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Среда 9 июля

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Генеральные директора бьют тревогу: ИИ грозит стереть миллионы рабочих мест

Генеральные директора бьют тревогу: ИИ грозит стереть миллионы рабочих мест
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В последние годы разговоры об искусственном интеллекте (ИИ) и его влиянии на рынок труда становятся все громче. Многие слышали громкие заявления руководителей крупнейших компаний о том, что ИИ вот-вот радикально изменит нашу жизнь, лишив работы миллионы людей. Но насколько эти предсказания близки к реальности? Узнайте, что стоит за прогнозами о массовых увольнениях из-за ИИ, какие данные опровергают эти утверждения и почему реальная картина еще сложнее.

Предсказания генеральных директоров: насколько они оправданы?

Руководители крупных корпораций из разных отраслей все чаще говорят о том, что ИИ неизбежно приведет к сокращению рабочих мест. Опрос, проведенный Wall Street Journal, показал, что автоматизация становится приоритетом для многих компаний, и руководители не скрывают своих намерений использовать ИИ для оптимизации процессов.

Так, глава Ford Motor Company Джим Фарли заявил, что ИИ может заменить до половины офисных работников в США. Генеральный директор Amazon Энди Джасси также предупредил сотрудников о грядущих сокращениях, связанных с внедрением ИИ. В JPMorgan Chase прогнозируют сокращение персонала на 10% в ближайшие годы благодаря автоматизации, что, по словам руководства, должно увеличить доходы компании.

Эти заявления звучат пугающе, но стоит ли воспринимать их буквально? За громкими словами часто скрываются не только технологические изменения, но и банальная экономия на рабочей силе, аутсорсинг и другие стратегии, которые компании используют для сокращения затрат.

Что говорят данные?

Несмотря на мрачные прогнозы, реальная картина на рынке труда выглядит не столь однозначно. Согласно последнему отчету Бюро статистики труда США, в июне 2025 года в стране было создано 147 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%. Большая часть новых рабочих мест появилась в государственном секторе, здравоохранении, социальной сфере, строительстве и сфере услуг. Эти цифры, на первый взгляд, опровергают идею о надвигающемся кризисе, вызванном ИИ.

Но не все так радужно. Данные также показывают рост долгосрочной безработицы. Количество людей, которые остаются без работы более шести месяцев, увеличилось с 190 000 до 1,6 миллиона. И доля тех, кто не может найти работу в течение 15 недель и более, выросла до 38,3% — это самый высокий показатель со времен пандемии. Эти цифры указывают на проблемы в экономике, но связаны ли они исключительно с ИИ?

ИИ как прикрытие для экономических проблем

Экономические исследователи, такие как Джеффри Функ и Гэри Смит, считают, что ИИ часто используется как удобное оправдание для сокращений, которые вызваны другими причинами. Например, компании, стремящиеся сократить расходы, могут увольнять сотрудников, перекладывая вину на автоматизацию. На деле же речь идет о сочетании факторов: аутсорсинга, насыщения рынка труда, экономии на зарплатах и даже предвзятого отношения к молодым специалистам, только что окончившим вузы.

Более того, внедрение ИИ не всегда оправдывает ожидания. Многие компании, пытавшиеся сэкономить за счет автоматизации, столкнулись с необходимостью тратить значительные суммы на исправление ошибок, допущенных ИИ. Это говорит о том, что технология пока далека от совершенства и не способна полностью заменить человеческий труд.

Что ждет работников?

Вопрос о том, как ИИ повлияет на рынок труда, остается открытым. С одной стороны, автоматизация действительно может изменить структуру занятости, особенно в офисной работе и рутинных задачах. С другой стороны, новые технологии создают и новые возможности. Например, рост спроса на специалистов в области разработки ИИ, аналитики данных и кибербезопасности уже заметен. Уже сейчас нужно готовиться к изменениям.

  • Осваивать новые навыки. Изучите области, связанные с ИИ, программированием или анализом данных. Это повысит вашу ценность на рынке труда.
  • Следить за трендами. Понимание того, какие отрасли растут, а какие находятся под угрозой, поможет вам принять правильные карьерные решения.
  • Развивать soft skills. Навыки коммуникации, критического мышления и решения проблем остаются востребованными, даже если ИИ возьмет на себя часть задач.

Шумиха вокруг ИИ и его влияния на рынок труда во многом напоминает обычные рыночные процессы, где компании стремятся к оптимизации и снижению затрат. Но это не значит, что работникам стоит игнорировать изменения. ИИ действительно меняет правила игры, но не так стремительно, как предсказывают некоторые руководители. Реальная угроза — не в самой технологии, а в том, как компании используют ее для достижения своих целей.

Вместо того чтобы бояться автоматизации, стоит сосредоточиться на адаптации к новым реалиям. Рынок труда всегда менялся, и ИИ — лишь очередной этап этой эволюции. Важно помнить, что технологии создаются людьми и для людей. Если миллионы потеряют работу из-за ИИ, кто будет покупать товары и услуги этих компаний? Ответ на этот вопрос, возможно, заставит бизнес пересмотреть свои подходы.

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9 июля 2025, 12:26
Фото: Freepik
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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото сгенерировано ИИ Кандинский
Фото сгенерировано ИИ Кандинский

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