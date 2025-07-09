“Деревянный крест и тексты о Боге”: маркетолог Адерес раскрыла причины популярности SHAMANа

Совсем скоро, 20 сентября, Ярослав Дронов представит Россию на "Интервидении".

Не так много сегодня на отечественном рынке качественной музыки, но в 2022 году ее было еще меньше. SHAMAN — артист с действительно хорошим голосом, однако, этого, в нашем шоу-бизнесе недостаточно. Маркетолог и продюсер Анастасия Адерес раскрыла “Дни.ру” причины популярности SHAMANа.

СВО и санкции сыграли на руку

У проекта SHAMAN важным моментом в 2022 году была актуальность. Его главные хиты и клипы стали популярными именно в период начала СВО. И, да, попадание в настроения людей — это больше половины успеха, хотя и без этого он бы скорее всего "выстрелил", но чуть позже.

SHAMAN успешно соединил в себе ряд ключевых моментов: это и национальная направленность (помимо патриотических посылов), и возврат акцента на русские (и даже больше славянские) традиции — и в клипах, и в вокале мы отчетливо видим определенные этно-элементы, славянские одежды, светлые волосы, глаза и русские пейзажи.

“Тем не менее, самое главное, на мой взгляд, это все-таки ценность и смыслы. У проекта SHAMAN действительно хорошие тексты, напоминающие нам о том, кто мы вообще и что для каждого из нас с вами действительно важно”, — считает Адерес.

Музыка, как и любое другое искусство, это в первую очередь про душу и про эмоции, про наполнение себя. И тут возникает вопрос: чем именно? Много лет люди наблюдали и поглощали конвейер из тонны хайповых треков-однодневок. Сто́ящие произведения живут десятилетиями, а лучшие — переживают и своего исполнителя и создателя.

Последние годы все мы были завалены в буквальном смысле коммерческими, но абсолютно пустыми музыкальными продуктами, и ежедневно наблюдали за соответствующими полуголыми артистами. Все это порядком поднадоело народу, а начало СВО и введение санкций для России стало своего рода мощным триггером.

В связи с этим люди давно находились в глубочайшем дефиците героев — не только в музыке, но и в литературе, в кино. Зрителям реально не хватало вдохновляющих современных классных песен про любовь, семью и традиционные ценности. Все это есть у SHAMANа, что, безусловно, выделяет его среди многих коллег по сцене.

Маркетинг никто не отменял

Любой коммерческий артист должен запоминаться, нравиться и, конечно же, продаваться. И вот здесь стиль и образ играют важную роль. У проекта SHAMAN все это есть. Его узнаваемый почерк и манера исполнения позволяют быстро запомнить артиста. Это дает возможность его пародировать. Помните, как мы раньше определяли звезду? Стоило комику пошутить и переодеться, и мы узнавали, на кого эта пародия. Настоящую звезду с точки зрения коммерции можно спародировать. Кстати, многие узнали Ярослава именно благодаря пародиям юмориста и шоумена Александра Гудкова.

Фишка SHAMANа

Отдельно хочется отметить символику. У проекта SHAMAN успешно сочетаются вера и мистицизм. Все мы помним деревянный крест на его шее, тексты о Боге, но при этом имя и первоначальный образ певца (дреды) вызывали у нас весьма необычные и даже странные ассоциации. То есть SHAMAN нам гораздо интереснее, чем Ярослав Дронов, привлекая нас некой тайной и оригинальностью.

“Успех SHAMANа, по моему мнению, это грамотный синтез таланта, содержания, и маркетинга — то есть основных критериев успеха любого проекта, или просто когда все части пазла сошлись”, — резюмировала маркетолог.