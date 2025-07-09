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Среда 9 июля

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Тест: угадайте фильмы из СССР по нарядной героине с брошью-цветком

Тест: угадайте фильмы из СССР по нарядной героине с брошью-цветком
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Многие из нас с теплотой вспоминают старые добрые советские фильмы.

Они полны жизни, юмора и, конечно, удивительных образов. Особенно запоминаются сцены, где нарядные героини блистают в брошах или бутоньерках с цветами. Эти детали придают особое очарование и подчеркивают атмосферу времени.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Ищите женщину"

Б) "Осенний марафон"

В) "Покровские ворота"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Ищите женщину"

Б) "Берегите женщин"

В) "Самая обаятельная и привлекательная"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Не может быть!"

Б) "Место встречи изменить нельзя"

В) "Судьба резидента"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "12 стульев"

Б) "Иван Васильевич меняет профессию"

В) "Спортлото-82"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Раба любви"

Б) "О любви"

В) "Пять вечеров"

Правильные ответы:

1. — В) "Покровские ворота"

2. — А) "Ищите женщину"

3. — Б) "Место встречи изменить нельзя"

4. — Б) "Иван Васильевич меняет профессию"

5. — А) "Раба любви"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

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9 июля 2025, 11:22
Кадр из кино СССР
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