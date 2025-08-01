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Сын фронтовика и уборщицы стал девятикратным чемпионом мира

Сын фронтовика и уборщицы стал девятикратным чемпионом мира
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Представьте себе: маленький мальчик из глухой деревни, где никто не слышал о хоккее, мечтает стать чемпионом. Его отец прошел всю войну, а мать мыла подъезды, чтобы прокормить семью. Родители не понимали и не поддерживали его увлечение. Но он не сдавался. Это история человека, чья страсть к хоккею перевернула его жизнь и сделала его легендой.

Детство в деревне: где хоккей был чужим словом

Александр Мальцев родился в 1949 году в деревне Сетковцы Кировской области. Это место было настолько удаленным, что о хоккее с шайбой там никто даже не знал. Жизнь в деревне была тяжелой: семьи жили скромно, и все силы уходили на выживание. Семья Мальцевых не была исключением. Отец, Николай Михайлович, прошел Великую Отечественную войну, дойдя до Берлина. После возвращения он работал слесарем шестого разряда, чтобы обеспечить семью. Мать, Анастасия Степановна, мыла полы в подъездах. В семье росло семеро детей — четыре девочки и три мальчика. Родители делали все, чтобы на столе всегда была еда, но на увлечения детей времени и сил у них не оставалось.

Когда семья переехала в Кирово-Чепецк, жизнь немного изменилась. Именно здесь Александр впервые узнал о хоккее. Ему было всего 5–6 лет, когда он начал вставать на коньки. Двор, где ребята сами заливали лед и чистили его, стал для него вторым домом. После школы, сделав уроки, он бежал на каток и гонял шайбу до позднего вечера. Хоккей стал для мальчика не просто игрой, а настоящей страстью.

Родители против: почему хоккей не вписывался в их планы

Несмотря на любовь Александра к хоккею, его главными противниками оказались самые близкие люди — родители. Для них этот вид спорта был чем-то непонятным и ненужным. Переехав из деревни, они не представляли, что такое коньки или хоккейная клюшка. В их глазах хоккей был пустой тратой времени, которое лучше потратить на учебу или помощь по дому. Причины их неприятия были понятны.

  • Тяжелая жизнь. Родители работали на износ, чтобы прокормить семью. Хоккей казался им роскошью, которую они не могли себе позволить.
  • Незнакомый спорт. В деревне, откуда они приехали, о хоккее никто не знал. Для них это было чуждо и непонятно.
  • Забота о будущем сына. Они хотели, чтобы Александр получил образование и стабильную профессию, а не рисковал здоровьем на льду.

Мать Александра была особенно категоричной. Она неоднократно просила сына бросить хоккей, но он был непреклонен. Для него каток был единственным местом, где он чувствовал себя по-настоящему живым. Танцы, дискотеки, прогулки с друзьями — все это прошло мимо него. Хоккей стал его жизнью.

Мороз, усталость, метель: ничто не останавливало Мальцева

Александр был не из тех, кто сдается перед трудностями. Ни суровые морозы, ни усталость после школы, ни метель не могли удержать его дома. Даже когда температура падала до -40 градусов и занятия в школе отменяли, он звал друзей на каток. Они играли один на один, растирали замерзшие уши шапками и продолжали гонять шайбу, которая иногда раскалывалась на куски от холода.

Эта невероятная стойкость и любовь к хоккею выделяли Мальцева среди сверстников. Он не искал оправданий и не жаловался. Его цель была ясна — стать великим хоккеистом, как его кумиры Рагулин и Фирсов.

Путь к славе: как Мальцев стал легендой

Упорство Александра дало свои плоды. Он не только не бросил хоккей, но и добился невероятных высот. Мальцев стал звездой московского "Динамо" и одним из лучших игроков советского хоккея. Его достижения говорят сами за себя.

  • Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976).
  • Девятикратный чемпион мира.
  • Легенда клуба "Динамо" Москва и сборной СССР.

Мальцев доказал, что мечта может стать реальностью, даже если обстоятельства против тебя. Его история — это пример того, как страсть и труд могут преодолеть любые преграды, включая непонимание близких. История Александра Мальцева учит нас, что вера в себя и упорство способны изменить жизнь.

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1 августа 2025, 15:36
Фото: Freepik
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