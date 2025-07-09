ТЕСТ: угадай советский фильм по кадру с официанткой

Вопросы
А) Круиз выходного дня
Б) Полосатый рейс
В) Опасные гастроли
А) Афоня
Б) Вокзал для двоих
В) Поезда без расписания
А) Ирония судьбы, или С лёгким паром!
Б) Карнавальная ночь
В) Зимний вечер в Гаграх
А) Двенадцать стульев
Б) За спичками
В) Дайте жалобную книгу
А) Калина красная
Б) Печки-лавочки
В) Свой среди чужих, чужой среди своих
А) Девушка без адреса
Б) Королева бензоколонки
В) Приходите завтра…
А) А зори здесь тихие
Б) Вызываем огонь на себя
В) Молодая гвардия
Правильные ответы
- Б) Полосатый рейс
- Б) Вокзал для двоих
- Б) Карнавальная ночь
- В) Дайте жалобную книгу
- А) Калина красная
- Б) Королева бензоколонки
- Б) Вызываем огонь на себя
Надеемся, вам удалось вспомнить эти яркие кадры!