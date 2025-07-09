Мир потерял великого человека, его произведения буквально дышали жизнью

Кисть мастера рассказывала истории о донских степях, о животных, о человеческой душе, вплетенной в пейзажи. Вы, возможно, видели его работы в галереях или листали книги с его иллюстрациями, чувствуя, как они трогают сердце. Сегодня мир прощается с мастером, чья жизнь была посвящена искусству, а уход оставил пустоту в сердцах тех, кто знал его творчество.

Путь мастера, влюбленного в искусство

Владимир Иванович Бегма родился в 1941 году, и его жизнь с юности была связана с искусством. В 1964 году он окончил Ростовское художественное училище имени М. Б. Грекова, выбрав отделение живописи, а в 1969 году завершил обучение в Московском полиграфическом институте на факультете художественного оформления печатной продукции. Эти годы учебы заложили фундамент его мастерства, но истинный талант раскрылся в работе, которой он посвятил более полувека.

Бегма не просто рисовал — он жил искусством. Более 35 лет он преподавал в художественных учебных заведениях Ростова-на-Дону, передавая знания и страсть к творчеству сотням учеников. Его вклад в развитие автолитографии и анималистического искусства стал настоящим достоянием. Он умел видеть красоту в простом — в траве, в животных, в бескрайних донских пейзажах, — и делился этим видением с миром.

Творческое наследие, которое останется навсегда

Творчество Владимира Бегмы — это целая галерея историй, запечатленных на холсте. Его работы не просто украшали выставки, они говорили с зрителем, заставляли чувствовать связь с природой и родной землей. Среди его знаковых серий:

Песнь лесу — гимн природе, ее тишине и величию.

Под Донским небом — картины, наполненные теплом родных просторов.

Запах полыни — серия, передающая терпкий дух степей.

Трава у дома — лиричные пейзажи, близкие каждому.

Псовая охота — динамичные работы, посвященные движению и жизни.

Особое место в его творчестве занимает анималистический жанр. Бегма мастерски изображал животных, передавая их характер и душу. Его книга «Рисование животных» стала настольным пособием для многих художников, желающих постичь этот сложный жанр. Каждая работа Бегмы — это не просто картина, а диалог с природой, с землей, с человеком.

Жизнь, полная признания

Талант Владимира Ивановича был отмечен множеством наград, каждая из которых подчеркивает его вклад в искусство и культуру. Среди них:

Золотая медаль Союза художников России.

Серебряная медаль Российской академии художеств.

Медаль За доблестный труд»Правительства Москвы.

Благодарственное письмо Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе.

Национальная премия общественного признания Семья России.

Эти награды — не просто знаки отличия, а признание того, что его искусство стало частью культурного наследия России. Его работы выставлялись в галереях, хранились в музеях, вдохновляли коллег и зрителей.

Последний поклон мастера

7 июля 2025 года, на 85-м году жизни, Владимир Иванович Бегма ушел из жизни. Его уход стал невосполнимой утратой для мира искусства, для Ростова-на-Дону, для всех, кто знал его как художника, педагога и человека. Коллектив Ростовского областного музея изобразительных искусств выразил глубокие соболезнования его семье, ученикам и близким. Прощание с мастером состоится 10 июля в 10:30 в церкви на Северном кладбище по адресу: ул. Орбитальная, 1Б.

Владимир Бегма оставил нам больше, чем картины. Он оставил умение видеть красоту в простом, чувствовать связь с природой, ценить каждый момент жизни. Его полотна будут жить в галереях, в книгах, в сердцах тех, кто видел в них отражение родной земли. Его кисть замолчала, но его искусство продолжает говорить — о любви, о природе, о вечном.