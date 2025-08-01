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Пятница 1 августа

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Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире

Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире
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Последние дни жизни он провел в тишине, не отвечая на звонки родных и коллег. Когда терпение иссякло и дверь вскрыли, стало ясно, что случилась беда.

Финал этой истории оказался трагическим и одиноким. В Москве был найден мертвым актер Максим Глотов — тот самый подполковник полиции из сериала "Склифосовский", чье лицо было знакомо миллионам. Его бездыханное тело обнаружили в пустой квартире после нескольких дней тревожного молчания.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают точные причины произошедшего, но для российского кинематографа это уже невосполнимая потеря.

Максим Глотов был тем самым фундаментом, на котором держалось повествование многих фильмов и сериалов. Родившись в Тамбове и начав свой путь в местном театре, он перебрался в Санкт-Петербург, где его фактурная внешность и врожденный талант сделали его королем второго плана.

Он не играл — он жил в кадре. Будь то роль бандита в "Бандитском Петербурге", сотрудника КГБ в "Бизоне" или врача в "Дорогом моем человеке", ему верили безоговорочно. Он был мастером, который создавал достоверность, ту самую магию кино, которая заставляет зрителя забыть, что он смотрит на экран.

Жестокий контраст между публичной известностью, сотнями ролей и последними часами, проведенными в полном одиночестве, особенно остро подчеркивает масштаб этой личной трагедии.

Память в кадрах: избранная фильмография

Карьера Максима Глотова — это срез целой эпохи отечественного кино. Вот лишь некоторые из его знаковых работ, которые навсегда останутся с нами.

Эпоха криминальных саг (конец 90-х — 2000-е):

  • "Улицы разбитых фонарей" (1999-2013) — телохранитель, охранник
  • "Агент национальной безопасности" (1999, 2000) — бандит
  • "Бандитский Петербург" (2001, 2006) — бандит, охранник
  • "Ментовские войны" (2004-2011) — телохранитель
  • "Морские дьяволы" (2006, 2010, 2013) — командир спецназа

Мастер формы (2010-е):

  • "Склифосовский" (2022, 2023) — Евдокимов, подполковник полиции
  • "Мажор-3" (2018) — телохранитель
  • "Ленинград 46" (2015) — оперативник
  • "Григорий Р." (2014) — филер
  • "Пепел" (2013) — конвоир
  • "Хождение по мукам" (2017) — солдат
  • "Троцкий" (2017) — солдат

Новейшее время и знаковые роли (2020-е):

  • "Содержанки-3" (2022) — сотрудник ФСБ
  • "Раневская" (2023) — режиссер
  • "Бизон: Дело манекенщицы" (2023) — сотрудник КГБ
  • "Художник" (2022) — сотрудник батальона
  • "Обитель" (2020) — конвоир
  • "Шерлок в России" (2020) — управляющий
  • "Грозный" (2020) — пристав

Уход Максима Глотова стал настоящим ударом для коллег по цеху и для миллионов зрителей, которые потеряли такое знакомое и родное лицо с экрана. Он вписал свое имя в историю российского кино не громкими заголовками, а титаническим трудом и безусловным талантом. И пока живы эти фильмы и сериалы, жив и он — в своих ролях, в каждом взгляде, в каждой короткой реплике.

Редакция нашего издания присоединяется к скорби и выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и всем, кто знал и ценил мастерство Максима Глотова.

Светлая память артисту.

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1 августа 2025, 16:22
Фото: freepik.com
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