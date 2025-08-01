Неудача – не приговор: как один прием помогает не сдаваться

Каждому знакомо чувство разочарования, когда цель, казавшаяся близкой, ускользает из-за неудачи. В такие моменты легко потерять веру в себя и отказаться от задуманного. Недавнее исследование ученых из Бингемтонского университета (США) показало, что простой психологический прием способен поддержать решимость двигаться вперед. Узнайте, в чем секрет.

Как не сдаваться, если постиг провал?

Секрет в том, чтобы перестать думать о деньгах, потраченных на достижение цели, и сосредоточиться на времени, воспринимая его как вложение в собственное развитие.

Известно, что успех подпитывается ощущением самостоятельности, компетентности и связи с окружающими. Неудачи подрывают эти чувства, снижая внутренний настрой. Ученые предположили, что смена акцента с финансовых затрат на временные помогает смягчить негатив от провала. Мысль о деньгах, ушедших впустую, усиливает разочарование, тогда как время, потраченное на обучение и рост, воспринимается как ценный опыт.

Как проверяли теорию?

Для подтверждения гипотезы исследователи провели три эксперимента. В первых двух участвовали около 600 работающих людей, опрошенных через онлайн-платформу Prolific. В третьем эксперименте задействовали студентов тайваньского вуза. Участников просили представить ситуации, где они терпели неудачу, и сравнивали их реакцию в зависимости от того, думали ли они о деньгах или о времени, вложенных в процесс.

В первом опросе сравнивали, как фокус на деньгах или времени влияет на мотивацию после одного провала.

Во втором анализировали, как мотивация меняется после одной и двух неудач подряд.

В третьем студенты представляли провал на экзамене по английскому языку и оценивали свои ощущения.

Что показали результаты?

Во всех экспериментах прослеживалась четкая закономерность: акцент на временные затраты помогал сохранять упорство даже после двух неудач. Люди, думавшие о времени и полученных знаниях, реже опускали руки. Напротив, концентрация на деньгах резко снижала мотивацию, особенно если неудачи следовали одна за другой.

Студенческий эксперимент подтвердил, что учащиеся легче переживали провал, если воспринимали подготовку как вклад в саморазвитие. Исследователи заметили, что после трех и более неудач прием переставал работать. Повторяющиеся провалы подрывали уверенность, и смена фокуса уже не спасала.

Практическая польза

Выводы исследования применимы в самых разных сферах. Если вы учитесь, занимаетесь спортом или работаете над проектом, попробуйте думать о времени, а не о деньгах. Потраченные часы — это не потеря, а шаг к совершенствованию. Такой подход помогает справляться с разочарованием и продолжать движение к цели.

Эти знания могут использовать и компании. Например, создатели онлайн-курсов, фитнес-программ или товаров для творчества могут вдохновлять клиентов, напоминая, что каждая попытка — это вклад в личный рост. Позитивные послания, подчеркивающие ценность времени, помогут людям не сдаваться после неудач и сохранять веру в свои силы.