ТЕСТ: угадай советский фильм по кадру с официанткой

Мир потерял великого человека, его произведения буквально дышали жизнью

Кисть мастера рассказывала истории о донских степях, о животных, о человеческой душе, вплетенной в пейзажи. Вы, возможно, видели его работы в галереях или листали книги с его иллюстрациями, чувствуя, как они трогают сердце. Сегодня мир прощается с мастером, чья жизнь была посвящена искусству, а уход оставил пустоту в сердцах тех, кто знал его творчество. Путь мастера, влюбленного в искусство Владимир Иванович Бегма родился в 1941 году, и его жизнь с юности была связана с искусством.