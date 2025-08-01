"Ползала пьяная на карачках по подиуму": Лолиту объяснила свою обиду на Киркорова

Злополучная вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом "almost naked" прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и вызвала широкий общественный резонанс. Последовали "отмены" звезд, а сами они стали грызться меж собой.

Один из самых громких конфликтов случился между Лолитой Милявской и Филиппом Киркоровым – гостей той вечеринки. "Я сторонник отвечать за свои поступки самостоятельно, – говорит Лолита. – И изначально мне не понравилось, что все шишки стали валиться на Настю (с Ивлеевой разорвали рекламные контакты, против нее был подан коллективный иск на 1 миллиард рублей, внеплановая налоговая проверка нашла недоплату на 137 миллионов рублей, что могло грозить уголовным преследованием – Прим. ред.). Ведь на эту вечеринку никто никого на аркане не тянул, все пришли самостоятельно! Тот же Филипп пришел, радовался, целовался с Настей".

А потом Лолита прочла интервью Киркорова... "В нем Филипп говорит: "И вообще, я же пьяным на карачках по подиуму не ползал", – приводит певица дословную цитату из того материала. – Речь шла об артистке Милявской! И я посчитала это предательством нашей с ним многолетней дружбы , потому что не позволила себе сказать ничего плохого ни о ком из коллег, кто был или не был. Поэтому и решила ответить".

К счастью, сейчас конфликт исчерпан. "Мы с ним все давно решили, обнялись, поцеловались", – пояснила Лолита во время подкаста "Не Дудь" на "Новом Радио". Она рада восстановлению отношений с Филиппом.