Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет

Футболист Федор Смолов вновь оказался в центре внимания. Это произошло из-за инцидента, случившегося в одном из популярных московских кафе "Кофемания".

Подробности конфликта стали известны только сейчас. Заведение, о котором идет речь, уже стало местом с дурной славой, когда несколько лет назад в нем произошла драка с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и чиновника.

Участники конфликта

По предварительной информации, Смолов вступил в конфликт с 52-летним предпринимателем из Челябинска. Обстоятельства драки пока остаются неясными, но известно, что после инцидента Смолов предложил пострадавшему компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Однако фактически он перевел только один миллион, что может вызвать дополнительные вопросы со стороны правоохранительных органов, отмечет женский журнал Клео.ру.

Правовые последствия

На данный момент полиция ожидает результаты медицинской экспертизы, которая поможет определить степень тяжести полученных травм. Если они будут признаны серьезными, Смолову может грозить уголовная ответственность по статье 111 УК РФ — предумышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В этом случае футболисту может быть назначено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Вымогательство и шантаж

После конфликта на Смолова начали выходить неизвестные лица, требуя дополнительных выплат и угрожая публикацией видеозаписи драки. В ответ на это спортсмен подал заявление в полицию о вымогательствах и шантаже. Таким образом, ситуация вокруг инцидента усложняется, и теперь Смолов выступает не только как участник конфликта, но и как потерпевший от действий злоумышленников.

Реакция общественности

Пока никаких официальных обвинений против Федора Смолова не предъявлено, но ситуация продолжает развиваться. Общественность с интересом следит за новыми подробностями дела, а представители спортсмена пока воздерживаются от комментариев. Уже сейчас понятно, что данный инцидент может крайне негативно сказаться на репутации футболиста и его карьере.