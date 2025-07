Глас небес умолк: ушла икона музыки

7 июля 2025 года мир лишился выдающейся души, чей голос поднимал дух и зажигал сердца миллионов. Эта женщина, чья жизнь была в вере и любви, оставила неизгладимый след в госпел-музыке. Ее мощное пение и неподдельная страсть вдохновляли людей по всему миру, от церковных скамей до мировых сцен, и ее уход стал невосполнимой утратой для всех, кто ценил ее дар.

Мама Мози Беркс: сердце Mississippi Mass Choir

Мози Беркс, ласково прозванная «Мама Мози», была ведущей вокалисткой хора Mississippi Mass Choir и одной из величайших исполнительниц госпел-музыки своего времени. Родившаяся в 1932 году в Форесте, штат Миссисипи, она выросла в семье рабочих-мигрантов, будучи третьей из 13 братьев и сестер. После смерти матери в 21 год и ухода отца Мози взяла на себя ответственность за воспитание пятерых младших братьев и сестер, работая горничной и в телефонной компании. Ее сила духа и вера легли в основу ее музыкальной карьеры, сделав ее символом стойкости и преданности.

В Mississippi Mass Choir Мама Мози стала сердцем и душой коллектива. Ее мощный, радостный голос сиял в таких песнях, как «This Morning When I Rose», «They Got the Word» и «I'm Not Tired Yet». Ее зажигательные выступления и духовное присутствие на сцене завораживали аудиторию, делая каждое исполнение незабываемым.

Мировое влияние и признание

Мози Беркс пела не только для своей общины, но и для мира. Вместе с Mississippi Mass Choir она выступала по всей территории США, в Южной Африке, Японии, Европе и на Багамах. Одной из величайших почестей в ее карьере стало выступление для Папы Иоанна Павла II в его летней резиденции в Кастель-Гандольфо, Италия. Ее голос, наполненный верой, преодолевал границы, объединяя людей разных культур и вероисповеданий.

Поклонники в социальных сетях называли ее «пионером евангельской песни». Один из них написал: «Если вы не узнали Иисуса после того, как она закончила петь, с вами что-то не так». Другой добавил: «Ее наследие будет жить вечно». Эти слова отражают, насколько глубоко Мама Мози трогала сердца людей.

Жизнь, полная любви и жертвенности

Личная жизнь Мози Беркс была полна испытаний и любви. У нее было трое детей от первого мужа, который умер в 1984 году. Позже она вышла замуж за Вилли Беркса и стала мачехой семерым детям. Ее способность заботиться о большой семье, сохраняя при этом страсть к музыке и служению, сделала ее вдохновением для многих.

Наследие, устремленное к небесам

Мози Беркс ушла из жизни 7 июля 2025 года в возрасте 92 лет, оставив после себя наследие, которое продолжает звучать в песнях хора и сердцах поклонников.

Ее уход — огромная потеря для мира музыки, но ее голос, полный радости и веры, будет вечно вдохновлять тех, кто стремится к свету. Семья Беркс и Mississippi Mass Choir просят молитв в это время скорби и воспоминаний, пока готовятся похороны. Мама Мози, легенда, чье пение открывало небеса, навсегда останется в наших сердцах.