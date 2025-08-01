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Пятница 1 августа

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Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе

Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе
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Приглашаем вас принять участие в увлекательном тесте, где вам предстоит угадать советский фильм по кадру с актером в культовой шляпе – канотье.

Эта шляпа, известная как "гребец" (от французского canotier), отличается плоской тульей и широкими полями, что делает ее идеальным летним аксессуаром. Канотье традиционно носили венецианские гондольеры, и с течением времени этот стиль завоевал популярность по всему миру.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Однажды летом"

Б) "Белеет парус одинокий"

В) "Старик Хоттабыч"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Белеет парус одинокий"

Б) "Белый орел"

В) "Белый пудель"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Улица полна неожиданностей"

Б) "Девушка без адреса"

В) "В добрый час!"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Верные друзья"

Б) "Разные судьбы"

В) "Старик Хоттабыч"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Шофер поневоле"

Б) "Мистер Икс"

В) "В добрый час!"

Правильные ответы:

1. — А) "Однажды летом"

2. — А) "Белеет парус одинокий"

3. — А) "Улица полна неожиданностей"

4. — В) "Старик Хоттабыч"

5. — Б) "Мистер Икс"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

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Шоу-бизнес в Telegram

1 августа 2025, 10:45
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