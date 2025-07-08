Пугачева лаконично высказалась об отъезде Орбакайте с дочерью

Кристина Орбакайте уже давно не живет и не поет в России. Она покинула Родину вслед за своей матерью Аллой Пугачевой. "Жизнь и судьба так разбросала нас, что мы не могли себе даже представить такого", – недавно посетовала она. Но где старшая дочь Примадонны сегодня?

Судя по публикациям в запрещенной социальной сети, Кристина Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым и своей дочерью Клавдией сейчас в Европе. Недавно они были в Вене, в Берлине. А теперь – новое путешествие.

"Летние каникулы в разгаре, мы летим дальше", – заинтриговала Кристина поклонников, опубликовав видео из машины, в которой сидит с дочерью. Судя по пальме в окне, находятся они где-то на юге.

Алла Пугачева лаконично высказалась об увиденном. "Красотки мои любимые!" – прокомментировал пост Народная артистка СССР и снабдила свои слова восемью сердечками.

Ее слова получили множество одобрительных "лайков".

Среди тех, кто оценил публикацию Кристины Орбакайте – звездный фотохудожник Владимир Широков, дизайнер Игорь Гуляев, дизайнер Влад Лисовец,

Напомним, 3 марта 2024 года на сцене в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге Кристина Орбакайте дала последний концерт в родных палестинах. " Так вышло, что не получилось проехаться по России. Не дали. В России больше петь не буду. Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", – заявила тогда артистка.