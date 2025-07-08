Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья

Одним из ярких элементов этих произведений является любовь детей к варенью. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните этих героев.
1. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Малыш и Карлсон"
Б) "Мешок яблок"
В) "Он попался!"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Старик Хоттабыч"
Б) "Марья-искусница"
В) "Королевство кривых зеркал"
3. Из какого советского мультфильма этот кадр?
А) "Девочка и дракон"
Б) "Сладкий родник"
В) "Малиновое варенье"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Весна на Заречной улице"
Б) "Девчата"
В) "Девушка без адреса"
Правильные ответы:
1. — А) "Малыш и Карлсон"
2. — В) "Королевство кривых зеркал"
3. — В) "Малиновое варенье"
4. — Б) "Девчата"
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