омар Хайям назвал ошибку в любви, которая разрушает чувства быстрее измены – запомните ее

Вот почему изменщику нельзя давать второй шанс – не знают даже мудрые женщины

Цвет, который вы носите, говорит о вас больше, чем вы думаете: что ваш гардероб раскрывает о ваших тайных страхах

Цвет, который вы носите, говорит о вас больше, чем вы думаете: что ваш гардероб раскрывает о ваших тайных страхах
Вы открываете шкаф и выбираете, что надеть. Вам кажется, что это случайный выбор, основанный на настроении или погоде. Но психологи утверждают: ваш гардероб – это зеркало вашего подсознания. А преобладающий в нем цвет – это не просто ваш "любимый оттенок", а крик о ваших самых глубоких страхах, которые вы боитесь признать даже себе. Одежда — это не просто ткань.

Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине

Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине
"Выпей стакан воды натощак" – эту мантру мы слышим от диетологов, фитнес-тренеров и гуру здорового образа жизни. Это кажется незыблемой истиной. Но что, если этот ритуал, который должен дарить нам бодрость, на самом деле ее крадет? Древние восточные учения, такие как Аюрведа, утверждают: холодная вода с утра – это шок для организма, который гасит ваш "внутренний огонь" на весь день. В Аюрведе и традиционной китайской медицине ключевым понятием является "Агни" или "Ци" — жизненная энергия, которая в том числе отвечает за пищеварение.

Нейробиологи в восторге: эта 2-минутная утренняя привычка “чистит” мозг лучше, чем 8 часов сна

Нейробиологи в восторге: эта 2-минутная утренняя привычка “чистит” мозг лучше, чем 8 часов сна
Вы просыпаетесь, но мозг словно еще спит? Чувство "тумана" в голове, неспособность сосредоточиться и рой вчерашних мыслей – знакомое состояние для миллионов. Мы привыкли винить недосып, но нейробиологи утверждают: дело не всегда в количестве сна, а в качестве "утренней перезагрузки". Существует простейший 2-минутный ритуал, который очищает мозг от ментального мусора и дает ясность, сравнимую с полноценным отдыхом. Ночью наш мозг проводит детоксикацию, но информационный перегруз XXI века настолько силен, что стандартной "уборки" уже не хватает.

Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире

Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире
Последние дни жизни он провел в тишине, не отвечая на звонки родных и коллег. Когда терпение иссякло и дверь вскрыли, стало ясно, что случилась беда. Финал этой истории оказался трагическим и одиноким.

Мир оплакивает популярного актера, который играл в известных сериалах

Мир оплакивает популярного актера, который играл в известных сериалах
Мир потерял выдающегося мастера. Его талант, проникновенный и чистый, стал символом высокого искусства. Этот актер снимался в культовых сериалах: "Война миров" и "Строго на Юг". Начало пути: от уэльской деревни до мировой сцены Джозеф Циглер, американский актер театра и кино, родился в 1953 году в Миннеаполисе, штат Миннесота.

Выбор читателей

31/07ЧтвВеликий советский хоккеист ушел из жизни в разгар рабочего дня – мир не оправился от потери 31/07Чтв61-летняя Лолита откровенно рассказала о частоте своих половых отношений в период климакса 31/07ЧтвМир скорбит: не стало одного из величайших режиссеров современности 01/08ПтнУшел из жизни знаменитый хоккеист из НХЛ – еще одна огромная потеря для мирового спорта 31/07ЧтвЧто нельзя делать 31 июля, в Омельянов день, чтобы не потерять все деньги 01/08ПтнОмар Хайям назвал причину, по которой нельзя просить помощи у друзей – запомните эти слова