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Пятница 1 августа

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Что нельзя делать 1 августа, в в Макринин день, чтобы не притянуть неудачу

Что нельзя делать 1 августа, в в Макринин день, чтобы не притянуть неудачу
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1 августа в народном календаре отмечается Макринин день, посвященный памяти преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого.

Этот день наполнен духовным смыслом и традициями, которые помогают людям избежать неудач и привлечь удачу. Важно знать, какие действия могут негативно сказаться на судьбе в этот день.

Запреты и рекомендации на Макринин день

Нельзя смотреть на лужи

Одним из главных запретов 1 августа является запрет на просмотр луж. Считалось, что солнечные лучи, отражающиеся в воде, могут навредить человеку. Поэтому лучше избегать таких зеркал природы, чтобы не привлечь негативные энергии.

Не выходите на улицу под дождем

Людям, рожденным в этот день, не рекомендуется покидать дом во время дождя. Это может привести к стихийным бедствиям или неудачам в течение года. Лучше оставаться в защищенном пространстве и сосредоточиться на внутреннем мире.

Не принимайте чужие вещи

Еще один важный запрет — это принимать подарки или вещи от других людей. Существует поверье, что это может привести к переносу чужих несчастий на себя. Лучше воздержаться от подобных предложений и сохранять свою энергетику.

Запрет на забой скота и птицы

В Макринин день не следует забивать птицу или скот. Это действие может навлечь болезни на близких и создать негативную атмосферу в доме. Лучше проявить заботу о животных и окружить их вниманием.

Не солите огурцы и не квасьте капусту

Согласно народным приметам, в этот день нельзя заниматься заготовками, такими как соление огурцов или квашение капусты. Считается, что такие продукты могут испортиться или даже вызвать отравление. Лучше отложить эти дела на другой день.

Ловля рыбы под запретом

Ловля рыбы также не рекомендуется в этот день. Это может привести к неудачам и неприятностям. Лучше провести время за другими занятиями, которые принесут радость и спокойствие.

Осторожно с яблоками

В этот день лучше отказаться от употребления яблок. Считается, что это может привлечь мелкие неприятности и недомогания. Лучше выбрать другие фрукты или угощения.

Приметы на Макринин день

Существует множество примет, связанных с Макрининым днем, которые помогут понять, что ждет впереди.

• Дождь на Макрину сулит хороший урожай в следующем году.

• Много желудей на дубах предвещает счастье и благополучие.

• Теплый солнечный день — к долгому бабьему лету.

• Пауки прячутся — к похолоданию.

• Пух с осины указывает на время сбора подосиновиков.

• Месяц в тумане предвещает дожди.

• Восточный ветер — к грозе.

• Много паутины в лесу говорит о теплой осени.

• Муравьи прячутся — к дождю.

• Звездопад на Макрину предвещает ветреную погоду.

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1 августа 2025, 03:19
Фото: Freepik
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