Мир оплакивает народного артиста – еще одна тяжелейшая утрата для искусства

Сегодня мир искусства понес утрату: ушел из жизни народный артист Азербайджана Ариф Бабаев. Эта печальная новость стала шоком для поклонников его таланта и коллег по сцене.



Арифа Бабаева не стало в больнице, где он проходил лечение. По информации агентства Report, 23 июля он был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. В связи с критическим состоянием здоровья артиста его эвакуировали в одно из столичных медицинских учреждений, где он продолжал лечение.

Биография и карьера

Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыджалы Агдамского района. Его путь в искусство начался с обучения в Азербайджанском университете культуры и искусств, что стало основой для его дальнейшей карьеры.

Творческая деятельность

После окончания университета Ариф Бабаев работал в следующих учреждениях:

• Азербайджанская государственная филармония

• Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Он стал известен благодаря своим запоминающимся образам в мугамных операх, среди которых:

• Меджнун (опера "Лейли и Меджнун" У. Гаджибекова)

• Керем (опера "Асли и Керем" У. Гаджибекова)

• Ашуг Гариб (опера "Ашуг Гариб" З. Гаджибекова)

• Джамал (пьеса "Скала невест" Ш. Ахундова)

Его исполнение мугамных дестгяхов вошло в "Золотой фонд" Азербайджанского государственного телевидения.

Преподавательская деятельность

В 1984 году Ариф Бабаев был принят на работу в Азербайджанскую государственную консерваторию как первый преподаватель мугама. В 1990 году он стал первым в истории профессором мугама и долгое время руководил кафедрой мугама в Национальной консерватории.

Награды и достижения

Ариф Бабаев был удостоен множества наград за свои достижения в искусстве:

• Орден "Шохрат"

• Орден "Шараф"

• Орден "Истиглал"

• Юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" (вручена 2 февраля 2024 года)

• Премия Гейдара Алиева (вручена 8 мая 2025 года)

Наследие

Ариф Бабаев оставил значительный след в культуре Азербайджана. Его талант, преданность искусству и педагогическая деятельность вдохновили множество молодых исполнителей. Уход народного артиста — это утрата не только для его семьи и друзей, но и для всей страны, которая гордилась его достижениями. Память о Арифе Бабаеве будет жить в сердцах тех, кто любил его музыку и творчество.