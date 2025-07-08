Пугачева лаконично высказалась об отъезде Орбакайте с дочерью

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Вторник 8 июля

20:31Пугачева лаконично высказалась об отъезде Орбакайте с дочерью 20:30Потухла еще одна звезда: трагический уход знаменитого стилиста потряс мир искусства 17:25"Не успела": тяжелая болезнь поставила крест на планах 48-летней Елены Ваенги 17:2315 работающих советов, как завести друзей, даже если ты интроверт и социофоб 17:14Как продлить жизнь кофемашине: три главных секрета, о которых вы, возможно, не знали 17:01Еще великий мудрец Сократ знал этот простой способ сбросить вес 16:43Кувыркавшаяся в постели Анфиса Чехова получила жуткую травму 16:24Люди несут цветы к дому Олега Басилашвили в Петербурге 15:38Эти киноляпы в советском киношедевре “Москва слезам не верит” вы точно не замечали 14:56Невосполнимая утрата для мира киноиндустрии: ушел из жизни популярный сценарист 14:15ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби" 14:02Почему ваши аффирмации на деньги не приносят богатства? 13:42В кинопарке "Москино" возвели масштабную декорацию Москвы начала XX века 13:33Водопад и лес стали одними из самых популярных площадок фестиваля "Сады и цветы" 13:23Загадки с подвохом: тренировка для ума 13:18Свет магии угас навсегда: ушла легенда иллюзий 13:16Как минимизировать риск поломки замка во входной двери 12:46Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья 11:51Глас небес умолк: ушла икона музыки 11:18Омар Хайям: о чем говорит его мудрость в одном четверостишье 11:01Не стало заслуженного художника России – вся страна оплакивает гения эпохи 10:25Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет 09:26Ушел из жизни легендарный футболист: мир потерял великого игрока 09:15Тест: угадай названия советских фильмов по 1 кадру с велосипедом 06:12Не стало яркой звезды хоккея – мир потерял еще один редчайший талант 03:29Омар Хайям сказал самое важное о накоплении денег – его слова поменяют ваше мышление 00:03Что нельзя делвть 8 июля, Петра и Февронии, чтобы не носить обиду в сердце 20:20Народный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 19:38Задыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон 18:10Как быстро отличить ядовитую змею от неядовитой: признаки и главное правило безопасности 16:58ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни 16:54Назван неожиданный способ быстрого засыпания, который действительно работает 16:20Только гений сможет решить эту потрясающую задачку 16:04Ушел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 15:28Ещё Будда назвал самых страшных внутренних противников каждого человека 15:08Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме Иван Васильевич меняет профессию 14:44Как смартфоны крадут вашу память: в Японии открылась первая клиника цифровой деменции 13:26Жиры: враг или незаменимый союзник вашего здоровья? 12:24Почему он тебя не слышит? Секреты мужского мозга и как достучаться до любимого 12:20Скоропостижный уход звезды сериала "Мухтар" стал ударом для всех – страна прощается с артистом 12:16"Химкинские ведьмы": три авантюристки, четыре инфаркта и одна колдунья 11:56От края пропасти к новой жизни: как актриса победила алкоголь и обрела покой 11:53ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром 11:31Невосполнимая утрата: ушел из жизни великий спортсмен 11:28Вдовец Шепелев спустя годы повел невесту в ЗАГС – как развивались отношения звездной пары 10:37Ушел из жизни выдающийся тренер – мир застал последний свисток легенды 10:15Тест: угадайте самые странные фильмы из СССР по одному кадру 08:47Не стало двукратного чемпиона России по боксу – мир спорта понес еще одну тяжелую потерю 06:48Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купалу, чтобы не утонуть в проблемах 00:39Омар Хайям рассказал, как отличить друга от подлеца – запомните эти простые признаки
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Пугачева лаконично высказалась об отъезде Орбакайте с дочерью

Пугачева лаконично высказалась об отъезде Орбакайте с дочерью
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Кристина Орбакайте уже давно не живет и не поет в России. Она покинула Родину вслед за своей матерью Аллой Пугачевой. "Жизнь и судьба так разбросала нас, что мы не могли себе даже представить такого", – недавно посетовала она. Но где старшая дочь Примадонны сегодня?

Судя по публикациям в запрещенной социальной сети, Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым и своей дочерью Клавдией сейчас в Европе. Недавно они были в Вене, в Берлине. А теперь – новое путешествие.

"Летние каникулы в разгаре, мы летим дальше", – заинтриговала Кристина поклонников, опубликовав видео из машины, в которой сидит с дочерью. Судя по пальме в окне, находятся они где-то на юге.

Алла Пугачева лаконично высказалась об увиденном. "Красотки мои любимые!" – прокомментировал пост Народная артистка СССР и снабдила свои слова восемью сердечками.

Ее слова получили множество одобрительных "лайков".

Среди тех, кто оценил публикацию Кристины Орбакайте – звездный фотохудожник Владимир Широков, дизайнер Игорь Гуляев, дизайнер Влад Лисовец,

Напомним, 3 марта 2024 года на сцене в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Кристина Орбакайте дала последний концерт в родных палестинах. " Так вышло, что не получилось проехаться по России. Не дали. В России больше петь не буду. Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", – заявила тогда артистка.

Шоу-бизнес в Telegram

8 июля 2025, 20:31
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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