Новая Battlefield штурмует Гибралтар: игроков ждут эпичные сражения

Сюжет: вторжение на Гибралтар и отряд Dagger 1-3
Действие одиночной кампании развернется вокруг вооруженного конфликта на Гибралтаре — стратегически важном пункте. Силы Pax Armata попытаются захватить этот регион, а вы возьмете на себя роль бойца элитного отряда Dagger 1-3. Ваша задача — поддерживать войска НАТО и британское подразделение Lancer в напряженных сражениях.
Одна из ключевых миссий включает
- Высадку на берег с группой Bravo.
- Зачистку плавающих мин для прохождения бронетехники.
- Штурм исторических тоннелей Великой осады.
- Подавление вражеской ПВО для обеспечения поддержки авиации НАТО.
Кто работает над игрой?
Изначально разработкой кампании занималась студия Ridgeline Games под руководством Маркуса Лехто, соавтора Halo. Но в 2024 году Лехто покинул EA, а студию закрыли. Теперь проект передан студии Motive, известной по ремейку Dead Space, которая сотрудничает с DICE, Ripple Effect и Criterion. Такой состав команд внушает оптимизм, но вызывает вопросы о финальном качестве.
Короткая, но зрелищная кампания
Утечки намекают, что сюжетный режим не будет длинным. Скорее, он станет дополнением к мультиплееру, делая акцент на эффектных моментах и контекстной подаче истории, а не на глубокую драматургию. Если вы ждете эпичной одиночной кампании, как в Call of Duty, возможно, стоит умерить ожидания.
Официальный анонс Battlefield 6 запланирован на лето 2025 года, а релиз ожидается в 2026 году. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Утечки уже подогревают интерес, но окончательные выводы стоит делать после официальных заявлений EA.