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Не стало заслуженного художника России – вся страна оплакивает гения эпохи

Не стало заслуженного художника России – вся страна оплакивает гения эпохи
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На 85-м году жизни не стало выдающегося ростовского художника Владимира Ивановича Бегмы.

Он оставил значительный след в мире искусства, воспитав целое поколение художников, среди которых четверо его детей — Ирина, Оксана, Елена и Георгий. Все они также добились признания. Владимир Иванович не только создавал прекрасные произведения, но и долгие годы преподавал в художественных заведениях Ростова-на-Дону, заслужив звание заслуженного художника России.

Жизненный путь мастера

Владимир Бегма родился 3 января 1941 года в деревне Львовка Омской области. Его путь в искусство начался с окончания Ростовского художественного училища им. М. Б. Грекова в 1964 году, где он изучал живопись. Затем он продолжил обучение в Московском полиграфическом институте, получив диплом в 1969 году. Среди его учителей были такие мастера, как народный художник А. Д. Гончаров и В. Н. Ляхов.

С 1975 года Бегма стал членом Союза художников СССР (ныне ВТОО "Союз художников России"). В течение более чем полувека он посвятил себя изобразительному искусству и 35 лет преподавал в художественных учебных заведениях Ростова-на-Дону. Среди его учеников — не только дочери Ирина и Оксана, но и многие другие талантливые художники, такие как народный художник Российской Федерации Сергей Гавриляченко и заслуженный художник Нина Полюшенко.

Творческое наследие

Владимир Бегма оставил после себя богатое творческое наследие. Он внес особый вклад в развитие автолитографии и анималистического искусства. Его работы получили признание как в России, так и за ее пределами. Серии произведений, такие как "Песнь лесу", "Под Донским небом", "Запах полыни" и "Псовая охота", стали знаковыми для его творчества.

Кроме того, он создал иллюстрации к роману Михаила Шолохова "Тихий Дон", которые были высоко оценены критиками и зрителями. В 2009 году Бегма выпустил учебно-методическое издание "Рисование животных", которое также было иллюстрировано его работами.

Награды и признание

1. Золотая медаль Союза художников России,

2. Серебряная медаль Российской академии художеств (2008 г.)

3. Дипломамы Союза художников РСФСР и Союза художников России (1980, 1985, 1987, 1999, 2004, 2008 гг.)

4. Благодарственное письмо Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе (2006 г.)

5. Медаль "За доблестный труд" Правительства Москвы (2007 г.)

6. Почетная грамота Министерства культуры РФ (2000 г.)

7. Диплом Министерства просвещения РСФСР (1979 г.),

8. Памятная медаль "К 100-летию М. А. Шолохова" (2005 г.)

9. Памятная медаль "150-летие А. П. Чехова" (2010 г.), Национальной премией общественного признания «Семья России» (2006 г.).

10. почетное звание "Заслуженный художник Российской Федерации" (2010 г.).

Уход Владимира Бегмы — это утрата не только для его семьи и близких, но и для всего сообщества художников и любителей искусства. Его вклад в развитие изобразительного искусства и педагогическую деятельность останется в памяти многих людей. Творчество Бегмы продолжит вдохновлять будущие поколения художников, а его наследие будет жить дальше через работы его учеников и собственные произведения.

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8 июля 2025, 11:01
Фото: Freepik
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