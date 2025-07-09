Найдено тело звезды "Улиц разбитых фонарей" – уход народной артистки России потряс страну

Мир искусства понес невосполнимую утрату. В возрасте 94 лет ушла из жизни народная артистка России Галина Карелина, известная многим зрителям по ролям в культовом сериале "Улицы разбитых фонарей".

Тело Галины Тимофеевны было найдено в Санкт-Петербурге, где она жила долгие годы. Пресс-служба Александринского театра подтвердила эту печальную новость, сообщив, что дата прощания с актрисой будет объявлена позже.

Долгий путь к успеху

Галина Карелина посвятила почти 70 лет своей жизни сцене, став одной из самых ярких и уважаемых актрис России. Ее карьера началась в 1956 году, когда она была принята в труппу Александринского театра сразу после окончания Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского. На протяжении всей своей жизни она оставалась преданной сцене, активно участвуя в театральных постановках и получая признание за свой вклад в развитие отечественного искусства.

Награды и признание

За годы своей творческой деятельности Галина Карелина была удостоена множества государственных и профессиональных наград. Эти достижения свидетельствуют о её значительном влиянии на культуру и искусство России. Как отмечает пресс-служба театра, артистка оставила неизгладимый след в сердцах зрителей и коллег.

Знаковые роли в кино

Галина Карелина запомнилась зрителям не только как театральная актриса, но и как талантливая киноактриса. Ее роли в популярных сериалах и фильмах сделали её широко известной. Она сыграла мать Нефедова в "Бандитском Петербурге-10", дилера Екатерину Александровну в "Улицах разбитых фонарей-6" и мать Короткова в "Улицах разбитых фонарей-4". Эти образы стали знаковыми для ее карьеры и оставили заметный след в истории российского телевидения.

Роли в кино:

1970 — "Горькая судьбина"

1974 — "Мир Николая Симонова" (документальный)

1975 — "Васса Железнова" — Васса

1976 — "Если я полюблю…" — мать Шуры

1978 — "Пока бьется сердце" (фильм-спектакль) — Майя Андреевна, пациентка

1981 — "Предел возможного" (фильм-спектакль) — Людмила Сергеевна

2000 — "Пиковая дама" (фильм-спектакль)

2002 — "Улицы разбитых фонарей-4" ("Везет же людям!", 14-я серия) — мать Короткова

2003 — "Идиот" — Княгиня Белоконская

2004 — "Улицы разбитых фонарей-6" ("Лучший друг человека", 19-я серия) — Екатерина Александровна, дилер

2006 — "Секретная служба Его Величества" ("Пистолет Морозова", 5-я серия) — Мария Морозова, мать Саввы Морозова

2007 — "Расплата" (3-я, 6-я и 12-я серии) — Марья Михайловна, мать Нефедова

2011 — "Возмездие" — эпизод

2013 — "Василий Васильевич Меркурьев" (документальный)

Театральные достижения

На сцене Галина Карелина также проявила себя как выдающаяся актриса. Она исполнила множество запоминающихся ролей, включая Ольгу в "Годах странствий", Донну Анну в "Маленьких трагедия", Ингу Петерс в "Перед заходом солнца" и Юлию Тугину в "Последней жертве". Каждая из этих ролей продемонстрировала её безграничный талант и способность передавать глубокие эмоции через игру.

Роли актрисы в театре:

1959 — Поликсена (А. Н. Островский. Правда — хорошо, а счастье лучше»)

1962 — Донна Анна (А. С. Пушкин. "Маленькие трагедии")

1962 — (А. Н. Арбузов. "Потерянный сын")

1965 — Тетушка (И. А. Гончаров. "Обыкновенная история")

1966 — Анна (М. Фриш. "Бидерман и поджигатели")

1966 — Госпожа Н. (Л. Малюгин. "Жизнь Сент-Экзюпери")

1967 — Ольга (И. С. Тургенев. "Нахлебник")

1967 — Елизавета (И. А. Гончаров "Обыкновенная история")

1970 — Зося (Е. Ставинский. "Час пик")

1971 — Юлия Тугина (А. Н. Островский. "Последняя жертва"), постановка И. В. Мейерхольд

Память о великой актрисе

Галина Карелина оставила после себя богатое наследие, которое продолжит жить в сердцах ее поклонников и зрителей. Ее вклад в российскую культуру невозможно переоценить, и она навсегда останется в памяти как одна из величайших актрис своего времени. Время прощания с ней станет моментом скорби для многих, кто ценил ее искусство и преданность сцене.