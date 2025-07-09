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Среда 9 июля

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Невосполнимая утрата для мира литературы: ушла из жизни великая поэтесса

Невосполнимая утрата для мира литературы: ушла из жизни великая поэтесса
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Мир потерял выдающуюся личность, чей талант десятилетиями вдохновлял миллионы. Узнайте о жизни и наследии великого мастера, чья красота слова стала легендой в мире литературы.

9 июля 2025 года неожиданно ушла из жизни поэтесса, мемуаристка и прозаик, чьи произведения навсегда останутся в сердцах читателей. Ее творчество, пропитанное глубокой человечностью и тонким пониманием мира, продолжает звучать, словно эхо, в книгах, которые вы, возможно, держали в руках.

Путь к словам: ранние годы

Полетт Джайлс родилась в 1943 году в Сейлеме, штат Миссури. Ее юность прошла в небольшом американском городке, где первые искры творчества начали формировать будущую писательницу. В 1968 году она окончила Университет Миссури-Канзас-Сити по специальности «романские языки». Этот выбор стал фундаментом для ее любви к словам, которые позже превратились в стихи и прозу.

В 1969 году Полетт переехала в Торонто, где начала работать в Канадской вещательной корпорации. Ее жизнь приняла неожиданный поворот, когда она посвятила десятилетие созданию FM-радиостанций для коренных народов на севере Канады. В процессе она выучила язык оджибве, впитав культуру и истории анишинаабег. Этот опыт стал для нее источником вдохновения, который вы, читатель, можете почувствовать в ее книгах.

Личная жизнь: путешествия и перемены

Жизнь Полетт Джайлс была похожа на роман, полный приключений. В 1991 году она вышла замуж за Джима Джонсона и переехала в Сан-Антонио, штат Техас. Вместе они путешествовали, жили в Мексике, а в 1995 году обосновались в историческом районе Сан-Антонио. После развода в 2003 году Полетт поселилась на ранчо недалеко от Утопии, штат Техас. Этот уединенный уголок стал для нее местом, где рождались новые истории.

Ее жизнь была насыщена не только творчеством, но и стремлением понять мир. Вы, возможно, замечали, как в ее книгах отражаются пейзажи, люди и культуры, которые она впитывала на своем пути.

Творчество, покорившее мир

Полетт Джайлс оставила после себя богатое литературное наследие. Ее роман «Новости мира» (2016) стал финалистом Национальной книжной премии, а книга «Вражеские женщины» (2002) получила премию Rogers Writers' Trust Fiction Prize. Ее поэзия и проза переведены на множество языков, а истории о любви, потере и выживании трогают сердца читателей по всему миру.

Избранные произведения Полетт Джайлс.

  • "Небесная навигация" (1984) — сборник стихов, удостоенный Премии генерал-губернатора, Премии Пэта Лоутера и Премии Джеральда Ламперта.
  • "Вражеские женщины" (2002) — роман о силе духа в годы Гражданской войны в США.
  • "Новости мира" (2016) — история о путешествии через разрушенный мир, ставшая одной из самых известных работ писательницы.
  • "Шенневилль: роман об убийстве, утрате и мести" (2023) — последняя книга, в которой Джайлс вновь показала свой талант рассказчицы.

Полетт Джайлс ушла, но ее голос продолжает звучать в строках, которые она оставила. Ее книги — это не просто литература, а мост между культурами, эпохами и человеческими судьбами. Ее работы напоминают нам о том, как важно сохранять связь с природой, историей и самими собой. Полетт Джайлс подарила миру не только слова, но и возможность видеть красоту в самых сложных моментах жизни.


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9 июля 2025, 19:34
Фото: Freepik
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