ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби"

1. В какие войска отправили служить Леонида?
А. Танковые;
Б. Ракетные;
В. Пограничные.
2. Варенье из какой ягоды особенно хорошо удалось бабе Шуре?
А. Малины;
Б. Брусники;
В. Клюквы.
3. Какие деревья показывал экскурсовод в парке, где гуляли Василий и Раиса Захаровна?
А. Карликовые деревья японского мандарина;
Б. Азиатский лимонный бамбук;
В. Финиковые пальмы;
4. Какой предмет интерьера в доме Кузякиных привлек особое внимание Раисы Захаровны?
А. Телевизор;
Б. Самовар;
В. Граммофон.
5. Кем был отец Раисы Захаровны?
А. Генерал кавалерии;
Б. Адмирал флота;
В. Капитан пехоты.
6. Портрет какого маршала висел в квартире Раисы Захаровны?
А. Василия Чапаева;
Б. Михаила Кутузова;
В. Семена Буденного.
7. Какое отчество было у Василия Кузякина?
А. Валентинович;
Б. Иванович;
В. Егорович.
ОТВЕТЫ
1. В. Пограничные;
2. Б. Брусники;
3. А. Карликовые деревья японского мандарина;
4. Б. Самовар;
5. А. Генерал кавалерии;
6. В. Семена Буденного;
7. В. Егорович.