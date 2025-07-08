Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет

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Вторник 8 июля

10:25Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет 09:26Ушел из жизни легендарный футболист: мир потерял великого игрока 09:15Тест: угадай названия советских фильмов по 1 кадру с велосипедом 06:12Не стало яркой звезды хоккея – мир потерял еще один редчайший талант 03:29Омар Хайям сказал самое важное о накоплении денег – его слова поменяют ваше мышление 00:03Что нельзя делвть 8 июля, Петра и Февронии, чтобы не носить обиду в сердце 20:20Народный артист России пострадал в трагичном ДТП: поклонники льют слезы 19:38Задыхающейся Пугачевой поставили страшный диагноз: Ей уже трудно держать телефон 18:10Как быстро отличить ядовитую змею от неядовитой: признаки и главное правило безопасности 16:58ТЕСТ: угадайте советскую кинокартину по припеву звучащей там песни 16:54Назван неожиданный способ быстрого засыпания, который действительно работает 16:20Только гений сможет решить эту потрясающую задачку 16:04Ушел из жизни выдающийся политик, который стремился к справедливости 15:57Как минимизировать риск поломки замка во входной двери 15:28Ещё Будда назвал самых страшных внутренних противников каждого человека 15:08Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме Иван Васильевич меняет профессию 14:44Как смартфоны крадут вашу память: в Японии открылась первая клиника цифровой деменции 13:26Жиры: враг или незаменимый союзник вашего здоровья? 12:24Почему он тебя не слышит? Секреты мужского мозга и как достучаться до любимого 12:20Скоропостижный уход звезды сериала "Мухтар" стал ударом для всех – страна прощается с артистом 12:16"Химкинские ведьмы": три авантюристки, четыре инфаркта и одна колдунья 11:56От края пропасти к новой жизни: как актриса победила алкоголь и обрела покой 11:53ТЕСТ: угадайте любимый советский фильм по теплому кадру с самоваром 11:31Невосполнимая утрата: ушел из жизни великий спортсмен 11:28Вдовец Шепелев спустя годы повел невесту в ЗАГС – как развивались отношения звездной пары 10:37Ушел из жизни выдающийся тренер – мир застал последний свисток легенды 10:15Тест: угадайте самые странные фильмы из СССР по одному кадру 08:47Не стало двукратного чемпиона России по боксу – мир спорта понес еще одну тяжелую потерю 06:48Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купалу, чтобы не утонуть в проблемах 00:39Омар Хайям рассказал, как отличить друга от подлеца – запомните эти простые признаки 20:14Плачут небеса: любимый народом музыкант неожиданно ушел в мир иной прямо в день рождения 16:44В России появился новый уникальный десерт – после него дубайский шоколад покажется ерундой 15:49Владимир Киселев рассказал о критике власти и оценил песню SHAMAN 14:49"Она поменяет фамилию": Лариса Долина гордится успехами талантливой внучки 13:16Тест: угадайте советские фильмы и мультфильмы по 1 кадру с коровой 10:09Что нельзя делать 6 июля, в день Аграфены Купальницы, чтобы не подвергнуть себя опасности 06:51Не стало выдающегося профессора – его дар спас тысячи пациентов по всему миру 00:14Мудрец Омар Хайям рассказал, какой мужчина не способен пойти на измену 16:48Тест: угадайте кино из СССР по кадру со стильным светильником 13:38Как создавался уникальный фильм "Сказка странствий" – прорывному фильму из СССР нет аналогов 12:26Куда сходить в Москве: афиша с 7 по 14 июля 10:25Тест: угадайте советский фильм по герою с разбитым сердцем 06:43Ушел из жизни легендарный полярник – вся страна прощается с почетным гражданином 03:16Мудрейший Омар Хайям рассказал, в чем заключается природа женской подлости и лжи 00:28Что нельзя делать 5 июля, в Евсеев день, чтобы сохранить семейное счастье 18:06Ушел из жизни великий русский художник – страна потеряла еще одного гениального творца 17:46Такая диета меняет мозг за 3 недели: улучшает память и кровоснабжение 16:19Мир скорбит: ушел из жизни гений струн, покоривший рок-сцены Европы 15:08ИИ захватывает умы: угроза Альцгеймера из-за "лени" мозга в эпоху чат-ботов 14:09"Я тот еще оболтус!": звезда "Голоса" и "Маски" Akmal' рассказал о гонорарах, драке и свадьбе
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Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет

Чем обернулась для Федора Смолова драка в кафе – шантаж и риск отправиться в колонию на 8 лет
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Футболист Федор Смолов вновь оказался в центре внимания. Это произошло из-за инцидента, случившегося в одном из популярных московских кафе "Кофемания".

Подробности конфликта стали известны только сейчас. Заведение, о котором идет речь, уже стало местом с дурной славой, когда несколько лет назад в нем произошла драка с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и чиновника.

Участники конфликта

По предварительной информации, Смолов вступил в конфликт с 52-летним предпринимателем из Челябинска. Обстоятельства драки пока остаются неясными, но известно, что после инцидента Смолов предложил пострадавшему компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Однако фактически он перевел только один миллион, что может вызвать дополнительные вопросы со стороны правоохранительных органов, отмечет женский журнал Клео.ру.

Правовые последствия

На данный момент полиция ожидает результаты медицинской экспертизы, которая поможет определить степень тяжести полученных травм. Если они будут признаны серьезными, Смолову может грозить уголовная ответственность по статье 111 УК РФ — предумышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В этом случае футболисту может быть назначено наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Вымогательство и шантаж

После конфликта на Смолова начали выходить неизвестные лица, требуя дополнительных выплат и угрожая публикацией видеозаписи драки. В ответ на это спортсмен подал заявление в полицию о вымогательствах и шантаже. Таким образом, ситуация вокруг инцидента усложняется, и теперь Смолов выступает не только как участник конфликта, но и как потерпевший от действий злоумышленников.

Реакция общественности

Пока никаких официальных обвинений против Федора Смолова не предъявлено, но ситуация продолжает развиваться. Общественность с интересом следит за новыми подробностями дела, а представители спортсмена пока воздерживаются от комментариев. Уже сейчас понятно, что данный инцидент может крайне негативно сказаться на репутации футболиста и его карьере.

Шоу-бизнес в Telegram

8 июля 2025, 10:25
Федор Смолов. Кадр: YouTube-канал "Александр Соколовский"
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