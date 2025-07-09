Появились доводы в пользу беременности Насти Ивлеевой – не только округлившийся живот

Недавнее поздравление Насти Ивлеевой с Днем семьи, любви и верности вызвало бурю обсуждений среди ее поклонников.

Блогер опубликовала пост, в котором выразила свои теплые чувства к этому празднику. Однако одна фраза привлекла внимание и породила слухи о возможной беременности.

"Пусть у каждого будет свой островок блаженства, начиная с вас двоих и заканчивая… а в общем-то, пусть не будет конца", — написала знаменитость.

Округлившийся живот

Дополнительные подозрения подогрели фотографии, на которых пользователи заметили округлившийся живот Насти. Хотя сама она пока не комментировала эти домыслы, их возникновение не стало неожиданностью. В прошлом также были случаи, когда поклонники заподозрили ее в интересном положении. Например, после новогодних снимков с мужем, где она пожелала подписчикам "выходить замуж, жениться и рожать детей", многие обратили внимание на изменения в ее внешности.

Изменение имиджа

Интересно, что изменения в жизни Насти Ивлеевой произошли после скандала с "голой вечеринкой" в 2023 году. После жесткой критики она сделала паузу в социальных сетях и вернулась с новым образом. Теперь блогер активно публикует фотографии из монастырей, делится патриотическими постами и демонстрирует свою любовь к России. Новый имидж стал контрастом к ее прежнему стилю жизни, отмечает женский журнал Клео.ру.

Личная жизнь Насти

Не менее интригующим является и тот факт, что Настя вышла замуж за Филиппа Бегака, который является родственником известного режиссера Никиты Михалкова. Пара расписалась в декабре прошлого года, а свадьбу сыграла в Ялте всего месяц назад. Их совместная жизнь насыщена путешествиями по России и даже созданием шоу о сельской жизни. Это новое направление в жизни Насти также могло повлиять на ее взгляды на семью и материнство.

Дети и семья

Стоит отметить, что у Филиппа Бегака уже есть девятилетняя дочь Василиса от предыдущего брака. У Насти же пока нет детей. Ранее она была замужем за рэпером Элджеем, но их брак продлился всего два года. После развода в июле 2021 года блогер сосредоточилась на своей карьере и личной жизни.

Слухи о беременности Насти Ивлеевой продолжают будоражить умы поклонников. Несмотря на отсутствие официальных комментариев, внимание к её постам и изменениям в жизни не утихает. Возможно, вскоре мы узнаем больше о ее семейных планах и новых свершениях.