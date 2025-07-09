"Далека от искусства": Васильев резко высказался о Волочковой

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" начинает работу. Одно из его самых ожидаемых событий – спектакль "Блуждающие звезды", поставленный режиссером, легендарным танцором Владимиров Васильевым. С 1995 по 2000 годы он руководил Большим театром. В это время там танцевала Анастасия Волочкова. А что он сегодня думает про главную сцену страны и королеву шпагатов?

– Театр будет жить до тех пор, пока там есть школа, – улыбается Васильев. – В любом театре, стоит появиться хорошему актеру, режиссеру, композитору, и он идет вверх. Именно тогда появляются удивительные спектакли. А потом люди привыкают, момент удивления проходит, и кажется, что театр пошел вниз.

Владимир Васильев признался, что после ухода из Большого театра там не бывал. В его жизни появилось много других интересов – живопись, поэзия. Но за творчеством и жизнью некоторых из тех, кто тоже служил в Большом, следит.

"Что касается Анастасии Волочковой, то какое у меня может быть мнение о человеке, который далек от искусства по-настоящему, – говорит Владимир Викторович. – Она замечательно танцевала в моей первой редакции "Лебединого озера". Но долголетие любого творческого человека зависит от соединения головы с нравственным началом и ответственностью".

Высказался легендарный танцор и балетмейстер и о Николае Цискаридзе, который заявил как-то о низком уровне балета в стране сегодня. "Он сам о себе гораздо высокого мнения, поэтому, очевидно, все остальные для него – гораздо ниже, – говорит Васильев. – Но я это не разделаю. У нас огромное количество талантливых людей. Но выдающихся – большая редкость. Это Уланова, Плисецкая, Максимова, у меня бывают такие случаи. Коля — тоже талантливый человек, Бог дал ему многое. Но он такой – дает дает дает много, а потом что-то отнимает".