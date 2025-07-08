Эти киноляпы в советском киношедевре “Москва слезам не верит” вы точно не замечали

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Вторник 8 июля

15:38Эти киноляпы в советском киношедевре “Москва слезам не верит” вы точно не замечали 14:56Невосполнимая утрата для мира киноиндустрии: ушел из жизни популярный сценарист 14:15ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби" 14:02Почему ваши аффирмации на деньги не приносят богатства? 13:42В кинопарке "Москино" возвели масштабную декорацию Москвы начала XX века 13:33Водопад и лес стали одними из самых популярных площадок фестиваля "Сады и цветы" 13:23Загадки с подвохом: тренировка для ума 13:18Свет магии угас навсегда: ушла легенда иллюзий 13:16Как минимизировать риск поломки замка во входной двери 12:46Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья 11:51Глас небес умолк: ушла икона музыки 11:18Омар Хайям: о чем говорит его мудрость в одном четверостишье 11:01Не стало заслуженного художника России – вся страна оплакивает гения эпохи 10:25Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет 09:26Ушел из жизни легендарный футболист: мир потерял великого игрока 09:15Тест: угадай названия советских фильмов по 1 кадру с велосипедом 06:12Не стало яркой звезды хоккея – мир потерял еще один редчайший талант 03:29Омар Хайям сказал самое важное о накоплении денег – его слова поменяют ваше мышление 00:03Что нельзя делвть 8 июля, Петра и Февронии, чтобы не носить обиду в сердце 20:20Народный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 19:38Задыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон 18:10Как быстро отличить ядовитую змею от неядовитой: признаки и главное правило безопасности 16:58ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни 16:54Назван неожиданный способ быстрого засыпания, который действительно работает 16:20Только гений сможет решить эту потрясающую задачку 16:04Ушел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 15:28Ещё Будда назвал самых страшных внутренних противников каждого человека 15:08Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме Иван Васильевич меняет профессию 14:44Как смартфоны крадут вашу память: в Японии открылась первая клиника цифровой деменции 13:26Жиры: враг или незаменимый союзник вашего здоровья? 12:24Почему он тебя не слышит? Секреты мужского мозга и как достучаться до любимого 12:20Скоропостижный уход звезды сериала "Мухтар" стал ударом для всех – страна прощается с артистом 12:16"Химкинские ведьмы": три авантюристки, четыре инфаркта и одна колдунья 11:56От края пропасти к новой жизни: как актриса победила алкоголь и обрела покой 11:53ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром 11:31Невосполнимая утрата: ушел из жизни великий спортсмен 11:28Вдовец Шепелев спустя годы повел невесту в ЗАГС – как развивались отношения звездной пары 10:37Ушел из жизни выдающийся тренер – мир застал последний свисток легенды 10:15Тест: угадайте самые странные фильмы из СССР по одному кадру 08:47Не стало двукратного чемпиона России по боксу – мир спорта понес еще одну тяжелую потерю 06:48Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купалу, чтобы не утонуть в проблемах 00:39Омар Хайям рассказал, как отличить друга от подлеца – запомните эти простые признаки 20:14Плачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения 16:44В России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой 15:49Владимир Киселев рассказал о критике власти и оценил песню SHAMAN 14:49"Она поменяет фамилию": Лариса Долина гордится успехами талантливой внучки 13:16Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой 10:09Что нельзя делать 6 июля, в день Аграфены Купальницы, чтобы не подвергнуть себя опасности 06:51Не стало выдающегося профессора – его дар спас тысячи пациентов по всему миру 00:14Мудрец Омар Хайям рассказал, какой мужчина не способен пойти на измену
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Эти киноляпы в советском киношедевре “Москва слезам не верит” вы точно не замечали

Эти киноляпы в советском киношедевре “Москва слезам не верит” вы точно не замечали
169

Любите фильм “Москва слезам не верит”? Этот шедевр советского кино полон деталей, но даже в нем есть незаметные ошибки монтажа и реквизита, которые вы, вероятно, не замечали.

Фильм Владимира Меньшова “Москва слезам не верит” – это подлинная жемчужина советского кинематографа, картина, любимая миллионами зрителей на протяжении десятилетий. Ее разбирают на цитаты, ей восхищаются, ее смотрят снова и снова. Кажется, каждая сцена, каждый кадр изучены вдоль и поперек.

Однако, как и в любом сложном произведении, созданном руками человека, даже в этом безусловном шедевре присутствуют небольшие, почти незаметные несостыковки – так называемые киноляпы. Они ни в коей мере не умаляют достоинств фильма, не влияют на сюжет или актерскую игру, но при внимательном просмотре способны вызвать улыбку и показать, насколько трудоемок процесс создания кино. Спорим, некоторые из этих мелочей вы точно не замечали?

Возраст Александры: загадка, растянувшаяся на 20 лет

Один из самых заметных, хотя и часто прощаемых зрителем, “ляпов” связан с временным скачком и персонажем дочери Катерины, Александрой. Сюжет фильма охватывает два периода с разницей в 20 лет. В конце первой серии Саша – совсем маленькая девочка. В начале второй серии прошло ровно два десятилетия, и по логике вещей Александра должна была бы быть 20-летней девушкой, примерно ровесницей своей матери в первой части фильма.

