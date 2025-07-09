Тест: угадайте фильмы из СССР по нарядной героине с брошью-цветком

Они полны жизни, юмора и, конечно, удивительных образов. Особенно запоминаются сцены, где нарядные героини блистают в брошах или бутоньерках с цветами. Эти детали придают особое очарование и подчеркивают атмосферу времени.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Ищите женщину"
Б) "Осенний марафон"
В) "Покровские ворота"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Ищите женщину"
Б) "Берегите женщин"
В) "Самая обаятельная и привлекательная"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Не может быть!"
Б) "Место встречи изменить нельзя"
В) "Судьба резидента"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "12 стульев"
Б) "Иван Васильевич меняет профессию"
В) "Спортлото-82"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Раба любви"
Б) "О любви"
В) "Пять вечеров"
Правильные ответы:
1. — В) "Покровские ворота"
2. — А) "Ищите женщину"
3. — Б) "Место встречи изменить нельзя"
4. — Б) "Иван Васильевич меняет профессию"
5. — А) "Раба любви"
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