Музыкальный мир лишился легенды: ушел мастер своего времени

Мир музыки понес невосполнимую утрату: на 87-м году жизни скончался выдающийся музыкант. Трагедия произошла после продолжительной болезни, оборвавшей жизнь артиста. Его уход стал потрясением для поклонников и всех, кто ценил его вклад в мировую музыку.

Ранние годы и начало пути

Леонардо Флако Хименес родился 11 марта 1939 года в Сан-Антонио, штат Техас, в семье мексиканских иммигрантов. Выросший в музыкальной династии, он унаследовал страсть к музыке от деда Патрисио и отца Сантьяго Хименеса-старшего, пионера стиля конхунто. Уже в семь лет Флако выступал с отцом, а в пятнадцать начал записываться с ансамблем Los Caporales. Первоначально игравший на бахо сексто, он перешел на аккордеон под влиянием отца и зайдеко-музыканта Клифтона Шенье. Прозвище Флако (Худой) досталось ему от отца, став его сценическим именем.

Музыкальная карьера

Творчество Флако Хименеса определило развитие музыки текс-мекс и техано, сочетая мексиканские ритмы с американскими влияниями. В 1960-х годах он сотрудничал с Дугом Сэмом, а затем отправился в Нью-Йорк, где работал с такими звездами, как Боб Дилан, Рай Кудер и Rolling Stones. Его аккордеон звучал в альбоме Кудера Chicken Skin Music и в Voodoo Lounge Rolling Stones, что принесло ему мировую известность. В 1988 году хит Streets of Bakersfield, исполненный с Дуайтом Йокамом, возглавил чарт Billboard Hot Country Singles.

Хименес был ключевым участником супергрупп Texas Tornados и Los Super Seven, с которыми получил несколько премий Грэмми. Его сольные альбомы, такие как Ay Te Dejo en San Antonio (1986), удостоенный Грэмми, и работа с Texas Tornados над песней Soy de San Luis, написанной его отцом, закрепили его статус легенды. Его музыка звучала в фильмах, включая И твою маму тоже и Chulas Fronteras, а компания Hohner выпустила серию аккордеонов его имени.

Избранные произведения

Ay Te Dejo en San Antonio (1986) — сольный альбом, принесший первую премию Грэмми.

Soy de San Luis (1990) — хит Texas Tornados, удостоенный Грэмми.

Streets of Bakersfield (1988) — кантри-хит с Дуайтом Йокамом, №1 в чарте Billboard.

Los Super Seven (1998) — альбом супергруппы, получивший Грэмми.

El Principe Del Acordeón (1977) — классика стиля конхунто.

Chicken Skin Music (1976) — знаковое сотрудничество с Раем Кудером.

Признание и вклад

За свою карьеру, охватившую семь десятилетий, Хименес получил множество наград, включая премии Грэмми, Americana Music Awards и Tejano Music Awards, а также награду За жизненные достижения от журнала Billboard. Его выступления на телешоу, таких как Субботний вечер с Кудером (1976), и участие в документальных фильмах, таких как Chulas Fronteras (1976) и This Ain’t No Mouse Music (2013), сделали его иконой мексиканско-американской музыки. Его сотрудничество с мировыми звездами и вклад в популяризацию стиля техано укрепили культурные связи между США и Мексикой.

Личность и наследие

Флако Хименес был не только музыкантом, но и хранителем семейных традиций, продолжая дело отца и брата, Сантьяго Хименеса-младшего. Его страсть к музыке сочеталась с простотой: он с женой владел фургончиком с едой Tacos Jimenez в Сан-Антонио. Несмотря на переломы бедра и ребер в 2015 году, он вернулся на сцену, выступая на фестивале Tejano Conjunto. Его уход 31 июля 2025 года в Сан-Антонио после болезни стал концом эпохи, но его мелодии, от зажигательных полек до лиричных баллад, продолжит звучать, вдохновляя музыкантов и поклонников по всему миру.