Удивительное открытие: ученые выяснили, что у черепах эмоции, схожие с человеческими

Новое исследование британских ученых из Университета Линкольна открывает неожиданную сторону жизни черепах. Оказывается, они способны испытывать эмоции, схожие с человеческими, и их настроение влияет на поведение.

Черепахи и их настроение

Исследователи сосредоточились на красноногих черепахах (Chelonoidis carbonaria), изучив 15 особей. Они применили тест на когнитивные возбуждения, который помогает понять, как животные интерпретируют неоднозначные ситуации в зависимости от своего состояния. Результаты удивили: черепахи, живущие в комфортных условиях с обилием еды, чаще проявляли оптимизм. Например, они смелее подходили к незнакомым объектам и быстрее адаптировались к новому окружению.

Что влияет на эмоции черепах?

Ученые выделили несколько факторов, формирующих настроение рептилий.

Условия жизни: больше еды и пространства — больше оптимизма.

Социальные факторы: взаимодействие с хозяевами или сородичами.

Новизна среды: черепахи, привыкшие к комфорту, меньше боятся перемен.

Эти открытия показывают, что внутренний мир черепах сложнее, чем мы привыкли думать. Они не просто «холоднокровные» создания, а существа с эмоциональной глубиной.

Меньше тревоги — больше смелости

В рамках исследования ученые также изучали, как черепахи реагируют на стрессовые ситуации. Рептилии, которые в предыдущих тестах демонстрировали оптимизм, вели себя спокойнее, сталкиваясь с незнакомыми предметами или новой обстановкой. Это говорит о том, что эмоциональное состояние напрямую влияет на их поведение. Если черепаха в хорошем настроении, она смелее исследует мир.

Зачем это нужно знать?

Понимание эмоций черепах открывает новые горизонты для их владельцев и ученых.

Улучшение условий содержания: комфортная среда делает черепах счастливее и активнее.

Работа с поведением: зная, что питомец испытывает стресс, можно скорректировать его окружение.

Исследования в неволе: ученые смогут лучше понять, как рептилии адаптируются к жизни в зоопарках или дома.

Проведенное исследование меняет представление о черепахах. Они не просто медлительные обитатели террариумов, а существа с богатым внутренним миром. В следующий раз, глядя на свою черепаху, подумайте: возможно, она тоже оценивает вас — с оптимизмом или настороженностью? Ученые из Линкольна подарили нам повод относиться к этим рептилиям с большим уважением и вниманием.