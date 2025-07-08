Невосполнимая утрата для мира киноиндустрии: ушел из жизни популярный сценарист

Мир кинематографа лишился одного из своих самых вдохновляющих творцов. Автор, чья жизнь была посвящена искусству слова, музыки и кино, ушел из жизни, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять миллионы. Его тексты, проникновенные сценарии и художественный талант сделали его легендой кино.

Путь к искусству: от Коввура до Мумбаи

Шива Шакти Датта, родившийся как Кодури Суббарао 8 октября 1932 года в Коввуре, штат Андхра-Прадеш, с детства был окружен атмосферой творчества. Его отец, Кодури Виджая Аппарао, успешный предприниматель и ценитель искусства, передал сыну любовь к культуре. Юный Суббарао не пошел по стопам отца в бизнесе. Бросив учебу в колледже CR Reddy в Элуру, он последовал зову сердца и сбежал в Мумбаи, чтобы поступить в престижную школу искусств имени сэра Дж. Дж. Два года спустя, с дипломом художника и псевдонимом Камалеш, он вернулся в родной Коввур, уже твердо решив связать жизнь с искусством.

Музыка стала еще одной страстью Датты. Он освоил гитару, ситар и фисгармонию, что позже помогло ему создавать тексты, гармонично вплетающиеся в мелодии его сына, композитора М.М. Киравани. Его творческая энергия и разносторонний талант заложили фундамент для будущих свершений.

Карьера: от мечты к легенде

Переезд в Мадрас вместе с братом В. Виджаендрой Прасадом стал поворотным моментом в карьере Шивы Шакти Датты. Страсть к кино привела его к сотрудничеству с известными режиссерами, хотя первый проект, фильм Pillanagrovi, был остановлен из-за финансовых трудностей. Судьба улыбнулась Датте, когда его брат познакомился с режиссером К. Рагхавендрой Рао. Это знакомство открыло двери к первым небольшим заданиям, а настоящий прорыв произошел с фильмом Janaki Ramudu (1988), который завоевал любовь зрителей.

Датта стал мастером слова, создавая тексты песен, наполненные глубиной и поэтичностью. Его уникальный стиль — использование санскрита в песнях для фильмов — принес ему признание. Такие композиции, как «Маматхала Талли» (Baahubali: The Beginning), «Сахоре Баахубали» (Baahubali 2: The Conclusion) и «Рамам Рагхавам» (RRR), стали гимнами, которые тронули сердца миллионов. Помимо текстов, Датта писал сценарии и даже выступил режиссером фильма Chandrahas (2007), продемонстрировав свою многогранность.

Ключевые проекты Шивы Шакти Датты

Фильм Janaki Ramudu (1988) — сценарист, первый крупный успех.

Песня «Маматхала Талли» (Baahubali: The Beginning, 2015) — текст, номинация на IIFA Utsavam.

Песня «Сахоре Баахубали» (Baahubali 2: The Conclusion, 2017) — текст, ставший культурным феноменом.

Песня «Рамам Рагхавам» (RRR, 2022) — текст, укрепивший глобальную популярность фильма.

Фильм Chandrahas (2007) — режиссер, автор сценария.

Песня «Песня-заставка Анджандри» (Hanu-Man, 2024) — текст, подчеркивающий эпичность саги.

Личная жизнь: семья и вдохновение

Шива Шакти Датта был не только творцом, но и главой талантливой семьи, ставшей краеугольным камнем индийского кино. Его сын, М.М. Киравани, прославился как композитор, создавший музыку к Baahubali и RRR, а племянник, С.С. Раджамоули, стал режиссером мирового уровня. Младший брат, В. Виджаендра Прасад, неоднократно подчеркивал, что его успех во многом обязан поддержке Датты. Несмотря на наличие шестерых братьев и сестер, Шива Шакти Датта всегда оставался связующим звеном семьи, вдохновляя их на творческие свершения.

Его жизнь была примером стойкости и преданности искусству. Даже в трудные времена Датта не отступал от своей мечты, находя радость в музыке, живописи и создании текстов, которые становились частью культурного наследия Индии.

Наследие мастера

Шива Шакти Датта ушел, но его слова продолжают звучать в песнях, которые вдохновляют поколения. Его тексты, наполненные санскритской поэзией, стали неотъемлемой частью золотого фонда индийского кино. Фильмы, к которым он приложил руку, такие как Baahubali и RRR, покорили не только Индию, но и весь мир, доказав, что искусство не знает границ.

Датта был человеком, который жил ради творчества и семьи. Его энергия, страсть и талант сделали его иконой кино на телугу, а его наследие продолжает жить в работах его сына, брата и племянника. Уход Шивы Шакти Датты — это невосполнимая утрата, но его свет останется в каждом аккорде, каждом слове и каждом кадре, созданном при его участии.