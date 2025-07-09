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Среда 9 июля

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Одаренный молодой боксер ушел из жизни сразу после поражения – мир спорта скорбит

Одаренный молодой боксер ушел из жизни сразу после поражения – мир спорта скорбит
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Мир бокса потрясла трагическая новость об уходе мексиканского боксера Педро Антонио Родригеса.

Тело спортсмена было найдено в отеле в Аризоне всего через несколько часов после поражения в поединке с Филиппом Велой. Информация об этом инциденте появилась в издании The Sun, вызвавшее широкий резонанс среди поклонников спорта и коллег Родригеса.

Поединок и его последствия

Поединок между Родригесом и Велой состоялся 5 июля в рамках мероприятия "Драка в Баррио", организованного промоушеном Del Sol Boxing в Финиксе. Бой завершился единогласным решением судей в пользу Велы, что стало очередным ударом для Родригеса, который на тот момент имел на своем счету множество поражений. После завершения поединка он планировал встретиться с друзьями-боксерами на ужине, однако вскоре перестал выходить на связь.

Свидетельства близких

Жена боксера, Карла Валенсуа, поделилась своими переживаниями после трагедии. Она рассказала, что после боя Родригес позвонил ей и даже общался по видеосвязи. "Он выглядел нормально и говорил, что собирается на ужин", — отметила Карла. Однако вскоре после этого связь с ним прервалась, и на утро 6 июля его обнаружили в номере отеля. Эти обстоятельства вызывают множество вопросов и оставляют родных и близких в замешательстве.

Причины трагедии

На данный момент причины смерти Родригеса остаются неясными. Власти Аризоны начали расследование, и ожидается, что в ближайшие дни они опубликуют официальный отчет о случившемся. В спортивной среде активно обсуждаются возможные факторы, которые могли повлиять на здоровье боксера после напряженного боя.

Карьера Педро Антонио Родригеса

Педро Родригес начал свою карьеру на ринге в 2007 году и провел 44 поединка, из которых 15 завершились победой, 26 — поражением, а три — вничью. Несмотря на сложный путь и множество трудностей, он оставался преданным своему делу и продолжал бороться до последнего. Его трагический уход стал тяжелым ударом для всего спортивного сообщества, которое потеряло талантливого спортсмена.

Шоу-бизнес в Telegram

9 июля 2025, 10:34
Фото: Freepik
The Sun✓ Надежный источник

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