Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья

Омар Хайям: о чем говорит его мудрость в одном четверостишье

Многие слышали строки Омара Хайяма, которые заставляют задуматься о жизни, человеческих ценностях и восприятии мира. Его четверостишие – Один не разберет, чем пахнут розы… – звучит как поэтическое размышление о том, как по-разному люди видят и ценят окружающий мир. Но что хотел сказать великий поэт и философ, и почему его слова остаются актуальными спустя века. Разные взгляды на мирПервая часть четверостишия — "Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед" — говорит о том, как индивидуально восприятие реальности.