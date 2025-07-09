Новая Battlefield штурмует Гибралтар: игроков ждут эпичные сражения

Новая часть культовой серии Battlefield уже окружена слухами и утечками. Несмотря на отсутствие официальных заявлений от Electronic Arts, в сети появляются все новые подробности о будущей игре, включая сюжетную кампанию.

Сюжет: вторжение на Гибралтар и отряд Dagger 1-3

Действие одиночной кампании развернется вокруг вооруженного конфликта на Гибралтаре — стратегически важном пункте. Силы Pax Armata попытаются захватить этот регион, а вы возьмете на себя роль бойца элитного отряда Dagger 1-3. Ваша задача — поддерживать войска НАТО и британское подразделение Lancer в напряженных сражениях.

Одна из ключевых миссий включает

Высадку на берег с группой Bravo.

Зачистку плавающих мин для прохождения бронетехники.

Штурм исторических тоннелей Великой осады.

Подавление вражеской ПВО для обеспечения поддержки авиации НАТО.

Кто работает над игрой?

Изначально разработкой кампании занималась студия Ridgeline Games под руководством Маркуса Лехто, соавтора Halo. Но в 2024 году Лехто покинул EA, а студию закрыли. Теперь проект передан студии Motive, известной по ремейку Dead Space, которая сотрудничает с DICE, Ripple Effect и Criterion. Такой состав команд внушает оптимизм, но вызывает вопросы о финальном качестве.

Короткая, но зрелищная кампания

Утечки намекают, что сюжетный режим не будет длинным. Скорее, он станет дополнением к мультиплееру, делая акцент на эффектных моментах и контекстной подаче истории, а не на глубокую драматургию. Если вы ждете эпичной одиночной кампании, как в Call of Duty, возможно, стоит умерить ожидания.

Официальный анонс Battlefield 6 запланирован на лето 2025 года, а релиз ожидается в 2026 году. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Утечки уже подогревают интерес, но окончательные выводы стоит делать после официальных заявлений EA.