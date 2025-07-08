"Не успела": тяжелая болезнь поставила крест на планах 48-летней Елены Ваенги

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стартует 8 июля и официально откроется 10-го. Как всегда, в гостеприимной Беларуси ждут звезд эстрады, театра и кино. Но вот Елену Ваенгу тут, к сожалению, не увидят.

Концерт Елены Ваенги планировался в Витебске на 10 июля. Билеты по цене от 75 до 105 белорусских рублей (от 1989 до 2785 российских рублей) почти все были раскуплены. Но тяжелая болезнь поставила крест на планах 48-летней артистки.

"К большому сожалению, я вынуждена сообщить что в связи с состоянием здоровья мои выступления на фестивале "Славянский Базар" в этом году не представляются возможным", – заявила исполнительница. – Я очень хотела приехать на любимый фестиваль, лечилась, но не успела".

При этом певица всегда привыкла выкладываться на сцене на 100 процентов, поэтому и сейчас халтурить не может. "Я всегда была честна перед своим зрителем и петь концерт под фонограмму я не считаю правильным. Именно поэтому мы вместе с организаторами приняли такое непростое решение" – сообщила артистка.

"Меня уже тошнит на саму себя смотреть, болеющую в течении месяца, – вздыхает Ваенга. – Переотменено все, что только можно – вся работа! Я жива, здорова, но у меня не работает голосовой аппарат. – Если бы я знала, что так буду болеть, то не планировала бы никаких концертов". Свое обращение к поклонникам любимая народом артистка записала из больницы, где находилась под капельницей.

Сольные выступления Сергея Лазарева, Стаса Михайлова и Максима Аверина, которые стоят в афише фестиваля искусств, пока планируются без отмен и переносов.