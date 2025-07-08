Глас небес умолк: ушла икона музыки

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Вторник 8 июля

12:46Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья 11:51Глас небес умолк: ушла икона музыки 11:18Омар Хайям: о чем говорит его мудрость в одном четверостишье 11:01Не стало заслуженного художника России – вся страна оплакивает гения эпохи 10:25Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет 09:26Ушел из жизни легендарный футболист: мир потерял великого игрока 09:15Тест: угадай названия советских фильмов по 1 кадру с велосипедом 06:12Не стало яркой звезды хоккея – мир потерял еще один редчайший талант 03:29Омар Хайям сказал самое важное о накоплении денег – его слова поменяют ваше мышление 00:03Что нельзя делвть 8 июля, Петра и Февронии, чтобы не носить обиду в сердце 20:20Народный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 19:38Задыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон 18:10Как быстро отличить ядовитую змею от неядовитой: признаки и главное правило безопасности 16:58ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни 16:54Назван неожиданный способ быстрого засыпания, который действительно работает 16:20Только гений сможет решить эту потрясающую задачку 16:04Ушел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 15:57Как минимизировать риск поломки замка во входной двери 15:28Ещё Будда назвал самых страшных внутренних противников каждого человека 15:08Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме Иван Васильевич меняет профессию 14:44Как смартфоны крадут вашу память: в Японии открылась первая клиника цифровой деменции 13:26Жиры: враг или незаменимый союзник вашего здоровья? 12:24Почему он тебя не слышит? Секреты мужского мозга и как достучаться до любимого 12:20Скоропостижный уход звезды сериала "Мухтар" стал ударом для всех – страна прощается с артистом 12:16"Химкинские ведьмы": три авантюристки, четыре инфаркта и одна колдунья 11:56От края пропасти к новой жизни: как актриса победила алкоголь и обрела покой 11:53ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром 11:31Невосполнимая утрата: ушел из жизни великий спортсмен 11:28Вдовец Шепелев спустя годы повел невесту в ЗАГС – как развивались отношения звездной пары 10:37Ушел из жизни выдающийся тренер – мир застал последний свисток легенды 10:15Тест: угадайте самые странные фильмы из СССР по одному кадру 08:47Не стало двукратного чемпиона России по боксу – мир спорта понес еще одну тяжелую потерю 06:48Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купалу, чтобы не утонуть в проблемах 00:39Омар Хайям рассказал, как отличить друга от подлеца – запомните эти простые признаки 20:14Плачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения 16:44В России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой 15:49Владимир Киселев рассказал о критике власти и оценил песню SHAMAN 14:49"Она поменяет фамилию": Лариса Долина гордится успехами талантливой внучки 13:16Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой 10:09Что нельзя делать 6 июля, в день Аграфены Купальницы, чтобы не подвергнуть себя опасности 06:51Не стало выдающегося профессора – его дар спас тысячи пациентов по всему миру 00:14Мудрец Омар Хайям рассказал, какой мужчина не способен пойти на измену 16:48Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником 13:38Как создавался уникальный фильм "Сказка странствий" – прорывному фильму из СССР нет аналогов 12:26Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля 10:25Тест: угадайте советский фильм по герою с разбитым сердцем 06:43Ушел из жизни легендарный полярник – вся страна прощается с почетным гражданином 03:16Мудрейший Омар Хайям рассказал, в чем заключается природа женской подлости и лжи 00:28Что нельзя делать 5 июля, в Евсеев день, чтобы сохранить семейное счастье 18:06Ушел из жизни великий русский художник – страна потеряла еще одного гениального творца
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Глас небес умолк: ушла икона музыки

Глас небес умолк: ушла икона музыки
249

7 июля 2025 года мир лишился выдающейся души, чей голос поднимал дух и зажигал сердца миллионов. Эта женщина, чья жизнь была в вере и любви, оставила неизгладимый след в госпел-музыке. Ее мощное пение и неподдельная страсть вдохновляли людей по всему миру, от церковных скамей до мировых сцен, и ее уход стал невосполнимой утратой для всех, кто ценил ее дар.

Мама Мози Беркс: сердце Mississippi Mass Choir

Мози Беркс, ласково прозванная «Мама Мози», была ведущей вокалисткой хора Mississippi Mass Choir и одной из величайших исполнительниц госпел-музыки своего времени. Родившаяся в 1932 году в Форесте, штат Миссисипи, она выросла в семье рабочих-мигрантов, будучи третьей из 13 братьев и сестер. После смерти матери в 21 год и ухода отца Мози взяла на себя ответственность за воспитание пятерых младших братьев и сестер, работая горничной и в телефонной компании. Ее сила духа и вера легли в основу ее музыкальной карьеры, сделав ее символом стойкости и преданности.

