Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе

Эта шляпа, известная как "гребец" (от французского canotier), отличается плоской тульей и широкими полями, что делает ее идеальным летним аксессуаром. Канотье традиционно носили венецианские гондольеры, и с течением времени этот стиль завоевал популярность по всему миру.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Однажды летом"
Б) "Белеет парус одинокий"
В) "Старик Хоттабыч"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Белеет парус одинокий"
Б) "Белый орел"
В) "Белый пудель"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Улица полна неожиданностей"
Б) "Девушка без адреса"
В) "В добрый час!"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Верные друзья"
Б) "Разные судьбы"
В) "Старик Хоттабыч"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Шофер поневоле"
Б) "Мистер Икс"
В) "В добрый час!"
Правильные ответы:
1. — А) "Однажды летом"
2. — А) "Белеет парус одинокий"
3. — А) "Улица полна неожиданностей"
4. — В) "Старик Хоттабыч"
5. — Б) "Мистер Икс"
Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!
Сделали только 1 ошибку — хороший результат!
Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!