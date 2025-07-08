Тест: угадай названия советских фильмов по 1 кадру с велосипедом

Помните, как в детстве впервые сели на велосипед? Это был момент, когда страх и радость переплетались в одно целое.

Падения и неудачи, конечно, были частью пути, но именно они делали каждую поездку особенной. Герои этого теста переживают те же эмоции, что и мы.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Пеппи Длинныйчулок"

Б) "Мэри Поппинс, до свидания"

В) "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Девушка без адреса"

Б) "Июльский дождь"

В) "Я шагаю по Москве"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Соломенная шляпка"

Б) "Формула любви"

В) "Несколько дней из жизни И.И. Обломова"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"

Б) "Новые приключения капитана Врунгеля"

В) "Незнайка с нашего двора"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Старик Хоттабыч"

Б) "Приключения Электроника"

В) "Королевство кривых зеркал"

Правильные ответы:

1. — Б) "Мэри Поппинс, до свидания"

2. — В) "Я шагаю по Москве"

3. — В) "Несколько дней из жизни И.И. Обломова"

4. — А) "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные"

5. — Б) "Приключения Электроника"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!