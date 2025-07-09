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Среда 9 июля

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Мир лишился мастера, который заставлял людей думать и спорить

Мир лишился мастера, который заставлял людей думать и спорить
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Его рисунки были не просто набросками на бумаге – они были зеркалом общества, отражением его боли, надежд и противоречий. Вы, возможно, видели его работы в газетах или обсуждали их с друзьями, не зная имени автора. Сегодня мы прощаемся с человеком, чьи остроумные линии оставили след в истории журналистики, а его уход стал утратой для всех, кто ценит свободу слова и силу искусства.

Путь художника, который говорил правду

Стивен Рид Бенсон родился 2 января 1954 года в Сакраменто, штат Калифорния, в семье, где вера и традиции играли важную роль. Его дед, Эзра Тафт Бенсон, был не только министром сельского хозяйства США, но и президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Это наложило отпечаток на юность Стивена, но не определило его путь. Окончив Университет имени Бригама Янга с отличием, он выбрал не тихую жизнь в тени семейных ожиданий, а профессию, где его голос — точнее, его карандаш — мог звучать громко.

В 1980 году Бенсон начал карьеру в газете Arizona Republic, где его карикатуры быстро привлекли внимание. Его работы были острыми, иногда дерзкими, но всегда точными. В 1990 году он ненадолго перешел в Tacoma Morning News Tribune, но уже через год вернулся в Arizona Republic, где оставался до 2019 года. После увольнения он продолжил творить для Arizona Mirror, а его карикатуры распространялись по всей стране через Creators Syndicate. Его рисунки были не просто иллюстрациями к новостям — они были комментариями, которые заставляли читателей задуматься.

Наследие, отмеченное наградами

Талант Бенсона не остался незамеченным. В 1993 году он получил Пулитцеровскую премию за редакционные карикатуры — высшую награду в своей области. Кроме того, он четырежды становился финалистом этой премии — в 1984, 1989, 1992 и 1994 годах. Его работы публиковались в книгах, а сам он был президентом Ассоциации американских карикатуристов в редакционных статьях. Вот лишь несколько достижений, которые подчеркивают его вклад в искусство и журналистику.

  • Пулитцеровская премия 1993 года за выдающиеся редакционные карикатуры.
  • Многократный финалист Пулитцеровской премии.
  • Лидерство в профессиональном сообществе карикатуристов.
  • Сборники карикатур, которые стали частью культурного наследия.
  • Каждая его работа была вызовом — обществу, политикам, а иногда и самому себе. Он не боялся касаться сложных тем, будь то политика, религия или социальные проблемы.

Жизнь в центре споров

Бенсон никогда не избегал конфликтов, если они касались правды. В конце 1980-х он стал известен своей критикой Эвана Мекама, первого мормона, избранного губернатором Аризоны. Его карикатуры вызвали бурю негодования среди части мормонской общины, и даже его дед, влиятельный лидер церкви, оказался втянут в этот конфликт. Мекам однажды позвонил Бенсону, угрожая его вечной душе, если тот не прекратит критику. Но Бенсон не отступил. Позже его исключили из высшего совета кола церкви, что стало для него тяжелым, но не сломившим ударом.

В 1993 году он публично покинул Церковь СПД, заявив, что его дед, которому было почти 94 года, страдает от старческой деменции, что, по его мнению, скрывалось церковным руководством. Этот шаг сделал его мишенью для критики, но укрепил его репутацию как человека, который ставит честность выше личного комфорта. Позже он выступал на съездах Фонда свободы от религии, открыто критикуя религиозные догмы и отстаивая свободу мысли.

Его карикатуры тоже не всегда находили понимание. В 1997 году он использовал образ пожарного, несущего мертвого ребенка, чтобы прокомментировать смертный приговор Тимоти Маквею. Многие сочли это бестактным, но Бенсон защищал свое право говорить правду через искусство. В 1999 году его карикатура о «традициях техасских костров» вызвала протесты Техасского университета A&M, что привело к ее удалению из Arizona Republic. Но даже эти споры не заставили его молчать.

Последний штрих мастера

Стивен Бенсон ушел из жизни 8 июля 2025 года в возрасте 71 года от осложнений, вызванных инсультом. Его смерть стала потерей не только для мира журналистики, но и для всех, кто видел в его работах отражение правды. Его карикатуры были больше, чем рисунками — они были диалогом с обществом, призывом думать, спорить и не принимать мир на веру.

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9 июля 2025, 12:27
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Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети

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