Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе

Неудача – не приговор: как один прием помогает не сдаваться

Каждому знакомо чувство разочарования, когда цель, казавшаяся близкой, ускользает из-за неудачи. В такие моменты легко потерять веру в себя и отказаться от задуманного. Недавнее исследование ученых из Бингемтонского университета (США) показало, что простой психологический прием способен поддержать решимость двигаться вперед. Узнайте, в чем секрет. Как не сдаваться, если постиг провал? Секрет в том, чтобы перестать думать о деньгах, потраченных на достижение цели, и сосредоточиться на времени, воспринимая его как вложение в собственное развитие.