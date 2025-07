"Каждый раз трепещу": Панайотов раскрыл свое истинное отношение к Долиной

Лариса Долина проводит начало июля в Сочи. Тут она набирает студентов для свой музыкальной академии, участвует в семейном образовательном форуме Леонида Агутина, а только что стала украшением пляжной вечеринки Radio Monte Carlo.

Полсотни пляжей Сочи имею высший знак качества Минэкономразвития "Синий флаг"‎, Это стандарт, в котором оцениваются чистота морской воды, уровень сервиса, безопасности и благоустройства. Но если бы оценивалась степень роскоши, то в числе лидером наверняка был был пляж Radio Monte Carlo, который сравнивают с пляжами от модных домов, таких как пляж Loro Piana во французском Сен-Тропе или Valentino на итальянском побережье Амальфи.

На его открытие собралось много модных артистов – певец SOCRAT, пианист-виртуоз Игорь Барановский, DJ Fedor Fomin. А Народная артистка России Лариса Долина исполнила хиты I Will Survive, Just the Two of Us. В дуэте с Александром Панайотовым она спела "Лунную мелодию", а сюрпризом вечера стала импровизация артистов на тему "Погоды в доме". Причем Лариса Долина предстала в необычном амплуа, зачитав рэп, который плавно перетек в джазовые мотивы, подхваченные Александром Панайотовым.

"Хотя мы поем вместе давно, я каждый раз трепещу перед ней: она великая артистка", – признался Панайотов. Кстати, Долина знает, что многие коллеги и ученики ее боятся. "Я не думаю, что делаю что-то такое, чтобы меня боялись, – улыбается Лариса Александровна. – Это, видимо, какой-то внутренний зажим у людей и установка - мол, она же такая взрослая, популярная".