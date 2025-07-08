ТЕСТ: вспомните детали любимой кинокомедии "Любовь и голуби"

Почему ваши аффирмации на деньги не приносят богатства?

Многие слышали о волшебной силе аффирмаций. Повторяй правильные слова, верь в успех, и деньги потекут к вам рекой. Звучит заманчиво, правда? Но вот вы старательно твердите заветные фразы, а кошелек остается пустым. Почему так происходит? Давайте разберемся, что мешает вашим аффирмациям работать, и как сделать их по-настоящему эффективными. В конце вас ждет маленький бонус – рабочий способ привлечения денег. И уже сегодня вы сможете проверить этот способ. Аффирмации — не волшебная палочка Многие считают, что достаточно придумать идеальную формулу, вроде тех, что предлагает Луиза Хей, и богатство само постучится в дверь.