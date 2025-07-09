Новая Battlefield штурмует Гибралтар: игроков ждут эпичные сражения

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером

Лента новостей

Среда 9 июля

12:27Мир лишился мастера, который заставлял людей думать и спорить 12:26Генеральные директора бьют тревогу: ИИ грозит стереть миллионы рабочих мест 12:08Невосполнимая потеря для театра: ушел из жизни режиссер, вдохновивший поколения 11:52Новая Battlefield штурмует Гибралтар: игроков ждут эпичные сражения 11:22Тест: угадайте фильмы из СССР по нарядной героине с брошью-цветком 10:56Трамп возвращает асбест: в США собираются отменить запрет на хризотил 10:54"Каждый раз трепещу": Панайотов раскрыл свое истинное отношение к Долиной 10:34Одаренный молодой боксер ушел из жизни сразу после поражения – мир спорта скорбит 10:21Космическая дыра в миллиард световых лет: вся физика под вопросом 09:14Неожиданно ушла из жизни звезда "Отчаянных домохозяек" – настоящая потеря для мира кино 06:31“Деревянный крест и тексты о Боге”: маркетолог Адерес раскрыла причины популярности SHAMANа 03:16Омар Хайям объяснил, почему самые крепкие браки распадаются – его слова откроют вам глаза 00:18Уход заслуженной артистки России стал болезненным ударом – страна оплакивает редкий талант 20:31Пугачева лаконично высказалась об отъезде Орбакайте с дочерью 20:30Потухла еще одна звезда: трагический уход знаменитого стилиста потряс мир искусства 17:25"Не успела": тяжелая болезнь поставила крест на планах 48-летней Елены Ваенги 17:2315 работающих советов, как завести друзей, даже если ты интроверт и социофоб 17:14Как продлить жизнь кофемашине: три главных секрета, о которых вы, возможно, не знали 17:01Еще великий мудрец Сократ знал этот простой способ сбросить вес 16:43Кувыркавшаяся в постели Анфиса Чехова получила жуткую травму 16:24Люди несут цветы к дому Олега Басилашвили в Петербурге 15:38Эти киноляпы в советском киношедевре “Москва слезам не верит” вы точно не замечали 14:56Невосполнимая утрата для мира киноиндустрии: ушел из жизни популярный сценарист 14:15ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби" 14:02Почему ваши аффирмации на деньги не приносят богатства? 13:42В кинопарке "Москино" возвели масштабную декорацию Москвы начала XX века 13:33Водопад и лес стали одними из самых популярных площадок фестиваля "Сады и цветы" 13:23Загадки с подвохом: тренировка для ума 13:18Свет магии угас навсегда: ушла легенда иллюзий 13:16Как минимизировать риск поломки замка во входной двери 12:46Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья 11:51Глас небес умолк: ушла икона музыки 11:18Омар Хайям: о чем говорит его мудрость в одном четверостишье 11:01Не стало заслуженного художника России – вся страна оплакивает гения эпохи 10:25Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет 09:26Ушел из жизни легендарный футболист: мир потерял великого игрока 09:15Тест: угадай названия советских фильмов по 1 кадру с велосипедом 06:12Не стало яркой звезды хоккея – мир потерял еще один редчайший талант 03:29Омар Хайям сказал самое важное о накоплении денег – его слова поменяют ваше мышление 00:03Что нельзя делвть 8 июля, Петра и Февронии, чтобы не носить обиду в сердце 20:20Народный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 19:38Задыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон 18:10Как быстро отличить ядовитую змею от неядовитой: признаки и главное правило безопасности 16:58ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни 16:54Назван неожиданный способ быстрого засыпания, который действительно работает 16:20Только гений сможет решить эту потрясающую задачку 16:04Ушел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 15:28Ещё Будда назвал самых страшных внутренних противников каждого человека 15:08Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме Иван Васильевич меняет профессию 14:44Как смартфоны крадут вашу память: в Японии открылась первая клиника цифровой деменции
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Новая Battlefield штурмует Гибралтар: игроков ждут эпичные сражения

Новая Battlefield штурмует Гибралтар: игроков ждут эпичные сражения
155

Новая часть культовой серии Battlefield уже окружена слухами и утечками. Несмотря на отсутствие официальных заявлений от Electronic Arts, в сети появляются все новые подробности о будущей игре, включая сюжетную кампанию.

Сюжет: вторжение на Гибралтар и отряд Dagger 1-3

Действие одиночной кампании развернется вокруг вооруженного конфликта на Гибралтаре — стратегически важном пункте. Силы Pax Armata попытаются захватить этот регион, а вы возьмете на себя роль бойца элитного отряда Dagger 1-3. Ваша задача — поддерживать войска НАТО и британское подразделение Lancer в напряженных сражениях.

