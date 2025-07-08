Люди несут цветы к дому Олега Басилашвили в Петербурге

Бородинская, 13 – этот адрес знает вся питерская интеллигенция. Находящийся тут дом называют "Жилым домом театральных работников". Мемориальные доски, которые висят на фасаде, расскажут о тех великих, известных и любимых, которые тут жили в разное время...

Этот дом был специально построен для актеров и музыкантов в 1939 году. Маски, портики, французские балконы, фризы, орнаменты и скульптурные барельефы – зодчий Андрей Оль постарался на славу. И дом выглядит как сказочный дворец.

Актеры Александр Киреев, Олег Борисов, Виталий Полицеймако, Всеволод Кузнецов и Ольга Казико, режиссер Владимир Кожич, композитор Иван Дзержинский – все они жили здесь в разное время. А из своих окон видели Загородный проспект, Владимирский собор и Адмиралтейский шпиль... Петербург как на ладони!

А сегодня в этом сером шестиэтажном здании с эркерами в духе сталинского неоклассицизма продолжает жить Олег Басилашвили. Великий актер, выход на прогулку или на работу, часто видит живые цветы. Их несут к мемориальной доске с надписью "Здесь с 1939 по 1977 год жил народный артист СССР Павел Алексеевич Серебряков", которая была установлена в 1984-м Напомним, Павел Серебряков – советский пианист, ректор, профессор Ленинградской консерватории. Народный артист СССР (1962), кавалер ордена Ленина (1961) – в этом доме он жил до и после эвакуации – в 1939—1941 и 1944—1977 годах.

Память о нем жива у жителей города-героя. Благодарные ученики и слушатели ценят и любят Павла Алексеевича и по сей день.