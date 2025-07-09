Тест: угадайте фильмы из СССР по нарядной героине с брошью-цветком

Космическая дыра в миллиард световых лет: вся физика под вопросом

Последняя гипотеза астрономов заставляет пересмотреть все, что мы знаем о космосе. Ученые предположили, что Млечный Путь, вместе с нашей Солнечной системой, находится в центре гигантской области с пониженной плотностью материи – так называемой локальной пустоты, простирающейся на миллиард световых лет. Эта идея, озвученная на конференции NAM 2025 в Дареме, может стать ключом к разгадке одного из самых интригующих противоречий современной науки – напряжения Хаббла. Что такое локальная пустота? Представьте себе Вселенную как ткань, сотканную из галактик, звезд и темной материи.