Однако актриса, играющая взрослую Сашу (Наталья Вавилова), выглядит заметно моложе – скорее на 15-16 лет. Этот визуальный “возрастной” парадокс бросается в глаза, если задумываешься о хронологии, хотя и не мешает восприятию сюжета.

Квартирный вопрос, который меняется

Проблема жилья была актуальна во все времена, но в фильме даже адрес квартиры Катерины умудряется немного “поменять прописку”. В одной из сцен, когда героини еще живут в чужой профессорской квартире, можно увидеть номер дома. Различные источники указывают, что номер дома, показанный на здании, не всегда совпадает с тем, что подразумевается по сюжету или показывается в других кадрах, связанных с тем же адресом. Эта мелкая деталь из области реквизита и натурных съемок, как правило, остается совершенно незамеченной при обычном просмотре.

Мелочи на столе, живущие своей жизнью

Как и во многих фильмах, где действие происходит в интерьерах, в “Москва слезам не верит” тоже встречаются “ляпы реквизита” – предметы, которые необъяснимо меняют свое положение, появляются или исчезают между кадрами внутри одной и той же сцены. Это могут быть книги на столе Катерины, чашки, папки с бумагами. Пока камера переключается между крупными и общими планами или меняет угол съемки, какой-то предмет мог быть случайно сдвинут или забыт на предыдущем дубле, что и создает такие незаметные глазу большинства зрителей нестыковки.

Почему даже в шедеврах есть ошибки?

Наличие таких мелких киноляпов в фильме, признанном во всем мире и получившем “Оскар”, вовсе не говорит о небрежности создателей. Это скорее свидетельство сложности и многоэтапности кинопроизводства. Сцены часто снимаются не по порядку, работа может растягиваться на месяцы, каждый эпизод снимается с множества дублей, но человеческий фактор и технические сложности иногда приводят к таким курьезным мелочам.

Шоу-бизнес в Telegram

8 июля 2025, 15:38
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром

Фото: пресс-служба
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

ТЕСТ: угадайте советский фильм по эффектным видам Москвы на экране

Невосполнимая утрата для мира киноиндустрии: ушел из жизни популярный сценарист

Невосполнимая утрата для мира киноиндустрии: ушел из жизни популярный сценарист
Мир кинематографа лишился одного из своих самых вдохновляющих творцов. Автор, чья жизнь была посвящена искусству слова, музыки и кино, ушел из жизни, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять миллионы. Его тексты, проникновенные сценарии и художественный талант сделали его легендой кино. Путь к искусству: от Коввура до Мумбаи Шива Шакти Датта, родившийся как Кодури Суббарао 8 октября 1932 года в Коввуре, штат Андхра-Прадеш, с детства был окружен атмосферой творчества.

ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби"

ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби"
Комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышла на экраны в 1985 году. И вот уже 40 лет остается любимой зрителями. Кажется, мы знаем ее наизусть. Но помним ли детали? Давайте проверим при помощи теста! 1.

Почему ваши аффирмации на деньги не приносят богатства?

Почему ваши аффирмации на деньги не приносят богатства?
Многие слышали о волшебной силе аффирмаций. Повторяй правильные слова, верь в успех, и деньги потекут к вам рекой. Звучит заманчиво, правда? Но вот вы старательно твердите заветные фразы, а кошелек остается пустым. Почему так происходит? Давайте разберемся, что мешает вашим аффирмациям работать, и как сделать их по-настоящему эффективными. В конце вас ждет маленький бонус – рабочий способ привлечения денег. И уже сегодня вы сможете проверить этот способ. Аффирмации — не волшебная палочка Многие считают, что достаточно придумать идеальную формулу, вроде тех, что предлагает Луиза Хей, и богатство само постучится в дверь.

Загадки с подвохом: тренировка для ума

Загадки с подвохом: тренировка для ума
Загадки – это не просто способ скоротать время, но и отличная возможность потренировать мозг, развить логику и научиться смотреть на привычные вещи под новым углом. Сегодня мы познакомим вас с тремя увлекательными загадками, которые заставят вас задуматься. Каждая из них скрывает подвох, а ответы удивляют своей простотой и изяществом. Загадка №1 На улицах города появились объявления: «Осторожно, граждане! В районе действуют карманные воры».

Свет магии угас навсегда: ушла легенда иллюзий

Свет магии угас навсегда: ушла легенда иллюзий
7 июля 2025 года мир потерял выдающегося артиста, чьи фокусы и харизма завораживали миллионы. Его искры гениальности, сочетавшие юмор, ловкость и страсть к магии, сделали его звездой телеэкранов и сцены. Этот человек не только вдохновлял зрителей, но и мужественно боролся с личными испытаниями, оставаясь символом стойкости и преданности своему искусству. Волшебник, покоривший сердца Уэйн Добсон, родившийся 5 июля 1957 года в Лестере, Англия, был фокусником, чья жизнь стала синонимом магии.

Выбор читателей

06/07ВскПлачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения 07/07ПндУшел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 07/07ПндОмар Хайям рассказал, как отличить друга от подлеца – запомните эти простые признаки 07/07ПндНародный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 06/07ВскВ России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой 07/07ПндЗадыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон