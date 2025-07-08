ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби"

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Вторник 8 июля

14:56Невосполнимая утрата для мира киноиндустрии: ушел из жизни популярный сценарист 14:15ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби" 14:02Почему ваши аффирмации на деньги не приносят богатства? 13:42В кинопарке "Москино" возвели масштабную декорацию Москвы начала XX века 13:33Водопад и лес стали одними из самых популярных площадок фестиваля "Сады и цветы" 13:23Загадки с подвохом: тренировка для ума 13:18Свет магии угас навсегда: ушла легенда иллюзий 13:16Как минимизировать риск поломки замка во входной двери 12:46Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья 11:51Глас небес умолк: ушла икона музыки 11:18Омар Хайям: о чем говорит его мудрость в одном четверостишье 11:01Не стало заслуженного художника России – вся страна оплакивает гения эпохи 10:25Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет 09:26Ушел из жизни легендарный футболист: мир потерял великого игрока 09:15Тест: угадай названия советских фильмов по 1 кадру с велосипедом 06:12Не стало яркой звезды хоккея – мир потерял еще один редчайший талант 03:29Омар Хайям сказал самое важное о накоплении денег – его слова поменяют ваше мышление 00:03Что нельзя делвть 8 июля, Петра и Февронии, чтобы не носить обиду в сердце 20:20Народный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 19:38Задыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон 18:10Как быстро отличить ядовитую змею от неядовитой: признаки и главное правило безопасности 16:58ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни 16:54Назван неожиданный способ быстрого засыпания, который действительно работает 16:20Только гений сможет решить эту потрясающую задачку 16:04Ушел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 15:28Ещё Будда назвал самых страшных внутренних противников каждого человека 15:08Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме Иван Васильевич меняет профессию 14:44Как смартфоны крадут вашу память: в Японии открылась первая клиника цифровой деменции 13:26Жиры: враг или незаменимый союзник вашего здоровья? 12:24Почему он тебя не слышит? Секреты мужского мозга и как достучаться до любимого 12:20Скоропостижный уход звезды сериала "Мухтар" стал ударом для всех – страна прощается с артистом 12:16"Химкинские ведьмы": три авантюристки, четыре инфаркта и одна колдунья 11:56От края пропасти к новой жизни: как актриса победила алкоголь и обрела покой 11:53ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром 11:31Невосполнимая утрата: ушел из жизни великий спортсмен 11:28Вдовец Шепелев спустя годы повел невесту в ЗАГС – как развивались отношения звездной пары 10:37Ушел из жизни выдающийся тренер – мир застал последний свисток легенды 10:15Тест: угадайте самые странные фильмы из СССР по одному кадру 08:47Не стало двукратного чемпиона России по боксу – мир спорта понес еще одну тяжелую потерю 06:48Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купалу, чтобы не утонуть в проблемах 00:39Омар Хайям рассказал, как отличить друга от подлеца – запомните эти простые признаки 20:14Плачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения 16:44В России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой 15:49Владимир Киселев рассказал о критике власти и оценил песню SHAMAN 14:49"Она поменяет фамилию": Лариса Долина гордится успехами талантливой внучки 13:16Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой 10:09Что нельзя делать 6 июля, в день Аграфены Купальницы, чтобы не подвергнуть себя опасности 06:51Не стало выдающегося профессора – его дар спас тысячи пациентов по всему миру 00:14Мудрец Омар Хайям рассказал, какой мужчина не способен пойти на измену 16:48Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби"

ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби"
239

Комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышла на экраны в 1985 году. И вот уже 40 лет остается любимой зрителями. Кажется, мы знаем ее наизусть. Но помним ли детали? Давайте проверим при помощи теста!

1. В какие войска отправили служить Леонида?

А. Танковые;

Б. Ракетные;

В. Пограничные.

Фото: кадр из фильма

2. Варенье из какой ягоды особенно хорошо удалось бабе Шуре?

А. Малины;

Б. Брусники;

В. Клюквы.

Фото: кадр из фильма

3. Какие деревья показывал экскурсовод в парке, где гуляли Василий и Раиса Захаровна?

А. Карликовые деревья японского мандарина;

Б. Азиатский лимонный бамбук;

В. Финиковые пальмы;

Фото: кадр из фильма

4. Какой предмет интерьера в доме Кузякиных привлек особое внимание Раисы Захаровны?

А. Телевизор;

Б. Самовар;

В. Граммофон.

Фото: кадр из фильма

5. Кем был отец Раисы Захаровны?

А. Генерал кавалерии;

Б. Адмирал флота;

В. Капитан пехоты.

Фото: кадр из фильма

6. Портрет какого маршала висел в квартире Раисы Захаровны?

А. Василия Чапаева;

Б. Михаила Кутузова;

В. Семена Буденного.

Фото: кадр из фильма

7. Какое отчество было у Василия Кузякина?

А. Валентинович;

Б. Иванович;

В. Егорович.

Фото: кадр из фильма


ОТВЕТЫ

1. В. Пограничные;

2. Б. Брусники;

3. А. Карликовые деревья японского мандарина;

4. Б. Самовар;

5. А. Генерал кавалерии;

6. В. Семена Буденного;

7. В. Егорович.

Шоу-бизнес в Telegram

8 июля 2025, 14:15
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Великая потеря для страны: скончалась Наталья Тенякова – любимая баба Шура из "Любовь и голуби"

Наталья Тенякова. Фото: кадр из фильма &quot;Старшая сестра&quot;
Фото: кадр из кинофильма "Любовь и голуби"
Фото: кадр из кинофильма &quot;Зеленая карета&quot;
Фото: кадр из кинофильма&quot;Следствие ведут Знатоки&quot;
Фото: кадр из кинофильма &quot;Чехов и К°&quot;

По теме

Тест: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

ТЕСТ по любимому фильму "Карнавал" с Ириной Муравьевой

ТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Невосполнимая утрата для мира киноиндустрии: ушел из жизни популярный сценарист

Невосполнимая утрата для мира киноиндустрии: ушел из жизни популярный сценарист
Мир кинематографа лишился одного из своих самых вдохновляющих творцов. Автор, чья жизнь была посвящена искусству слова, музыки и кино, ушел из жизни, оставив после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять миллионы. Его тексты, проникновенные сценарии и художественный талант сделали его легендой кино. Путь к искусству: от Коввура до Мумбаи Шива Шакти Датта, родившийся как Кодури Суббарао 8 октября 1932 года в Коввуре, штат Андхра-Прадеш, с детства был окружен атмосферой творчества.

Почему ваши аффирмации на деньги не приносят богатства?

Почему ваши аффирмации на деньги не приносят богатства?
Многие слышали о волшебной силе аффирмаций. Повторяй правильные слова, верь в успех, и деньги потекут к вам рекой. Звучит заманчиво, правда? Но вот вы старательно твердите заветные фразы, а кошелек остается пустым. Почему так происходит? Давайте разберемся, что мешает вашим аффирмациям работать, и как сделать их по-настоящему эффективными. В конце вас ждет маленький бонус – рабочий способ привлечения денег. И уже сегодня вы сможете проверить этот способ. Аффирмации — не волшебная палочка Многие считают, что достаточно придумать идеальную формулу, вроде тех, что предлагает Луиза Хей, и богатство само постучится в дверь.

Загадки с подвохом: тренировка для ума

Загадки с подвохом: тренировка для ума
Загадки – это не просто способ скоротать время, но и отличная возможность потренировать мозг, развить логику и научиться смотреть на привычные вещи под новым углом. Сегодня мы познакомим вас с тремя увлекательными загадками, которые заставят вас задуматься. Каждая из них скрывает подвох, а ответы удивляют своей простотой и изяществом. Загадка №1 На улицах города появились объявления: «Осторожно, граждане! В районе действуют карманные воры».

Свет магии угас навсегда: ушла легенда иллюзий

Свет магии угас навсегда: ушла легенда иллюзий
7 июля 2025 года мир потерял выдающегося артиста, чьи фокусы и харизма завораживали миллионы. Его искры гениальности, сочетавшие юмор, ловкость и страсть к магии, сделали его звездой телеэкранов и сцены. Этот человек не только вдохновлял зрителей, но и мужественно боролся с личными испытаниями, оставаясь символом стойкости и преданности своему искусству. Волшебник, покоривший сердца Уэйн Добсон, родившийся 5 июля 1957 года в Лестере, Англия, был фокусником, чья жизнь стала синонимом магии.

Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья

Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья
Советское кино и мультфильмы оставили неизгладимый след в сердцах многих поколений. Одним из ярких элементов этих произведений является любовь детей к варенью.

Выбор читателей

06/07ВскПлачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения 07/07ПндУшел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 07/07ПндОмар Хайям рассказал, как отличить друга от подлеца – запомните эти простые признаки 07/07ПндНародный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 06/07ВскВ России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой 07/07ПндЗадыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон