Тест: угадай советский фильм по фразе о деньгах

ТЕСТ: угадай советский фильм по кадру с официанткой

Образ официантки – от буфетчицы в столовой до работницы ресторана – часто мелькал в советском кино, отражая быт, создавая атмосферу или даже становясь ключевым элементом сюжета. Эти героини могли быть ворчливыми или приветливыми, уставшими или полными надежд, но их присутствие всегда добавляло колорита сценам. Проверьте, насколько хорошо вы помните эти детали! Попробуйте угадать советский фильм по кадру, где вы увидите официантку.