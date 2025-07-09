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Среда 9 июля

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ТЕСТ: угадай советский фильм по кадру с официанткой

ТЕСТ: угадай советский фильм по кадру с официанткой
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Образ официантки – от буфетчицы в столовой до работницы ресторана – часто мелькал в советском кино, отражая быт, создавая атмосферу или даже становясь ключевым элементом сюжета. Эти героини могли быть ворчливыми или приветливыми, уставшими или полными надежд, но их присутствие всегда добавляло колорита сценам. Проверьте, насколько хорошо вы помните эти детали! Попробуйте угадать советский фильм по кадру, где вы увидите официантку.

Вопросы

  1. Фото: кадр из кинофильма
    А) Круиз выходного дня
    Б) Полосатый рейс
    В) Опасные гастроли

  2. Фото: кадр из кинофильма
    А) Афоня
    Б) Вокзал для двоих
    В) Поезда без расписания

  3. Фото: кадр из кинофильма
    А) Ирония судьбы, или С лёгким паром!
    Б) Карнавальная ночь
    В) Зимний вечер в Гаграх

  4. Фото: кадр из кинофильма
    А) Двенадцать стульев
    Б) За спичками
    В) Дайте жалобную книгу

  5. Фото: кадр из кинофильма
    А) Калина красная
    Б) Печки-лавочки
    В) Свой среди чужих, чужой среди своих

  6. Фото: кадр из кинофильма
    А) Девушка без адреса
    Б) Королева бензоколонки
    В) Приходите завтра…

  7. Фото: кадр из кинофильма
    А) А зори здесь тихие
    Б) Вызываем огонь на себя
    В) Молодая гвардия

Правильные ответы

  1. Б) Полосатый рейс
  2. Б) Вокзал для двоих
  3. Б) Карнавальная ночь
  4. В) Дайте жалобную книгу
  5. А) Калина красная
  6. Б) Королева бензоколонки
  7. Б) Вызываем огонь на себя

Надеемся, вам удалось вспомнить эти яркие кадры!

Шоу-бизнес в Telegram

9 июля 2025, 15:22
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте фильмы из СССР по нарядной героине с брошью-цветком

Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР

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