В Mississippi Mass Choir Мама Мози стала сердцем и душой коллектива. Ее мощный, радостный голос сиял в таких песнях, как «This Morning When I Rose», «They Got the Word» и «I'm Not Tired Yet». Ее зажигательные выступления и духовное присутствие на сцене завораживали аудиторию, делая каждое исполнение незабываемым.

Мировое влияние и признание

Мози Беркс пела не только для своей общины, но и для мира. Вместе с Mississippi Mass Choir она выступала по всей территории США, в Южной Африке, Японии, Европе и на Багамах. Одной из величайших почестей в ее карьере стало выступление для Папы Иоанна Павла II в его летней резиденции в Кастель-Гандольфо, Италия. Ее голос, наполненный верой, преодолевал границы, объединяя людей разных культур и вероисповеданий.

Поклонники в социальных сетях называли ее «пионером евангельской песни». Один из них написал: «Если вы не узнали Иисуса после того, как она закончила петь, с вами что-то не так». Другой добавил: «Ее наследие будет жить вечно». Эти слова отражают, насколько глубоко Мама Мози трогала сердца людей.

Жизнь, полная любви и жертвенности

Личная жизнь Мози Беркс была полна испытаний и любви. У нее было трое детей от первого мужа, который умер в 1984 году. Позже она вышла замуж за Вилли Беркса и стала мачехой семерым детям. Ее способность заботиться о большой семье, сохраняя при этом страсть к музыке и служению, сделала ее вдохновением для многих.

Наследие, устремленное к небесам

Мози Беркс ушла из жизни 7 июля 2025 года в возрасте 92 лет, оставив после себя наследие, которое продолжает звучать в песнях хора и сердцах поклонников.

Ее уход — огромная потеря для мира музыки, но ее голос, полный радости и веры, будет вечно вдохновлять тех, кто стремится к свету. Семья Беркс и Mississippi Mass Choir просят молитв в это время скорби и воспоминаний, пока готовятся похороны. Мама Мози, легенда, чье пение открывало небеса, навсегда останется в наших сердцах.

Шоу-бизнес в Telegram

8 июля 2025, 11:51
Фото: Freepik
economictimes✓ Надежный источник

По теме

Ушел из жизни легендарный полярник – вся страна прощается с почетным гражданином

Ушел из жизни легендарный футболист: мир потерял великого игрока

Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья

Тест: угадайте название кино и мультфильмов из СССР по кадру с любителями варенья
Советское кино и мультфильмы оставили неизгладимый след в сердцах многих поколений. Одним из ярких элементов этих произведений является любовь детей к варенью.

Омар Хайям: о чем говорит его мудрость в одном четверостишье

Омар Хайям: о чем говорит его мудрость в одном четверостишье
Многие слышали строки Омара Хайяма, которые заставляют задуматься о жизни, человеческих ценностях и восприятии мира. Его четверостишие – Один не разберет, чем пахнут розы… – звучит как поэтическое размышление о том, как по-разному люди видят и ценят окружающий мир. Но что хотел сказать великий поэт и философ, и почему его слова остаются актуальными спустя века. Разные взгляды на мирПервая часть четверостишия — "Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед" — говорит о том, как индивидуально восприятие реальности.

Не стало заслуженного художника России – вся страна оплакивает гения эпохи

Не стало заслуженного художника России – вся страна оплакивает гения эпохи
На 85-м году жизни не стало выдающегося ростовского художника Владимира Ивановича Бегмы. Он оставил значительный след в мире искусства, воспитав целое поколение художников, среди которых четверо его детей — Ирина, Оксана, Елена и Георгий.

Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет

Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет
Футболист Федор Смолов вновь оказался в центре внимания. Это произошло из-за инцидента, случившегося в одном из популярных московских кафе "Кофемания". Подробности конфликта стали известны только сейчас.

Ушел из жизни легендарный футболист: мир потерял великого игрока

Ушел из жизни легендарный футболист: мир потерял великого игрока
8 июля 2025 года футбольный мир погрузился в скорбь. Ушел из жизни легендарный футболист и капитан команды, чья страсть и мастерство определили эпоху спорта. Его жизнь была посвящена игре, а наследие останется в сердцах болельщиков навсегда. Жизнь, отданная футболу Шон Доэрти, родившийся в Уиклоу, Ирландия, в 1946 году, с юных лет проявил себя как выдающийся талант.

Выбор читателей

06/07ВскТест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой 06/07ВскПлачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения 07/07ПндОмар Хайям рассказал, как отличить друга от подлеца – запомните эти простые признаки 07/07ПндУшел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 06/07ВскВ России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой 07/07ПндНародный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы