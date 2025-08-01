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Экс-президент РБК покинул этот мир: ушел медиагигант, основатель The Moscow Times

Экс-президент РБК покинул этот мир: ушел медиагигант, основатель The Moscow Times
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Медийный мир потрясен, завершился путь легендарного издателя, чья работа преобразила российскую журналистику. Трагическое известие пришло из Амстердама, где после тяжелых травм, полученных в аварии на яхте, ушел из жизни мастер, стоявший у истоков современной прессы.

Ранние годы и начало карьеры

Дерк Сауэр родился 31 октября 1952 года в Амстердаме, Нидерланды. С юности он проявлял интерес к журналистике, начав карьеру в 14 лет с создания молодежной газеты. В 1966 году он вступил в Коммунистическую партию Голландии, но позже отошел от радикальных идей, сосредоточившись на медиа. В 1989 году, вдохновленный переменами в СССР, Сауэр переехал в Москву, где начал с издания Moscow Magazine, заложив фундамент своей медиаимперии.

Революция в российских медиа

Сауэр стал пионером независимой прессы в России, основав в 1992 году Independent Media. Этот издательский дом запустил The Moscow Times, ставшую ключевым источником новостей для экспатов, и газету Ведомости, определившую стандарты деловой журналистики. Под его руководством в России появились Cosmopolitan, Playboy, Esquire и Harper’s Bazaar, изменившие глянцевую культуру. Первый номер Cosmopolitan, тиражом 60 000 экземпляров, был распродан за пять часов, а через год тираж достиг миллиона. С 2012 по 2015 год Сауэр возглавлял РБК, укрепив его позиции как ведущего медиахолдинга.

Избранные проекты

  • The Moscow Times (1992) — первая англоязычная газета в России.
  • Ведомости (1999) — эталон деловой журналистики.
  • Cosmopolitan (1994) — глянцевый журнал, ставший феноменом.
  • Esquire (2005) — интеллектуальный мужской журнал.
  • Playboy (1995) — адаптация мирового бренда.
  • Harper’s Bazaar (1996) — икона моды и стиля.

Международная деятельность и убеждения

Сауэр оставался активным в Нидерландах, с 2010 по 2015 год, занимая пост председателя совета директоров NRC Handelsblad и десять лет руководя фестивалем документального кино IDFA. В 2022 году он вернулся в Амстердам. Его страсть к свободе прессы отражалась в каждом проекте. Сауэр был борцом за независимость СМИ, сочетая идеализм с острым умом, — отмечала редакция Het Parool.

Личность и наследие

Дерк Сауэр был не только медиаменеджером, но и визионером, чья интуиция изменила российский медиарынок. Его любовь к России сочеталась с голландским прагматизмом. Он был женат на журналистке Эллен Вербейк, с которой воспитал троих детей. В июне 2025 года, отмечая 40-летие свадьбы в Греции, Сауэр получил тяжелые травмы спины при крушении парусной яхты. Несмотря на лечение в Афинах и Амстердаме, он ушел из жизни 31 июля 2025 года. Его наследие — от Ведомостей до The Moscow Times — продолжит вдохновлять журналистов по всему миру.

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