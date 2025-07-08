Кувыркавшаяся в постели Анфиса Чехова получила жуткую травму

Даже небожители не застрахованы от коварства обыденности. Звезда телевидения Анфиса Чехова пала жертвой в собственном ложе.

Порой Судьба выписывает такие пируэты, что остается лишь изумляться. Даже те, чьи имена сияют на небосклоне славы, кто привык к свету рамп и поклонению толпы, не застрахованы от низвержения в горнило испытаний, подстроенных самой тривиальной реальностью.

Скорбная весть пришла из личного пространства одной из ярчайших звезд – Анфисы Чеховой. Ее постигла жуткая травма, и получена она была при обстоятельствах столь абсурдных, что поневоле задумаешься о коварстве бытия.

Принуждение к быту

Причиной несчастья стала, казалось бы, самая невинная и даже рутинная задача: приведение в порядок собственного ложа. Обычно, как посетовала сама артистка в своем личном блоге, сия обязанность исполняется руками верной помощницы по хозяйству. Но увы, фортуна отвернулась: помощница отбыла на заслуженный отдых, оставив звезду один на один с вызовом непокорной материи.

И вот тут-то развернулось действо. Не имея привычки к подобным физическим изыскам, теледива, облаченная в свой звездный статус, была вынуждена вступить в неравный бой с простынями, пододеяльником и упрямым матрасом. Звезда так рьяно кувыркалась вокруг кровати, прилагая непривычные усилия, чтобы засунуть неподатливую ткань в узкое пространство между матрасом и каркасом, что в результате этого получила жуткую травму.

Зловещий знак

Финал этой неравной схватки оказался весьма драматичен.

"Сегодня у меня он (палец) распух, болит, мне тяжело его сгибать, он какой-то кривой, косой", — с горечью вскричала Анфиса.

Таким образом, Анфиса Чехова, претерпев это горькое испытание, сочла своим долгом предостеречь своих верных подписчиков. Она посоветовала им остерегаться этого травмоопасного изделия