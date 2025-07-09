Тест: угадай советский фильм по фразе о деньгах

Вопросы
“Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!”
А) Берегись автомобиля
Б) Афоня
В) Иван Васильевич меняет профессию
“У меня денег куры не клюют!”
А) Москва слезам не верит
Б) Служебный роман
В) Самая обаятельная и привлекательная
“Утром деньги – вечером стулья. Вечером деньги – утром стулья. Но деньги вперед!”
А) Двенадцать стульев
Б) Золотой теленок
В) Невероятные приключения итальянцев в России
“Деньги нужны человеку для того, чтобы не думать о них.”
А) Золотой теленок
Б) Формула любви
В) Тот самый Мюнхгаузен
“Какой кошмар! Какой кошмар! Как он мог так поступить? А где же деньги, Зин?”
А) Гараж
Б) Родня
В) Осенний марафон
“Тысяча чертей! Я похож на побирушку?!”
А) Белое солнце пустыни
Б) Пираты ХХ века
В) Д’Артаньян и три мушкетера
“Я директор стадиона. А стадион – это деньги!”
А) Спортивная лотерея
Б) Берегись автомобиля
В) Вратарь
“Наши люди в булочную на такси не ездят!”
А) Бриллиантовая рука
Б) Старики-разбойники
В) Не может быть!
Ответы
- В) Иван Васильевич меняет профессию
- Б) Служебный роман
- А) Двенадцать стульев
- А) Золотой теленок
- А) Гараж
- В) Д’Артаньян и три мушкетера
- Б) Берегись автомобиля
- А) Бриллиантовая рука
Надеемся, вам понравился этот тест и вы вспомнили много любимых моментов из советского кино!