Одна из ключевых миссий включает

  • Высадку на берег с группой Bravo.
  • Зачистку плавающих мин для прохождения бронетехники.
  • Штурм исторических тоннелей Великой осады.
  • Подавление вражеской ПВО для обеспечения поддержки авиации НАТО.

Кто работает над игрой?

Изначально разработкой кампании занималась студия Ridgeline Games под руководством Маркуса Лехто, соавтора Halo. Но в 2024 году Лехто покинул EA, а студию закрыли. Теперь проект передан студии Motive, известной по ремейку Dead Space, которая сотрудничает с DICE, Ripple Effect и Criterion. Такой состав команд внушает оптимизм, но вызывает вопросы о финальном качестве.

Короткая, но зрелищная кампания

Утечки намекают, что сюжетный режим не будет длинным. Скорее, он станет дополнением к мультиплееру, делая акцент на эффектных моментах и контекстной подаче истории, а не на глубокую драматургию. Если вы ждете эпичной одиночной кампании, как в Call of Duty, возможно, стоит умерить ожидания.

Официальный анонс Battlefield 6 запланирован на лето 2025 года, а релиз ожидается в 2026 году. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Утечки уже подогревают интерес, но окончательные выводы стоит делать после официальных заявлений EA.

Шоу-бизнес в Telegram

9 июля 2025, 11:52
Фото: сгенерировано ИИ
playground.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности

Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;

По теме

Эти киноляпы в советском киношедевре “Москва слезам не верит” вы точно не замечали

Как эволюционировала игровая индустрия на смартфонах

Мир лишился мастера, который заставлял людей думать и спорить

Мир лишился мастера, который заставлял людей думать и спорить
Его рисунки были не просто набросками на бумаге – они были зеркалом общества, отражением его боли, надежд и противоречий. Вы, возможно, видели его работы в газетах или обсуждали их с друзьями, не зная имени автора. Сегодня мы прощаемся с человеком, чьи остроумные линии оставили след в истории журналистики, а его уход стал утратой для всех, кто ценит свободу слова и силу искусства. Путь художника, который говорил правду Стивен Рид Бенсон родился 2 января 1954 года в Сакраменто, штат Калифорния, в семье, где вера и традиции играли важную роль.

Генеральные директора бьют тревогу: ИИ грозит стереть миллионы рабочих мест

Генеральные директора бьют тревогу: ИИ грозит стереть миллионы рабочих мест
В последние годы разговоры об искусственном интеллекте (ИИ) и его влиянии на рынок труда становятся все громче. Многие слышали громкие заявления руководителей крупнейших компаний о том, что ИИ вот-вот радикально изменит нашу жизнь, лишив работы миллионы людей. Но насколько эти предсказания близки к реальности? Узнайте, что стоит за прогнозами о массовых увольнениях из-за ИИ, какие данные опровергают эти утверждения и почему реальная картина еще сложнее. Предсказания генеральных директоров: насколько они оправданы? Руководители крупных корпораций из разных отраслей все чаще говорят о том, что ИИ неизбежно приведет к сокращению рабочих мест.

Невосполнимая потеря для театра: ушел из жизни режиссер, вдохновивший поколения

Невосполнимая потеря для театра: ушел из жизни режиссер, вдохновивший поколения
Театр юного зрителя лишился своего главного вдохновителя. Ушел из жизни человек, чья жизнь была неразрывно связана с искусством. Его постановки, наполненные глубоким пониманием человеческой души, и его педагогический дар, воспитавший целые поколения актеров, навсегда останутся в истории культуры. Путь к сцене: от рабочего до мастера Михаил Визгов родился 2 октября 1945 года.

Тест: угадайте фильмы из СССР по нарядной героине с брошью-цветком

Тест: угадайте фильмы из СССР по нарядной героине с брошью-цветком
Многие из нас с теплотой вспоминают старые добрые советские фильмы. Они полны жизни, юмора и, конечно, удивительных образов.

"Каждый раз трепещу": Панайотов раскрыл свое истинное отношение к Долиной

"Каждый раз трепещу": Панайотов раскрыл свое истинное отношение к Долиной
Лариса Долина проводит начало июля в Сочи. Тут она набирает студентов для свой музыкальной академии, участвует в семейном образовательном форуме Леонида Агутина, а только что стала украшением пляжной вечеринки Radio Monte Carlo. Полсотни пляжей Сочи имею высший знак качества Минэкономразвития "Синий флаг"‎, Это стандарт, в котором оцениваются чистота морской воды, уровень сервиса, безопасности и благоустройства.

Выбор читателей

08/07ВтрНевосполнимая утрата для мира киноиндустрии: ушел из жизни популярный сценарист 08/07ВтрОмар Хайям сказал самое важное о накоплении денег – его слова поменяют ваше мышление 08/07ВтрТест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья 07/07ПндНародный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 07/07ПндУшел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 08/07Втр"Не успела": тяжелая болезнь поставила крест на планах 48-летней Елены Ваенги